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Минтруд оценил систему ухода за пожилыми и инвалидами в 300 млрд руб

Внедрение в России системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами обойдется бюджету в 300-600 млрд руб.
РБК
Проект подразумевает сопровождение и реабилитацию, в том числе на дому, для тех людей, которые частично или полностью потеряли способность повседневно жить самостоятельно, без посторонней поддержки.
РБК
Для сравнения, объем бюджета ФСС на 2021 год составляет чуть более 800 млрд руб.
РБК
Именно вопрос стоимости не позволяет согласовать программу.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Систему ухода за пожилыми россиянами оценили в сотни миллиардов рублей

Lenta.ru21:00

Минтруд оценил систему ухода за пожилыми и инвалидами в 300 млрд руб

РБК19:44

В правительстве оценили стоимость системы долговременного ухода для пожилых

Коммерсантъ18:07

В пилотных регионах запустят проект по страховке системы долговременного ухода

Милосердие.ru30 июня в 10:30
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Интересное

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РИА Новостивчера в 10:22

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РИА Новостивчера в 09:50

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Lenta.ru19:54