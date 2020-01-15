Экономика
Piter.tvМинтруд оценил возможность снижения уровня бедности населения
Повышение доходов россиян от трудовой деятельности может стать залогом для снижения уровня бедности в стране. Об этом ТАСС заявил первый замглавы Минтруда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко. Вовченко назвал "драйвером и локомотивом, тянущим доходы" заработную плату.
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с чего всё началось
Снижение уровня бедности населения в два раза к 2024 году, экономический рост и подъем благосостояния граждан являются достижимыми целями, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.РИА Новости02:47
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Политика
В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
Политика
Кудрин заявил о необходимости определения оснований отставки премьера
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что при изменении Конституции России нужно чётко определить основания, на которых президент имеет право отправить премьер-министра в отставку.
Общество
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Кино
Вышел второй трейлер «Бладшота» с Дизелем
Второй трейлер фантастического боевика «Бладшот» немногим отличается по кадрам от первого, но раскрывает новые детали сюжета.
Политика
Появилось видео реакции министров на отставку правительства
Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Политика
Меркель призвала Европу к самостоятельности
По словам Меркель, нынешний уровень европейских расходов на оборону "само собой не является достаточным".
Экономика
В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ
Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
Общество
Более 70% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию
Комфортную жизнь в старости собственные накопления не обеспечат — так считают более 70% российских граждан старше 50 лет.
Политика
Предложена дата голосования по поправкам в российскую Конституцию
Голосование перед принятием поправок в Конституцию России можно провести вместе с выборами в Госдуму, которые пройдут в 2021 году.
Армия и оружие
Армия Польши выросла более чем на треть с 2015 года
Численность личного состава армии Польши за последние четыре года выросла более чем на треть.
Шоу-бизнес
В больнице Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери
Помимо Анны и Анастасии в палате собрались брат Анны Майкл, и бабушка Валентина Борисовна Заворотнюк.
Футбол
«Монако» с Головиным крупно проиграл «ПСЖ»
В перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции "Монако" принимал "Пари Сен-Жермен". Гости одержали убедительную победу - 4:1.
Происшествия
История про потерявшуюся в Уфе девочку оказалась фейком
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Политика
Вассерман связал отставку правительства России с необходимостью экономических реформ
Российский политолог Анатолий Вассерман заявил, что отставка правительства России продиктована действиями экономического блока команды исполняющего обязанности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которые не подходят для решения задач, которые озвучил президент России Владимир Путин.
Армия и оружие
Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным
На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
Происшествия
Неизвестные в масках и с автоматами напали на банк в Петербурге
По предварительным данным, злоумышленники в розовых масках и с автоматами около 20:00 ворвались в офис банка, который расположен на улице Савушкина.
Интернет
Microsoft выпустила браузер Edge Chromium для Windows и macOS
Microsoft официально запускает свой новый браузер Edge Chromium как для Windows, так и для MacOS, передает The Verge.
Политика
Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
Лидеры обсудили ситуацию в сфере безопасности в Сирии, Ливии, а также протесты в Иране и происшествие со сбитым Ираном рейсом PS752 украинских международных авиалиний.
Политика
В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского
Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять обязанности руководителя Чечни.
Футбол
Доходы клубов РПЛ от телеправ в 2018 году составили 4% от выручки
Доходы, полученные в 2018 году клубами высшего дивизиона российского футбола - Российской премьер-лиги (РПЛ) - от реализации телеправ, составили 4% от общей выручки, об этом говорится в сравнительном отчете по лицензированию клубов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который имеется в распоряжении РИА Новости.
Экономика
Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна
Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна в размере 20 млн т, сообщил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Происшествия
СК ужесточил обвинение бизнесмену Бойко-Великому
"Следствие ужесточило бизнесмену Бойко-Великому обвинение, добавив ему еще один эпизод растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), которая была осуществлена фигурантами дела при оформлении семи невозвратных кредитов на общую сумму около 23 млн рублей и $120 тыс.", - сказал собеседник агентства.
Происшествия
Сын экс-хоккеиста Соколова пойдет под суд за убийство матери
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
Политика
Госдума завтра рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера
Госдума завтра, 16 января, рассмотрит назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост нового премьер-министра России.
Космос