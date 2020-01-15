Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинтруд оценил возможность снижения уровня бедности населения вдвое

Снижение уровня бедности населения в два раза к 2024 году, экономический рост и подъем благосостояния граждан являются достижимыми целями, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.
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В Минтруде считают, что для снижения уровня бедности нужно повышать зарплаты, а не пособия

ТАСС03:36

В министерстве труда оценили возможность снижения бедности к 2024 году

Аргументы и Факты05:17

В Минтруде рассказали, как снизить уровень бедности в России

RT на русском05:04

Минтруд заявил, что число бедных россиян сократиться в два раза

Московский Комсомолец03:52

Минтруд: бедность смогут побороть высокие зарплаты, а не пособия

News.ru06:15

Минтруд верит, что уровень бедности в России можно снизить вдвое

Росбалт03:05

Минтруд оценил возможность снижения уровня бедности населения вдвое

РИА Новости02:47
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Политика

Путин предложил изменить Конституцию

1. Путин рассказал об изменениях в основной закон страны Президент России в среду, 15 января, огласил ежегодное послание Федеральному собранию, в котором рассказал о возможных изменениях в Конституции страны.
Lenta.ru 06:04
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия 02:18
Общество

В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России

Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.
Газета.Ru 00:37
Общество

Путин предложил изменить порядок поступления в медицинские вузы

Президент России Владимир Путин предлагает в новом учебном году изменить порядок поступления в вузы по медицинским специальностям.
Челнинские известия 04:50
Здоровье

Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 13 января в 05:50
Общество

Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Известия 05:22
Происшествия

В убийстве жены хоккеиста Максима Соколова обвинили его старшего сына

Московский Комсомолец 05:53
Общество

Кудрин назвал послание Путина «самым дорогим» в истории

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал Telegram-каналу Life Shot, что считает озвученное президентом послание Федеральному Собранию «самым дорогим».
Московский Комсомолец 06:12
Энергетика

Белоруссия начала поиск альтернатив российской нефти

Белоруссия отправила Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Балтии коммерческие предложения по закупке нефти, сообщает телеканал "360".
Народные новости вчера в 20:09
Авто

Стартовало производство Kia Seltos в России

На калининградском заводе стартовало производство нового кросса Kia Seltos, который будет выпущен в нескольких вариациях.
CarsGuru.net 02:05
Происшествия

В Подмосковье возбудили уголовное дело о торговле детьми

Смерть новорожденного ребенка обернулась уголовным делом, возбужденным против лиц, которые занимались вопросами суррогатного материнства и последующей отправкой детей в иностранные семьи.
Российская газета 04:02
Футбол

«Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по доходам

Санкт-петербургский "Зенит" в шестой раз подряд вошел в топ-30 футбольных клубов Европы по доходам в исследовании аудиторской компании Deloitte.
Газета.Ru вчера в 13:33
Политика

Путин начал оглашать ежегодное Послание к Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин начал оглашать ежегодное Послание к Федеральному Собранию Российской Федерации.
Finam.Ru 04:08
Политика

Госдеп США пригрозил Ираку санкциями в случае покупки российских С-400

Вашингтон может ввести санкции в отношении Ирака в случае закупки республикой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
REGNUM вчера в 15:34
Политика

Камера сняла предполагаемое попадание двух ракет в украинский Boeing

Вести.Ru 01:52
Общество

Социальные контракты будут введены во всех субъектах России

Президент России Владимир Путин поручил правительству учесть имеющийся опыт механизма социальных контрактов и внедрить его с 2021 года во всех субъектах Федерации.
Комиинформ 05:20
Космос

На Венере нашли молодые лавовые потоки

Ученые обнаружили на Венере признаки активного вулканизма — анализ данных, собранных европейским зондом «Венера-Экспресс», показал, что на поверхности планеты есть лавовые потоки, возраст которых не превышает нескольких лет.
N+1 11 января в 19:02
Гаджеты

В РФ появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками

Модель под названием BQ 2819 Tank Quattro получила массивный корпус и два мощных фонарика в верхней части.
Astera 04:11
Шоу-бизнес

Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына

В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
7Дней.ру 13 января в 10:02
Происшествия

Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе

Газета.Ru вчера в 07:46
Здоровье

Медики рассказали, как снизить давление без лекарств

Уделять ходьбе нужно минимум полчаса несколько дней в неделю, сообщает «Медик Форум».
Волга-Медиа вчера в 23:58
Политика

Путин призвал пять ядерных держав устранить угрозы глобальной войны

Пять ядерных держав, которые основали Организацию Объединенных Наций, несут особую ответственность за сохранение и развитие человечества, считает Владимир Путин.
Вести.Ru 05:21
Шоу-бизнес

Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина

29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
ГЛАС.RU вчера в 13:44
Политика

Путин предложил изменить статью в УК РФ об ОПГ для бизнеса

Путин рассказал, что часто предприниматели обращали внимание на 210-ю статью Уголовного кодекса России, по которой любая компания могла считаться организованным преступным сообществом из-за того, что ее руководители нарушили закон.
РЕН ТВ 05:19
Происшествия

В Петербурге оправдали осужденных за взятки экс-сотрудников ГИБДД

Петербургский городской суд вынес решение по жалобе двух бывших сотрудников ГИБДД Александра Мишенина и Андрея Криулина на обвинительный приговор.
Gazeta.SPb 05:34
Происшествия

Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии

Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
РИА Новости 03:08
Шоу-бизнес

Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи

Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
WMJ.ru 13 января в 12:31
Армия и оружие

В Турции назвали сроки ввода в строй С-400

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Политика

Путин: перед Россией стоят прорывные исторические задачи России

Обращаясь к Федеральному собранию, президент обозначил задачи, которые стоят перед Россией, назвав их "прорывными" и "историческими".
Pravda.Ru 05:58
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VR-шлем Valve Index практически раскупили по всему миру

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