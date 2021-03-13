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Минтруд определил критерии для дополнительных выплат отдельным категориям пенсионеров

В Минтруде России назвали критерии для дополнительной выплаты к пенсиям летчиков и шахтеров. Проект постановления опубликован на портале правовых актов.В источнике
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Минтруд определил критерий для дополнительной выплаты ряду пенсионеров

Размер доплаты к пенсии устанавливается, исходя из сумм указанных дополнительных взносов. В расчете доплаты участвуют несколько показателей, в том числе и среднемесячная заработная плата в Российской Федерации.
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