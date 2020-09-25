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Солидарность

Минтруд оправдал необходимость введения новой методики расчета МРОТ

Необходимость пересмотра методики расчета прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ) связана с истечением срока действия федерального закона, по которому определялся состав потребительской корзины.В источнике
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РЕН ТВ

Минтруда предложило новый принцип расчета МРОТ и прожиточного минимума

РЕН ТВвчера в 15:52
Evo-rus.com

Минтруд предложил изменить схему расчета МРОТ и прожиточного минимума

Evo-rus.comвчера в 06:24
Дума ТВ

Исаев: новый порядок расчета обеспечит более высокий рост МРОТ

Дума ТВвчера в 09:33
Солидарность

Профсоюзы высказались о новой методике расчета МРОТ

Солидарностьвчера в 11:30
Ясно

Минтруда предложил изменить прожиточный минимум и расчет МРОТ

Ясновчера в 08:31
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов

Минтруд предложил изменить методику расчета прожиточного минимума и МРОТ

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзоввчера в 06:50
ИА Клерк.Ру

Новый расчет для прожиточного минимума от Минтруда. Мнение эксперта

ИА Клерк.Рувчера в 11:59

Россиянам отказывают во въезде в Италию

Для визитов в Италию во время действия коронавирусных ограничений российские граждане чаще всего использую визы категории «Лечение», однако в сентябре 2020 года процент отказа во въезде вырос до 15 пунктов, отметили в Росавиации.
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Evo-rus.com02:39
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РБК17:08
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«Грязная тварь»: Дискуссия о преступлениях ВСУ на украинском ТВ вызвала истерику у нациста Корчинского

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ИА Новороссия01:42