Ремонт в новокузнецкой школе-детсаду №235, на протекающую крышу которой пожаловались во время прямой линии президенту России, капитально отремонтируют за полгода, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Читатели портала Yahoo News Japan выразили беспокойство после высказываний российского президента Владимира Путина по поводу инцидента с британским эсминцем Defender в рамках прямой линии с гражданами России.
Принадлежащая РПЦ Центральная клиническая больница святителя Алексия, митрополита Московского станет одной из первых больниц, в которых будет внедряться медицинский искусственный интеллект с использованием российских технологий, сообщили в пресс-службе медучреждения в четверг.
Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело по статье "Убийство" в отношении 16-летней девушки, которая убила 14-летнего подростка, ударив его ножом на улице в городе Братске.