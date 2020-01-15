Экономика

Piter.tvPiter.tvМинтруд оценил возможность снижения уровня бедности населения

Повышение доходов россиян от трудовой деятельности может стать залогом для снижения уровня бедности в стране. Об этом ТАСС заявил первый замглавы Минтруда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко. Вовченко назвал "драйвером и локомотивом, тянущим доходы" заработную плату.
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с чего всё началось

Минтруд оценил возможность снижения уровня бедности населения вдвое

Снижение уровня бедности населения в два раза к 2024 году, экономический рост и подъем благосостояния граждан являются достижимыми целями, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.
РИА Новости02:47

Подробнее о событии

Минтруд оценил планы по снижению бедности к 2024 году

Российская газета06:19

Минтруд верит, что уровень бедности в России можно снизить вдвое

Росбалт03:05

В Минтруде рассказали, как снизить уровень бедности в России

RT на русском05:04

Минтруд заявил, что число бедных россиян сократиться в два раза

Московский Комсомолец03:52

В Минтруде считают, что для снижения уровня бедности нужно повышать зарплаты, а не пособия

ТАСС03:36

В министерстве труда оценили возможность снижения бедности к 2024 году

Аргументы и Факты05:17

Минтруд оценил возможность снижения уровня бедности населения вдвое

РИА Новости02:47
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В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
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Политолог Сергей Михеев в беседе с RT прокомментировал решение правительства России уйти в отставку.
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Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
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Томас Маркл, отец герцогини Сассекской Меган, решил свидетельствовать против неё в суде со СМИ.
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Президент России Владимир Путин предложил ужесточить требования к кандидатам на пост главы государства.
РЕН ТВ 05:20
Экономика

Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов

Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов Регионы потеряют до 300 млрд руб. в случае, если власти одобрят обнуление ставки подоходного налога для малоимущих, посчитали в рейтинговом агентстве АКРА.
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Сын экс-хоккеиста Соколова пойдет под суд за убийство матери

Во Всеволожский городской суд Ленинградской области передано уголовное дело в отношении 19-летнего сына экс-хоккеиста СКА Максима Соколова.
Российская газета 06:49
Политика

Улицу в Симферополе назвали именем Александра Захарченко

Одной из улиц нового жилого квартала в Симферополе присвоили имя первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.
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На этапе Кубка мира в Рупольдинге стартовал женский спринт

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Дзюбу удивили люди, смотревшие финал Россия — Канада по «Матч ТВ»

Прямую трансляцию финала показывал Первый канал, а «Матч ТВ» решил показать повтор финала 2011 года, когда в финальном матче турнира также встречались россияне и канадцы.
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Чубайс назвал главную проблему экономики 1990-х

Неплатежи стали главным сюрпризом и главной проблемой экономических реформ 1990-х в России.
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Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
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Василий Березуцкий: в Голландии не особо любят Россию и США

Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий поведал, как в Нидерландах относятся к России и США.
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Путин рассказал о мерах для решения проблем с обеспечением лекарствами

Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что ситуации, когда люди оставались без необходимых лекарств, никогда не должны повторяться.
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54% россиян положительно относятся к отставке правительства

54% россиян положительно относятся к отставке правительства РФ, о которой сегодня заявил глава кабинета министров Дмитрий Медведев после обращения президента страны Владимира Путина к Федеральному собранию в контексте ряда фундаментальных изменений в Конституции России.
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После создания нового атомного авианосца российский морской флот сможет конкурировать с ВМС США, пишет немецкое издание Handelsblatt 14 января.
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Путин анонсировал проект «Доступный интернет»

Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.
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Хафтар объяснил решение покинуть Москву без мирного соглашения с ПНС

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, покинувший Москву, не подписав соглашение о прекращении огня с действующим в Триполи Правительством национального согласия (ПНС), Фаиза Сарраджа, заявил, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА.
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Житель американского штата Канзас попросил судью из Айовы устроить «суд поединком», в рамках которого он мог бы сразиться на мечах со своей бывшей женой и ее адвокатом.
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«Сочи» ведет переговоры по Деспотовичу

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Зюганов назвал Кудрина худшим кандидатом на пост премьера

Напомним, что сразу по окончании оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что российское правительство в полном составе уходит в отставку.
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Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы

Трансляцию президента России Владимира Путина Федеральному собранию не показали на фасадах зданий в Москве.
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Авто

Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80

Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
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В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

Шестьдесят человек получили медпомощь после того, как самолет сбросил авиатопливо на территории нескольких школ под Лос-Анджелесом, передает CNN.
РИА Новости вчера в 20:59
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