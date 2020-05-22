Исполнение бюджета ПФР по расходам в 2019 году составило 8 триллионов 627 миллиардов рублей, более 88% направлены на выплату пенсий. "Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей", - добавил министр.

с чего всё началось

«Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», – сказал Котяков. По данным Минтруда, в 2019 году на выплату пенсий из Пенсионного фонда России было направлено 7 трлн 660 млрд рублей.

Минтруд оценил средний размер страховой пенсии по старости в 2019 году

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