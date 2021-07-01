Главная больница РПЦ станет пилотной площадкой по внедрению искусственного интеллекта

Принадлежащая РПЦ Центральная клиническая больница святителя Алексия, митрополита Московского станет одной из первых больниц, в которых будет внедряться медицинский искусственный интеллект с использованием российских технологий, сообщили в пресс-службе медучреждения в четверг.