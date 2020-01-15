Экономика
РИА НовостиМинтруд оценил возможность снижения уровня бедности населения вдвое
Снижение уровня бедности населения в два раза к 2024 году, экономический рост и подъем благосостояния граждан являются достижимыми целями, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.
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Политика
Путин предложил изменить Конституцию
1. Путин рассказал об изменениях в основной закон страны Президент России в среду, 15 января, огласил ежегодное послание Федеральному собранию, в котором рассказал о возможных изменениях в Конституции страны.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Общество
В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России
Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.
Общество
Путин предложил изменить порядок поступления в медицинские вузы
Президент России Владимир Путин предлагает в новом учебном году изменить порядок поступления в вузы по медицинским специальностям.
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу
Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Происшествия
В убийстве жены хоккеиста Максима Соколова обвинили его старшего сына
Общество
Кудрин назвал послание Путина «самым дорогим» в истории
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал Telegram-каналу Life Shot, что считает озвученное президентом послание Федеральному Собранию «самым дорогим».
Энергетика
Белоруссия начала поиск альтернатив российской нефти
Белоруссия отправила Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Балтии коммерческие предложения по закупке нефти, сообщает телеканал "360".
Авто
Стартовало производство Kia Seltos в России
На калининградском заводе стартовало производство нового кросса Kia Seltos, который будет выпущен в нескольких вариациях.
Происшествия
В Подмосковье возбудили уголовное дело о торговле детьми
Смерть новорожденного ребенка обернулась уголовным делом, возбужденным против лиц, которые занимались вопросами суррогатного материнства и последующей отправкой детей в иностранные семьи.
Футбол
«Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по доходам
Санкт-петербургский "Зенит" в шестой раз подряд вошел в топ-30 футбольных клубов Европы по доходам в исследовании аудиторской компании Deloitte.
Политика
Путин начал оглашать ежегодное Послание к Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин начал оглашать ежегодное Послание к Федеральному Собранию Российской Федерации.
Политика
Госдеп США пригрозил Ираку санкциями в случае покупки российских С-400
Вашингтон может ввести санкции в отношении Ирака в случае закупки республикой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Общество
Социальные контракты будут введены во всех субъектах России
Президент России Владимир Путин поручил правительству учесть имеющийся опыт механизма социальных контрактов и внедрить его с 2021 года во всех субъектах Федерации.
Космос
На Венере нашли молодые лавовые потоки
Ученые обнаружили на Венере признаки активного вулканизма — анализ данных, собранных европейским зондом «Венера-Экспресс», показал, что на поверхности планеты есть лавовые потоки, возраст которых не превышает нескольких лет.
Гаджеты
В РФ появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками
Модель под названием BQ 2819 Tank Quattro получила массивный корпус и два мощных фонарика в верхней части.
Шоу-бизнес
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына
В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
Происшествия
Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе
Здоровье
Медики рассказали, как снизить давление без лекарств
Уделять ходьбе нужно минимум полчаса несколько дней в неделю, сообщает «Медик Форум».
Политика
Путин призвал пять ядерных держав устранить угрозы глобальной войны
Пять ядерных держав, которые основали Организацию Объединенных Наций, несут особую ответственность за сохранение и развитие человечества, считает Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина
29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
Политика
Путин предложил изменить статью в УК РФ об ОПГ для бизнеса
Путин рассказал, что часто предприниматели обращали внимание на 210-ю статью Уголовного кодекса России, по которой любая компания могла считаться организованным преступным сообществом из-за того, что ее руководители нарушили закон.
Происшествия
В Петербурге оправдали осужденных за взятки экс-сотрудников ГИБДД
Петербургский городской суд вынес решение по жалобе двух бывших сотрудников ГИБДД Александра Мишенина и Андрея Криулина на обвинительный приговор.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии
Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
Армия и оружие
В Турции назвали сроки ввода в строй С-400
Политика
Путин: перед Россией стоят прорывные исторические задачи России
Обращаясь к Федеральному собранию, президент обозначил задачи, которые стоят перед Россией, назвав их "прорывными" и "историческими".