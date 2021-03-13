Каррагер: «Если Клопп уйдёт из „Ливерпуля“, в конкурирующих клубах шампанское будет литься рекой»

Никто другой не смог бы добиться того, чего Клопп добился в «Ливерпуле» с 2015 года, добывая трофеи и налаживая отношения с фанатами.