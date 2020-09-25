Минтруд оправдал необходимость введения новой методики расчета МРОТ
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Необходимость пересмотра методики расчета прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ) связана с истечением срока действия федерального закона, по которому определялся состав потребительской корзины.В источнике
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Минтруд предложил изменить методику расчета прожиточного минимума и МРОТ
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзоввчера в 06:50