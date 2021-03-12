Минтруд определил критерий для дополнительной выплаты ряду пенсионеров
Размер доплаты к пенсии устанавливается, исходя из сумм указанных дополнительных взносов. В расчете доплаты участвуют несколько показателей, в том числе и среднемесячная заработная плата в Российской Федерации.В источнике
С чего всё началось
Минтруд ранее предложил утвердить этот показатель за 2020 год в размере 1,06, поскольку рост среднемесячной начисленной зарплаты составил 106 процентов, следует из проекта постановления
, находящегося на общественном обсуждении.
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Национальная служба новостей19:13