Минтруд определил критерий для дополнительной выплаты ряду пенсионеров
Размер доплаты к пенсии устанавливается, исходя из сумм указанных дополнительных взносов. В расчете доплаты участвуют несколько показателей, в том числе и среднемесячная заработная плата в Российской Федерации.В источнике
Подробнее о событии
Индексацию зарплат летчиков и шахтеров предложили утвердить на уровне 1,06
Аргументы и Факты11 марта в 15:32
Индексацию зарплат для летчиков и шахтеров утвердят на уровне 1,06
Московские новости11 марта в 13:23
В России пилотам гражданской авиации и шахтерам могут увеличить пенсию
ИА Красная Весна11 марта в 13:40