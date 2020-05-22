Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceМинтруд оценил средний размер страховой пенсии по старости в 2019 году

«Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», – сказал Котяков. По данным Минтруда, в 2019 году на выплату пенсий из Пенсионного фонда России было направлено 7 трлн 660 млрд рублей.
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Котяков назвал средний размер страховой пенсии для неработающих в 2019 г

Исполнение бюджета ПФР по расходам в 2019 году составило 8 триллионов 627 миллиардов рублей, более 88% направлены на выплату пенсий. "Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей", - добавил министр.
РИА Новости21 мая в 08:02

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Глава Минтруда назвал средний размер пенсий в 2019 году

Газета.Ruвчера в 13:10

Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год

REGNUM21 мая в 08:11

Более 7 трлн рублей направили на выплату пенсий в 2019 году

ТАСС21 мая в 08:32

Средний размер пенсии для неработающих вырос до 15,5 тысячи рублей

News.ru21 мая в 08:26

Минтруд оценил средний размер страховой пенсии по старости в 2019 году

Rambler News Service21 мая в 08:16

Пенсионный фонд России в 2019 году направил на выплату пенсий 7 триллионов рублей

Вести.Ru21 мая в 09:01

Котяков назвал средний размер страховой пенсии для неработающих в 2019 г

РИА Новости21 мая в 08:02
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Общество

В России за сутки выявлено 9434 случая коронавирусной инфекции

За прошедшие в сутки в России зарегистрировано 9434 новых случая коронавирусной инфекции в 84 регионах, сообщил оперативный штаб 23 мая.
Известия 03:36
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Политика

МИД России ответил Токио по вопросу суверенитета над Курилами

Включение Японией Курильских островов в свою юрисдикцию прокомментировала Мария Захарова, официальный представитель МИД России, во время очередного онлайн-брифинга.
Pravda.Ru вчера в 01:48
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
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Происшествия

Обыск начался в квартире администратора паблика проекта «Омбудсмен полиции» Худякова

Следователи ведут обыск в квартире администратора паблика в соцсети "ВКонтакте" проекта "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова.
ТАСС 04:27
Общество

Каждый седьмой имеет антитела к коронавирусу

Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории "Инвитро", имеет антитела к коронавирусу.
Вести.Ru вчера в 03:55
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Общество

Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии

Znak.com вчера в 12:20
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Политика

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о воспитании

Право на участие в разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы получат советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, указанные в статье 26 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», мнение которых будет учитываться при принятии локальных нормативных актов образовательной организации.
REGNUM 21 мая в 09:26
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Общество

Во Владимирской области заразилось коронавирусом более 2 тыс. человек

Более 2 тыс. жителей Владимирской области уже заразились новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 21 мая в 03:20
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Футбол

Коутиньо хочет перейти в «Челси»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, арендованный «Баварией» до конца нынешнего сезона, хочет перейти в «Челси».
Soccer.ru 03:47
Космос

Астрофизик рассказал о закрытии части обсерваторий РФ из-за пандемии

Часть обсерваторий в России закрылась из-за пандемии коронавируса, что привело к приостановке ряда исследований в области астрофизики, заявил член-корреспондент РАН, астрофизик Юрий Ковалев, 23 мая сообщает Интерфакс.
ИА Красная Весна 03:51
Происшествия

Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине

Ранее сообщалось о задержании мужчины в селе Новоселица Попельнянского района, которого подозревают в убийстве семи человек во время конфликта.
РИА Новости вчера в 21:29
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Общество

В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу

С 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек.
Вести.Ru 03:23
299
Общество

В Самарской области продлен режим самоизоляции

«Режим самоизоляции в Самарской области продлевается до 31 мая включительно», — сообщили в пятницу, 22 мая в пресс-центре облправительства.
Kursk.com 02:03
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Авто

В Австралии никак не могут продать 4 тысячи побитых градом автомобилей

Крупнейший мировой автомобильный аукцион Mannheim Auctions уже несколько месяцев не может найти покупателя на 4 000 австралийских машин, пострадавших от сильного града в начале 2020 года.
Car.ru вчера в 02:45
10
Общество

76 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Татарстане

Все случаи являются контактными. В Татарстане за последние сутки подтверждено 76 новых случаев заражения Covid-19.
Трудовая слава (Хезмәт даны) 04:08
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Происшествия

В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице

РИА Новости вчера в 18:23
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Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
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Политика

Украина отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму

Представители Украины, США, Эстонии и Великобритании проигнорировали заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации в Крыму.
РИА Новости 03:18
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Шоу-бизнес

Гагарина впервые вышла на связь с фанатами после слухов о разводе

Интересно, что фолловеры страницы артистки восприняли публикацию, как крики души в связи с возможным разводом.
OAnews вчера в 07:53
Общество

В Буйнакске развёрнут полевой госпиталь для пациентов с коронавирусом

Военнослужащие Южного военного округа развернули в дагестанском Буйнакске полевой госпиталь на 100 мест для пациентов с коронавирусом.
RT на русском вчера в 22:57
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Общество

На Avito выставили на продажу яхту из фильма ФБК «Он вам не Димон»

РБК вчера в 16:53
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Общество

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ по всем предметам

Российские выпускники узнали точные сроки сдачи госэкзаменов. В четверг, 21 мая, Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ по всем предметам.
Форпост Северо-Запад 21 мая в 12:19
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Культура

Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска "Бесогона" Михалкова.
Piter.tv вчера в 15:13
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Общество

В Саратовской области коронавирусом за сутки заразились 98 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 23 мая выявлено 98 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:46
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Происшествия

В Новосибирской области умерли два пациента с COVID-19

Семьдесят шесть новых случаев инфицирования коронавирусом за последние сутки выявили в Новосибирской области, два человека скончались, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 21 мая в 01:32
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Общество

В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами

"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости вчера в 16:58
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Здоровье

Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса

Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 18:55
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Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
4,3K
Общество

Шеин: регистр населения России разрушает остатки доверия к государству

«Люди не хотят повторения Firewall, огненной стены в китайском формате, и мы считаем, что сегодня несвоевременно принятие данного закона, обсуждение его потому, что он, конечно, разрушает остатки некоего доверия и социальной стабильности в нашей стране», — заявил Шеин.
REGNUM вчера в 04:54
3,9K
Здоровье

В России сократят срок выхода на рынок препарата от коронавируса

Минздрав России намерен сократить срок выхода на рынок препарата от COVID-19 «Фавипиравир», который сейчас проходит клинические испытания.
РБК вчера в 22:45
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