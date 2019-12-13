Экономика
КоммерсантъМинтруд оценил перспективы безработицы в 2020 году
Минтруд оценил перспективы безработицы в 2020 году По оценке Минтруда, в 2020 году показатель безработицы в РФ не изменится. Он составит 3,4 млн человек даже на фоне стабилизации темпов сокращения трудоспособного населения, полагают в ведомстве.
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Здоровье
У Ульяновской областной детской клинической больницы сменился главврач
Происшествия
Валерия рассказала об очередном ДТП с участием сына
Певица Валерия рассказала о первом из трех ДТП, в которое попал ее сын Арсений Шульгин 7 декабря. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
В Воронежской области 31 декабря сделали выходным
За несколько дней в голосовании приняли участие более 46 тысяч человек, подавляющее большинство — 85,79% проголосовавших высказались за то, чтобы сделать 31 декабря выходным, при этом выйти на работу в субботу, 28 декабря.
Общество
Mail.ru Group запустит собственный единый видеосервис в 2020 году
Mail.ru Group в 2020 г. запустит собственный единый видеосервис, который должен составить конкуренцию YouTube.
Гаджеты
Мощнейшее автомобильное зарядное устройство Xiaomi ZMI заряжает iPhone 11 на 50% быстрее оригинального
Политика
В США указали место России в рейтинге могущественных стран
Россия наряду с США и Китаем вошла в тройку самых могущественных стран мира.
Общество
Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой
Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
Общество
В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой
Подводная лодка после инцидента всплыла и сейчас находится на плаву. Официальным подтверждением информации агентство пока не располагает.
Политика
В Казахстане задумались о переименовании Алматы
В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Политика
Асад заявил о продаже США нефти с захваченных в Сирии месторождений
Президент Сирии Башар Асад заявил, что соединенные Штаты продают Турции нефть с захваченных сирийских месторождений.
Общество
Историк Соколов написал письмо-исповедь из СИЗО
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора
Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Шоу-бизнес
Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений
Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снежном январе
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Армия и оружие
Российский спецназ оснастят бесшумными автоматами
Спецназ оснастят новейшими бесшумными автоматами. Первой новейшее оружие получит 24-я бригада из Новосибирска.
Футбол
Ювентус — Удинезе 3:1
«Ювентус» в рамках 16-го тура Серии А играл с «Удинезе». В этой игре отличился форвард туринцев Криштиану Роналду.
Политика
Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили на пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Происшествия
В Омске отчим и мать мальчика частично признали вину в пытках гречкой
"Обвиняемые вину признают частично, а именно не согласны, что их действия можно квалифицировать как истязания и пытки, а также не согласны с квалифицирующим признаком о том, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору", - сказал собеседник агентства.
Политика
Сокуров ответил Кадырову на обвинения в национализме
Мнения главы Чечни кинодеятель не спрашивал. Так ответил Сокуров на обвинения Кадырова в национализме в эфире телеканала «Дождь».
Политика
Час пробил: США толкнули мировую торговлю в хаос и суету
Апелляционный суд Всемирной торговой организации является (а точнее уже являлся) важнейшим орган, который должен разбираться в бизнес-спорах по торговле.
Общество
Названы худшие пароли 2019 года
Менеджер паролей NordPass рассказал о самых популярных и поэтому худших паролях, которые пользователи Сети используют для защиты своих аккаунтов.
Футбол
Киевское «Динамо» победило «Десну» в матче чемпионата Украины
Киевское "Динамо" на выезде победило черниговскую "Десну" в матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу.
Происшествия
В Пензе погиб ребенок при столкновении пяти автомобилей
Мальчик 2015 года рождения погиб в результате столкновения пяти автомобилей в Пензе, еще один человек пострадал, сообщает в воскресенье пресс-служба управления ГИБДД по области.
Общество
ФСБ работает с экс-главой комитета по благоустройству Петербурга
ФСБ заинтересовалось занимавшим до середины октября пост главы комитета по благоустройству Петербурга Владимиром Рублевским.
Политика
Избран новый председатель партии «Яблоко»
По итогам проведённого голосования набравший 69 голосов делегатов съезда бывший зампред партии Николай Рыбаков стал председателем.
Политика
Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
Общество
Forbes включил россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал десять самых заметных новых миллиардеров.