Россиянам отказывают во въезде в Италию

Для визитов в Италию во время действия коронавирусных ограничений российские граждане чаще всего использую визы категории «Лечение», однако в сентябре 2020 года процент отказа во въезде вырос до 15 пунктов, отметили в Росавиации.