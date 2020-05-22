Экономика
Rambler News ServiceМинтруд оценил средний размер страховой пенсии по старости в 2019 году
«Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», – сказал Котяков. По данным Минтруда, в 2019 году на выплату пенсий из Пенсионного фонда России было направлено 7 трлн 660 млрд рублей.
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с чего всё началось
Исполнение бюджета ПФР по расходам в 2019 году составило 8 триллионов 627 миллиардов рублей, более 88% направлены на выплату пенсий. "Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей", - добавил министр.РИА Новости21 мая в 08:02
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Минтруд оценил средний размер страховой пенсии по старости в 2019 году
Rambler News Service21 мая в 08:16
Пенсионный фонд России в 2019 году направил на выплату пенсий 7 триллионов рублей
Вести.Ru21 мая в 09:01
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Крупнейший мировой автомобильный аукцион Mannheim Auctions уже несколько месяцев не может найти покупателя на 4 000 австралийских машин, пострадавших от сильного града в начале 2020 года.
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Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
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