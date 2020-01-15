Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинтруд оценил возможность снижения уровня бедности населения вдвое

Снижение уровня бедности населения в два раза к 2024 году, экономический рост и подъем благосостояния граждан являются достижимыми целями, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.
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Минтруд оценил возможность снижения уровня бедности населения вдвое

РИА Новости02:47

В Минтруде считают, что для снижения уровня бедности нужно повышать зарплаты, а не пособия

ТАСС03:36

Минтруд заявил, что число бедных россиян сократиться в два раза

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Аргументы и Факты05:17

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Finam.Ru03:55
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