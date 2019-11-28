Общество

BFM.ruBFM.ruМинтруд отверг возможность выходного 31 декабря

Сделать 31 декабря выходным днем в 2019 году уже невозможно, поскольку список выходных и праздничных дней устанавливается за год. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин, передает «Интерфакс».
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с чего всё началось

Минтруд объяснил, почему 31 декабря в этом году невозможно сделать выходным

Правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно. Об этом заявил журналистам в четверг министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
ТАССвчера в 10:23

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Минтруд РФ пояснил невозможность сделать выходным 31 декабря

REGNUM00:16

Минтруд объяснил, почему нельзя сделать 31 декабря выходным

РИА Новостивчера в 11:12

Минтруд: Сделать 31 декабря выходным днем в этом году невозможно

Российская газетавчера в 11:47

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным

РБКвчера в 12:03

В Минтруде прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

RT на русскомвчера в 11:10

Минтруд объявил о невозможности сделать 31 декабря этого года выходным

Известиявчера в 11:06

Минтруд объяснил, почему 31 декабря в этом году невозможно сделать выходным

ТАССвчера в 10:23
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Энергетика

Украина атаковала «Газпром» в Латвии

«Нафтогаз Украины» подал ходатайство в рижский суд по поводу признания и исполнения в Латвии решения Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом».
Lenta.ru 03:10
Политика

В Севастополе задержали подозреваемую в шпионаже в пользу Украины

Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.
RT на русском 02:38
Общество

В Курганской области ремонтируют больше детских садов, чем строят

В Курганской области приоритетными в 2020 году остаются ремонты школ и детских садов. Строительство новых объектов немногочисленно.
REGNUM 27 ноября в 11:00
Технологии

Банки обнаружили новый вирус для хищения денег в России

В России обнаружен новый вирус для хищения денег через мобильные банковские приложения.
RT на русском 01:20
Экономика

Банк России отозвал лицензию у Осколбанка

Банк России приказом от 29 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Старооскольского коммерческого Агропромбанка "Осколбанк", говорится в сообщении регулятора.
ТАСС 00:53
Политика

В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН

RT на русском вчера в 18:51
Армия и оружие

Минобороны провело пуск баллистической ракеты «Тополь»

Боевой расчет Ракетных войск стратегического назначения запустил с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области межконтинентальную баллистическую ракету комплекса "Тополь".
РИА Новости вчера в 10:40
Общество

В Госдуме предложили обязать преподавателей обследоваться у психиатра

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий преподавателей школ и вузов каждые пять лет проходить психиатрическое освидетельствование.
DP.RU вчера в 12:02
Хоккей

Илья Воробьев: Сегодня ЦСКА нам показал, почему они чемпионы

Советский спорт вчера в 12:11
Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru 27 ноября в 09:39
Футбол

Португалия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия увеличила преимущество над Россией в таблице коэффициентов УЕФА.
Спорт БИЗНЕС Online 01:29
Единоборства

Александр Емельяненко рассказал о конфликте с братом Федором

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о том, почему у него конфликт с братом Федором.
Pravda.Ru 02:54
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Известия вчера в 17:44
Космос

За три года систему ГЛОНАСС планируется пополнить 15 новыми спутниками

В 2020–2022 гг. на орбиту планируется вывести полтора десятка спутников «Глонасс».
3DNews 27 ноября в 02:15
Здоровье

Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года

Новый порядок медосмотра для российских водителей, включающий тестирование на наркотики и злоупотребление алкоголем, вступит в силу 1 июля 2020 года, говорится в приказе Минздрава, опубликованном вечером 21 ноября на сайте ведомства.
Новая жизнь (Яна тормыш) 27 ноября в 05:12
Происшествия

Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве

В Москве неизвестные избили советско-российского и актера театра и кино Вячеслава Гришечкина.
Газета.Ru 02:15
Армия и оружие

Москва безвозмездно поставила партию оружия Габону

Как следует из заявления Минобороны РФ, российская сторона на безвозмездной основе поставила партию стрелкового оружия Габону, чтобы страна могла бороться с браконьерами и защищать свои национальные парки.
Московский Комсомолец вчера в 15:37
Музыка

Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом

Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
Super.ru вчера в 03:28
Общество

Маркировка духов и шин станет обязательной

Стартует обязательная маркировка автошин, духов и фотокамер. Специальный чип защитит покупателей от подделок.
Российская газета вчера в 16:01
Общество

Россиянам показали концепции новых плацкартных вагонов

Комсомольская правда 27 ноября в 09:04
Общество

NASA приобретет два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС

Газета.Ru вчера в 19:39
Политика

Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада

Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Известия вчера в 23:03
Кино

Фильм «Ирландец» стал главным претендентом на «Оскар»

Комсомольская правда вчера в 09:45
Космос

На МКС перестали работать все туалеты

Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Ruposters.ru 27 ноября в 05:14
Общество

Госдуме предложат сделать 31 декабря выходным днём

Как стало известно в четверг, 28 ноября, группа депутатов Госдумы подготовила законопроект о переноса одного из выходных дней на 31 декабря.
Форпост Северо-Запад вчера в 00:54
Футбол

Виллиан продолжает ждать от «Челси» предложение по новому контракту

Не хочу разговаривать с другими клубами, потому что у меня есть контракт до конца сезона, — приводит слова Виллиана Sportsmole.
Матч ТВ вчера в 18:54
Армия и оружие

МИД: НАТО «затягивает» в Арктику далекие от региона страны

"Все более заметной тенденцией, вызывающей военно-политическую напряженность, становится интернационализация военной активности в Арктике, усугубляющаяся участившимися действиями в регионе сил НАТО", -- сказал дипломат.
Газета.Ru 02:42
Кино

В Сеть выложили удаленные сцены из финального сезона «Игры престолов»

Вырезанные из финального сезона "Игры престолов" сцены появились в Youtube.
РЕН ТВ вчера в 05:46
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Армия и оружие

Первый МРК проекта 22800 с морским ЗРК «Панцирь-М» готов к выходу на испытания

Как пояснили в пресс-службе предприятия, МРК "Одинцово" является первым серийным кораблем этого проекта, получившим на вооружение морскую версию ЗРК "Панцирь-М", головной корабль серии и первый серийный МРК получили 30-мм артиллерийские установки АК-630.
Военное обозрение 03:03
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