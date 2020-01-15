Снижение уровня бедности населения в два раза к 2024 году, экономический рост и подъем благосостояния граждан являются достижимыми целями, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

с чего всё началось

Повышение доходов россиян от трудовой деятельности может стать залогом для снижения уровня бедности в стране. Об этом ТАСС заявил первый замглавы Минтруда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко. Вовченко назвал "драйвером и локомотивом, тянущим доходы" заработную плату.

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