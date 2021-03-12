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Российская газета
Российская газета

Минтруд определил критерий для дополнительной выплаты ряду пенсионеров

Размер доплаты к пенсии устанавливается, исходя из сумм указанных дополнительных взносов. В расчете доплаты участвуют несколько показателей, в том числе и среднемесячная заработная плата в Российской Федерации.В источнике
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Аргументы и Факты

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Индексацию зарплат летчиков и шахтеров предложили утвердить на уровне 1,06

Аргументы и Факты11 марта в 15:32

Минтруд назвал критерии для допвыплаты двум категориям пенсионеров

РИА Новости18:26

Минтруд определил критерий для дополнительной выплаты ряду пенсионеров

Российская газета17:00

Названы критерии для дополнительных выплат части российских пенсионеров

ФАН20:55

Индексацию зарплат для летчиков и шахтеров утвердят на уровне 1,06

Московские новости11 марта в 13:23

Индексацию зарплат гражданских летчиков и шахтеров предложили утвердить на уровне 1,06

ТАСС11 марта в 12:59

В России пилотам гражданской авиации и шахтерам могут увеличить пенсию

ИА Красная Весна11 марта в 13:40
Интересное

На Украину прибыла делегация сухопутных сил НАТО с командующим генералом Клотье

Как стало известно EVO-RUS.COM, в минувший четверг, 11 марта, на Украину прибыла делегация объединенного командования сухопутных войск Североатлантического альянса во главе с командующим Роджером Клотье.
Evo-rus.comвчера в 00:34

Crew Dragon с новым экипажем снова не полетит к МКС вовремя

Выводить корабль на орбиту будет ракета Falcon 9. На новом корабле на Международную космическую станцию полетят космонавт из Японии Акихико Хошиде, европеец Томас Песке и два американца — Шейн Кимбро и Меган Макартур.
Anonsens10 марта в 15:16

Британский телеведущий Пирс Морган уволился после критики принца Гарри и Меган Маркл

Скандально известный британский телеведущий Пирс Морган уволился с работы после своей критики, прозвучавшей в эфире программы Good Morning Britain, касающейся интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри.
Evo-rus.com10 марта в 02:12

Мобильным абонентам из черного списка перечислили способы дозвона до собеседника

Помещение кого-то контакта в «черный список» на телефоне не гарантирует, что он не сможет дозвониться до абонента, предупредил в беседе с агентством «Прайм» доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.
Live249 марта в 23:30