Экономика

Piter.tvPiter.tvМинтруд оценил возможность снижения уровня бедности населения

Повышение доходов россиян от трудовой деятельности может стать залогом для снижения уровня бедности в стране. Об этом ТАСС заявил первый замглавы Минтруда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко. Вовченко назвал "драйвером и локомотивом, тянущим доходы" заработную плату.
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с чего всё началось

Минтруд оценил возможность снижения уровня бедности населения вдвое

Снижение уровня бедности населения в два раза к 2024 году, экономический рост и подъем благосостояния граждан являются достижимыми целями, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.
РИА Новости02:47

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Минтруд оценил планы по снижению бедности к 2024 году

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Росбалт03:05

В Минтруде рассказали, как снизить уровень бедности в России

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Минтруд заявил, что число бедных россиян сократиться в два раза

Московский Комсомолец03:52

В Минтруде считают, что для снижения уровня бедности нужно повышать зарплаты, а не пособия

ТАСС03:36

В министерстве труда оценили возможность снижения бедности к 2024 году

Аргументы и Факты05:17

Минтруд оценил возможность снижения уровня бедности населения вдвое

РИА Новости02:47
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В Петербурге четверо неизвестных совершили вооруженный налет на банк

"По предварительным данным, 15 января 2020 года в 19:52 мск четверо злоумышленников ворвались в офис финансово-кредитного учреждения в доме №127 на улице Савушкина, где под угрозой предмета, похожего на автомат, попытались похитить денежные средства", - сказал представитель ведомства.
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