В Минтруде России назвали критерии для дополнительной выплаты к пенсиям летчиков и шахтеров. Проект постановления опубликован на портале правовых актов.

С чего всё началось Минтруд определил критерий для дополнительной выплаты ряду пенсионеров Размер доплаты к пенсии устанавливается, исходя из сумм указанных дополнительных взносов. В расчете доплаты участвуют несколько показателей, в том числе и среднемесячная заработная плата в Российской Федерации. Российская газета вчера в 18:00