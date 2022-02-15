ИзвестияМинтруд оценил доход работающих пенсионеров в 66 тыс. рублей в месяцСредний совокупный (то есть пенсия и зарплата) доход работающих пенсионеров в РФ составляет около 66 тыс. рублей в месяц.Online47.ru«Средняя страховая пенсия неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% в 2022-м составляет почти 19 тыс. рублей», – сказали в Министерстве.ФедералПрессВ декабре прошлого года средняя пенсия в России составляла 15 842 рубля, следует из данных Росстата.ИзвестияИз-за повышения ключевой ставки произошло обесценение основного доходного инструмента НПФ — государственных и корпоративных облигации.ИА Красная ВеснаЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияИА Красная ВеснаПодробнее о событииМинтруд оценил доход работающих пенсионеров в 66 тысяч рублей – «Известия»Аргументы и Факты21:28Минтруд оценил доход работающих пенсионеров в 66 тыс. рублей в месяцИзвестия16:00Самое цитируемоеМинтруд назвал реальный доход работающих пенсионеровФедералПресс18:52Хорошо живем: в Минтруде раскрыли средний размер доходов работающего российского пенсионераVologda-poisk.ru17:20Доход работающих пенсионеров составил 66 тыс. рублей в месяц — МинтрудИА Красная Весна18:44Минтруд оценил средний доход работающего пенсионера в РФ в 66 тыс. рублейOnline47.ru16:59Показать ещёОценить27Поделиться