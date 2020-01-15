Экономика
РИА НовостиМинтруд оценил возможность снижения уровня бедности населения вдвое
Снижение уровня бедности населения в два раза к 2024 году, экономический рост и подъем благосостояния граждан являются достижимыми целями, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.
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Политика
Владимир Путин обратился с Посланием Федеральному Собранию
Впервые Послание президента России Федеральному Собранию оглашается в начале года.
Футбол
Валерий Карпин — о ситуации в «Ростове», Федуне и Дзюбе
Карпин рассказал о финансовой ситуации в «Ростове», про конфликт с Дзюбой и про возвращение в «Спартак».
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс
Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс, сообщает SANA.
Политика
Президент РФ пообещал регионам компенсировать часть потерь бюджетов
Президент России предложил из федерального бюджета компенсировать до двух третьих потерь регионов от применения инвестиционного налогового вычета.
Кино
Список номинантов на «Оскар-2020» появился в сети
СМИ опубликовали список фильмов, которые будут бороться за звание лучшего в рамках кинопремии «Оскар».
Экономика
Греф анонсировал снижение ставок по ипотеке в 2020 году
Процентные ставки по ипотеке продолжат снижаться в 2020 году, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Об этом пишет ТАСС в среду, 15 января.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
Армия и оружие
Хафтар озвучил условия продолжения переговоров
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар уведомил Россию об условиях для продолжения переговоров о подписании мирного соглашения в Ливии, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Экономика
Кудрин назвал стоимость плана Путина
Экономические и социальные меры, которые президент России Владимир Путин объявил в ежегодном послании Федеральному собранию, обойдутся в 400-500 миллиардов рублей.
Происшествия
Десятилетняя школьница отбилась от тащившего ее в машину мужчины
В Ленинградской области десятилетняя девочка отбилась от мужчины, который пытался затащить ее в машину.
Политика
Путин оценил необходимость ограничения числа президентских сроков
Российский лидер Владимир Путин заявил, что не считает вопрос об ограничении числа президентских сроков принципиальным, "но согласен с этим".
Экономика
Глава Минтруда оценил расходы на увеличение материнского капитала
Глава Минтруда Максим Топилин оценил расходы на увеличение материнского капитала в связи с предложением президента России Владимира Путина, озвученным в послании Федеральному собранию.
Политика
Путин раскритиковал глав регионов за нехватку мест в яслях
Ранее полпред президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров раскритиковал Татарстан за нехватку мест в яслях - хуже ситуация была только в Дагестане, Ингушетии и Крыму.
Общество
Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России
Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
Кино
Авторы фильма «Дау» хотят подать в суд на Министерство культуры
Накануне начала показа французская газета Le Monde опубликовала большой материал об истории создания фильма с критикой сцен насилия.
Общество
Треть россиян устала от новогодних каникул
Чаще мнение о плюсах длительных каникул высказывали люди с хорошим материальным положением — это 63%.
Общество
После рекордного наводнения в Венеции почти пересохли каналы
Культура
Фотография Читы 90-х попала в сериал на СТС
Кино
«Холоп» Шипенко обогнал фильм «Т-34» по сборам в российском прокате
Единоборства
Красноярский чемпион мира по боксу провалил допинг-тест
Футбол
В российском футболе стартовала судейская реформа
Сама по себе отставка Егорова никого не удивила - ее ждали еще в середине ноября, когда исполком РФС анонсировал судейскую реформу, а судейский комитет вместо Николая Левникова возглавил бизнесмен Ашот Хачатурянц.
Финансы
Курс доллара снизился до 61,05 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи сегодня уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,25 копейки и составил 61,0475 рубля.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий
Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
Экономика
Центробанк РФ банкротит банк, утративший капитал из-за хищений
Среди оснований была утрата собственного капитала «вследствие хищения значительной части активов».
Политика
Путин призвал ядерные державы устранить угрозу глобальной войны
Президент России Владимир Путин обратился в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию к пяти ядерным державам - постоянным членам Совета Безопасности ООН.
Общество
Путин поручил определить, сколько нужно дополнительных школьных мест
Правительство совместно с региональными властями должно определить, сколько необходимо дополнительных школьных мест, и внести нужные изменения в Национальный проект «Образование», заявил президент России Владимир Путин 15 января во время Ежегодного послания к Федеральному Собранию.