Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинтруд оценил перспективы безработицы в 2020 году

Минтруд оценил перспективы безработицы в 2020 году По оценке Минтруда, в 2020 году показатель безработицы в РФ не изменится. Он составит 3,4 млн человек даже на фоне стабилизации темпов сокращения трудоспособного населения, полагают в ведомстве.
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Минтруд дал прогноз по безработице в России до 2022 года

Rambler News Service13 декабря в 09:55

Стало известно, сколько россиян останутся без работы в ближайшие два года

URA.Ru13 декабря в 10:24

Минтруд ожидает увеличения числа занятых россиян с 2021 года

ТАСС13 декабря в 11:51

Минтруд дал прогноз до 2022 года по уровню безработицы в России

Говорит Москва13 декабря в 12:24

Минтруд: уровень безработицы в России останется неизменным до 2022 года

News.ru13 декабря в 12:25

Минтруд дал прогноз по безработице в России

ГЛАС.RU13 декабря в 12:29

Минтруд оценил перспективы безработицы в 2020 году

Коммерсантъвчера в 14:52
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Здоровье

У Ульяновской областной детской клинической больницы сменился главврач

АиФ Ульяновск вчера в 03:54
Происшествия

Валерия рассказала об очередном ДТП с участием сына

Певица Валерия рассказала о первом из трех ДТП, в которое попал ее сын Арсений Шульгин 7 декабря. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:50
Общество

В Воронежской области 31 декабря сделали выходным

За несколько дней в голосовании приняли участие более 46 тысяч человек, подавляющее большинство — 85,79% проголосовавших высказались за то, чтобы сделать 31 декабря выходным, при этом выйти на работу в субботу, 28 декабря.
Kursk.com 01:14
Общество

Mail.ru Group запустит собственный единый видеосервис в 2020 году

Mail.ru Group в 2020 г. запустит собственный единый видеосервис, который должен составить конкуренцию YouTube.
Ведомости вчера в 21:41
Музыка

Гитарист Джон Фрушанте вернулся в группу Red Hot Chili Peppers

ТАСС 02:48
Гаджеты

Мощнейшее автомобильное зарядное устройство Xiaomi ZMI заряжает iPhone 11 на 50% быстрее оригинального

iXBT.com 02:47
Политика

В США указали место России в рейтинге могущественных стран

Россия наряду с США и Китаем вошла в тройку самых могущественных стран мира.
REGNUM 00:12
Общество

Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой

Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
РБК вчера в 18:18
Общество

В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой

Подводная лодка после инцидента всплыла и сейчас находится на плаву. Официальным подтверждением информации агентство пока не располагает.
Севастополь.ру вчера в 02:52
Политика

В Казахстане задумались о переименовании Алматы

В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Известия вчера в 11:24
Политика

Асад заявил о продаже США нефти с захваченных в Сирии месторождений

Президент Сирии Башар Асад заявил, что соединенные Штаты продают Турции нефть с захваченных сирийских месторождений.
РЕН ТВ 02:13
Общество

Историк Соколов написал письмо-исповедь из СИЗО

БИЗНЕС Online 00:54
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора

Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.
RT на русском 02:50
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Российская газета 14 декабря в 14:45
Шоу-бизнес

Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений

Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
StarHit.ru 14 декабря в 13:00
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Российская газета вчера в 17:00
Армия и оружие

Российский спецназ оснастят бесшумными автоматами

Спецназ оснастят новейшими бесшумными автоматами. Первой новейшее оружие получит 24-я бригада из Новосибирска.
Известия вчера в 12:00
Футбол

Ювентус — Удинезе 3:1

«Ювентус» в рамках 16-го тура Серии А играл с «Удинезе». В этой игре отличился форвард туринцев Криштиану Роналду.
Все про Спорт ру вчера в 10:10
Политика

Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили на пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Газета.Ru вчера в 20:22
Шоу-бизнес

В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Вокруг ТВ вчера в 12:54
Происшествия

В Омске отчим и мать мальчика частично признали вину в пытках гречкой

"Обвиняемые вину признают частично, а именно не согласны, что их действия можно квалифицировать как истязания и пытки, а также не согласны с квалифицирующим признаком о том, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 02:38
Политика

Сокуров ответил Кадырову на обвинения в национализме

Мнения главы Чечни кинодеятель не спрашивал. Так ответил Сокуров на обвинения Кадырова в национализме в эфире телеканала «Дождь».
REGNUM 00:58
Политика

Час пробил: США толкнули мировую торговлю в хаос и суету

Апелляционный суд Всемирной торговой организации является (а точнее уже являлся) важнейшим орган, который должен разбираться в бизнес-спорах по торговле.
Sputnik Таджикистан вчера в 08:16
Общество

Названы худшие пароли 2019 года

Менеджер паролей NordPass рассказал о самых популярных и поэтому худших паролях, которые пользователи Сети используют для защиты своих аккаунтов.
Известия вчера в 06:45
Футбол

Киевское «Динамо» победило «Десну» в матче чемпионата Украины

Киевское "Динамо" на выезде победило черниговскую "Десну" в матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости вчера в 09:18
Происшествия

В Пензе погиб ребенок при столкновении пяти автомобилей

Мальчик 2015 года рождения погиб в результате столкновения пяти автомобилей в Пензе, еще один человек пострадал, сообщает в воскресенье пресс-служба управления ГИБДД по области.
ТАСС вчера в 15:04
Общество

ФСБ работает с экс-главой комитета по благоустройству Петербурга

ФСБ заинтересовалось занимавшим до середины октября пост главы комитета по благоустройству Петербурга Владимиром Рублевским.
Piter.tv вчера в 12:01
Политика

Избран новый председатель партии «Яблоко»

По итогам проведённого голосования набравший 69 голосов делегатов съезда бывший зампред партии Николай Рыбаков стал председателем.
News.ru 14 декабря в 18:24
Политика

Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
RT на русском вчера в 03:42
Общество

Forbes включил россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал десять самых заметных новых миллиардеров.
RT на русском 01:07
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