Общество
BFM.ruМинтруд отверг возможность выходного 31 декабря
Сделать 31 декабря выходным днем в 2019 году уже невозможно, поскольку список выходных и праздничных дней устанавливается за год. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин, передает «Интерфакс».
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с чего всё началось
Правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно. Об этом заявил журналистам в четверг министр труда и социальной защиты Максим Топилин.ТАССвчера в 10:23
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Боевой расчет Ракетных войск стратегического назначения запустил с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области межконтинентальную баллистическую ракету комплекса "Тополь".
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Армия и оружие
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Стартует обязательная маркировка автошин, духов и фотокамер. Специальный чип защитит покупателей от подделок.
Общество
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Общество
NASA приобретет два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС
Политика
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Кино
Фильм «Ирландец» стал главным претендентом на «Оскар»
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Общество
Госдуме предложат сделать 31 декабря выходным днём
Как стало известно в четверг, 28 ноября, группа депутатов Госдумы подготовила законопроект о переноса одного из выходных дней на 31 декабря.
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Виллиан продолжает ждать от «Челси» предложение по новому контракту
Не хочу разговаривать с другими клубами, потому что у меня есть контракт до конца сезона, — приводит слова Виллиана Sportsmole.
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"Все более заметной тенденцией, вызывающей военно-политическую напряженность, становится интернационализация военной активности в Арктике, усугубляющаяся участившимися действиями в регионе сил НАТО", -- сказал дипломат.
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В Сеть выложили удаленные сцены из финального сезона «Игры престолов»
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Армия и оружие
Первый МРК проекта 22800 с морским ЗРК «Панцирь-М» готов к выходу на испытания
Как пояснили в пресс-службе предприятия, МРК "Одинцово" является первым серийным кораблем этого проекта, получившим на вооружение морскую версию ЗРК "Панцирь-М", головной корабль серии и первый серийный МРК получили 30-мм артиллерийские установки АК-630.