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Минтруд оценил доход работающих пенсионеров в 66 тыс. рублей в месяц

Средний совокупный (то есть пенсия и зарплата) доход работающих пенсионеров в РФ составляет около 66 тыс. рублей в месяц.
Online47.ru
«Средняя страховая пенсия неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% в 2022-м составляет почти 19 тыс. рублей», – сказали в Министерстве.
ФедералПресс
В декабре прошлого года средняя пенсия в России составляла 15 842 рубля, следует из данных Росстата.
Известия
Из-за повышения ключевой ставки произошло обесценение основного доходного инструмента НПФ — государственных и корпоративных облигации.
ИА Красная Весна

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Минтруд оценил доход работающих пенсионеров в 66 тысяч рублей – «Известия»
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Минтруд оценил доход работающих пенсионеров в 66 тыс. рублей в месяц
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Доход работающих пенсионеров составил 66 тыс. рублей в месяц — Минтруд
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