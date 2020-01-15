Экономика

Piter.tvPiter.tvМинтруд оценил возможность снижения уровня бедности населения

Повышение доходов россиян от трудовой деятельности может стать залогом для снижения уровня бедности в стране. Об этом ТАСС заявил первый замглавы Минтруда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко. Вовченко назвал "драйвером и локомотивом, тянущим доходы" заработную плату.
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось

Минтруд оценил возможность снижения уровня бедности населения вдвое

Снижение уровня бедности населения в два раза к 2024 году, экономический рост и подъем благосостояния граждан являются достижимыми целями, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.
РИА Новости02:47

Подробнее о событии

Минтруд оценил планы по снижению бедности к 2024 году

Российская газета06:19

Минтруд оценил возможность снижения уровня бедности населения вдвое

РИА Новости02:47

В Минтруде рассказали, как снизить уровень бедности в России

RT на русском05:04

Минтруд заявил, что число бедных россиян сократиться в два раза

Московский Комсомолец03:52

В Минтруде считают, что для снижения уровня бедности нужно повышать зарплаты, а не пособия

ТАСС03:36

Минтруд верит, что уровень бедности в России можно снизить вдвое

Росбалт03:05

В министерстве труда оценили возможность снижения бедности к 2024 году

Аргументы и Факты05:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 19:59, Ашберн
Политика

В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
РИА Новости 15:05
Политика

Кудрин заявил о необходимости определения оснований отставки премьера

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что при изменении Конституции России нужно чётко определить основания, на которых президент имеет право отправить премьер-министра в отставку.
RT на русском 19:39
Общество

Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам

С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Кино

Вышел второй трейлер «Бладшота» с Дизелем

Второй трейлер фантастического боевика «Бладшот» немногим отличается по кадрам от первого, но раскрывает новые детали сюжета.
Sibnet Новости вчера в 22:58
Политика

Появилось видео реакции министров на отставку правительства

Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Rambler News Service 09:43
Политика

Меркель призвала Европу к самостоятельности

По словам Меркель, нынешний уровень европейских расходов на оборону "само собой не является достаточным".
ТАСС 18:32
Экономика

В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ

Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
RT на русском 13 января в 01:08
Общество

Более 70% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию

Комфортную жизнь в старости собственные накопления не обеспечат — так считают более 70% российских граждан старше 50 лет.
REGNUM 00:38
Политика

Предложена дата голосования по поправкам в российскую Конституцию

Голосование перед принятием поправок в Конституцию России можно провести вместе с выборами в Госдуму, которые пройдут в 2021 году.
Lenta.ru 05:32
Армия и оружие

Армия Польши выросла более чем на треть с 2015 года

Численность личного состава армии Польши за последние четыре года выросла более чем на треть.
Политика Сегодня 02:25
Шоу-бизнес

В больнице Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери

Помимо Анны и Анастасии в палате собрались брат Анны Майкл, и бабушка Валентина Борисовна Заворотнюк.
Privet-Rostov.ru 09:04
Футбол

«Монако» с Головиным крупно проиграл «ПСЖ»

В перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции "Монако" принимал "Пари Сен-Жермен". Гости одержали убедительную победу - 4:1.
Российская газета 18:07
Происшествия

История про потерявшуюся в Уфе девочку оказалась фейком

Молодежная газета (Уфа) вчера в 04:47
Шоу-бизнес

Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
NewInform 13:07
Политика

Вассерман связал отставку правительства России с необходимостью экономических реформ

Российский политолог Анатолий Вассерман заявил, что отставка правительства России продиктована действиями экономического блока команды исполняющего обязанности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которые не подходят для решения задач, которые озвучил президент России Владимир Путин.
Народные новости 17:51
Армия и оружие

Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным

На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
RT на русском 10:46
Происшествия

Неизвестные в масках и с автоматами напали на банк в Петербурге

По предварительным данным, злоумышленники в розовых масках и с автоматами около 20:00 ворвались в офис банка, который расположен на улице Савушкина.
Известия 14:22
Интернет

Microsoft выпустила браузер Edge Chromium для Windows и macOS

Microsoft официально запускает свой новый браузер Edge Chromium как для Windows, так и для MacOS, передает The Verge.
Коммерсантъ 17:02
Политика

Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

Лидеры обсудили ситуацию в сфере безопасности в Сирии, Ливии, а также протесты в Иране и происшествие со сбитым Ираном рейсом PS752 украинских международных авиалиний.
Известия 19:36
Политика

В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского

Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
РИА Новости 16:11
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Lenta.ru вчера в 14:39
Политика

Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять обязанности руководителя Чечни.
Российская газета 12:12
Футбол

Доходы клубов РПЛ от телеправ в 2018 году составили 4% от выручки

Доходы, полученные в 2018 году клубами высшего дивизиона российского футбола - Российской премьер-лиги (РПЛ) - от реализации телеправ, составили 4% от общей выручки, об этом говорится в сравнительном отчете по лицензированию клубов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 18:32
Экономика

Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна

Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна в размере 20 млн т, сообщил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован.
Ведомости вчера в 09:33
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости 01:00
Происшествия

СК ужесточил обвинение бизнесмену Бойко-Великому

"Следствие ужесточило бизнесмену Бойко-Великому обвинение, добавив ему еще один эпизод растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), которая была осуществлена фигурантами дела при оформлении семи невозвратных кредитов на общую сумму около 23 млн рублей и $120 тыс.", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 19:02
Происшествия

Сын экс-хоккеиста Соколова пойдет под суд за убийство матери

Российская газета 06:49
Шоу-бизнес

Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи

Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
WMJ.ru 13 января в 12:31
Политика

Госдума завтра рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера

Госдума завтра, 16 января, рассмотрит назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост нового премьер-министра России.
Life.ru 11:55
Космос

Зонд «Паркер» обнаружил на Солнце «кнуты» и воронки

Популярная механика 11 января в 19:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное