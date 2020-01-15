Экономика
Piter.tvМинтруд оценил возможность снижения уровня бедности населения
Повышение доходов россиян от трудовой деятельности может стать залогом для снижения уровня бедности в стране. Об этом ТАСС заявил первый замглавы Минтруда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко. Вовченко назвал "драйвером и локомотивом, тянущим доходы" заработную плату.
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с чего всё началось
Снижение уровня бедности населения в два раза к 2024 году, экономический рост и подъем благосостояния граждан являются достижимыми целями, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.РИА Новости02:47
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Политика
Медведев заявил об отставке правительства
В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
Политика
Политолог прокомментировал отставку правительства России
Политолог Сергей Михеев в беседе с RT прокомментировал решение правительства России уйти в отставку.
Кино
Актер из сериалов «Горец» и «Друзья» Стэн Кирш покончил с собой
Американский актер Стэн Кирш, популярность которому принесли съемки в сериале "Горец" (1992-1998), обнаружен мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе, сообщает интернет-ресурс TMZ.
Происшествия
В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину
Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл выступит против неё в суде
Томас Маркл, отец герцогини Сассекской Меган, решил свидетельствовать против неё в суде со СМИ.
Политика
В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным
На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Политика
Путин предложил ужесточить требования к кандидатам на пост президента
Президент России Владимир Путин предложил ужесточить требования к кандидатам на пост главы государства.
Экономика
Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов
Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов Регионы потеряют до 300 млрд руб. в случае, если власти одобрят обнуление ставки подоходного налога для малоимущих, посчитали в рейтинговом агентстве АКРА.
Происшествия
Сын экс-хоккеиста Соколова пойдет под суд за убийство матери
Во Всеволожский городской суд Ленинградской области передано уголовное дело в отношении 19-летнего сына экс-хоккеиста СКА Максима Соколова.
Политика
Улицу в Симферополе назвали именем Александра Захарченко
Одной из улиц нового жилого квартала в Симферополе присвоили имя первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.
Хоккей
Дзюбу удивили люди, смотревшие финал Россия — Канада по «Матч ТВ»
Прямую трансляцию финала показывал Первый канал, а «Матч ТВ» решил показать повтор финала 2011 года, когда в финальном матче турнира также встречались россияне и канадцы.
Экономика
Чубайс назвал главную проблему экономики 1990-х
Неплатежи стали главным сюрпризом и главной проблемой экономических реформ 1990-х в России.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
Футбол
Василий Березуцкий: в Голландии не особо любят Россию и США
Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий поведал, как в Нидерландах относятся к России и США.
Кино
Вышло видео с семью смертными грехами Ленни Белардо из «Нового Папы»
Финансы
Средняя ставка по вкладам в России опустилась ниже 6%
В первой декаде января средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась до 5,93%, вновь обновив десятилетний минимум, следует из данных Центробанка.
Политика
Путин рассказал о мерах для решения проблем с обеспечением лекарствами
Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что ситуации, когда люди оставались без необходимых лекарств, никогда не должны повторяться.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Политика
54% россиян положительно относятся к отставке правительства
54% россиян положительно относятся к отставке правительства РФ, о которой сегодня заявил глава кабинета министров Дмитрий Медведев после обращения президента страны Владимира Путина к Федеральному собранию в контексте ряда фундаментальных изменений в Конституции России.
Армия и оружие
Немецкое СМИ назвало впечатляющим проект российского авианосца
После создания нового атомного авианосца российский морской флот сможет конкурировать с ВМС США, пишет немецкое издание Handelsblatt 14 января.
Политика
Путин анонсировал проект «Доступный интернет»
Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.
Политика
Хафтар объяснил решение покинуть Москву без мирного соглашения с ПНС
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, покинувший Москву, не подписав соглашение о прекращении огня с действующим в Триполи Правительством национального согласия (ПНС), Фаиза Сарраджа, заявил, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА.
Общество
Мужчина попросил суд разрешить сразиться на мечах с бывшей женой
Житель американского штата Канзас попросил судью из Айовы устроить «суд поединком», в рамках которого он мог бы сразиться на мечах со своей бывшей женой и ее адвокатом.
Футбол
«Сочи» ведет переговоры по Деспотовичу
По данным matchtv.ru, между клубами ведутся переговоры. Напомним, что летом у 27-летнего серба истекает контракт с «Оренбургом».
Политика
Зюганов назвал Кудрина худшим кандидатом на пост премьера
Напомним, что сразу по окончании оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что российское правительство в полном составе уходит в отставку.
Общество
Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы
Трансляцию президента России Владимира Путина Федеральному собранию не показали на фасадах зданий в Москве.
Авто
Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80
Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Происшествия
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Шестьдесят человек получили медпомощь после того, как самолет сбросил авиатопливо на территории нескольких школ под Лос-Анджелесом, передает CNN.