Экономика
Газета.RuМинтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год
Как отмечается, минимальный размер отплаты труда составит около 12 тысяч 130 рублей. Согласно закону, минимальная зарплата в России не должна быть меньше прожиточного минимума, который меняется ежегодно. В следующем году он составит соответственно 12,130 руб.
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Персонал инфекционной больницы в Перми судится за право получить минимальную зарплату
Новая газетавчера в 08:05
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Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
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В штабах оппозиционера Алексея Навального по всей России проходят обыски, сообщил бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале.
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Три человека погибли в результате пожара в Волгограде
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Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
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Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
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Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
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Общество
Суд снял с Кирилла Серебренникова подписку о невыезде
Суд отправил дело о хищениях в «Седьмой студии» обратно в прокуратуру, а также отменил подписку о невыезде для Кирилла Серебренникова и остальных обвиняемых.
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Армия и оружие
Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму
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Известия 10 сентября в 21:25
Происшествия
Применившие слезоточивый газ против полиции задержаны в Улан-Удэ
В Улан-Удэ задержаны 17 человек, оказавшие сопротивление сотрудникам полиции с использованием слезоточивого газа.
Ридус вчера в 17:55
Политика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
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Политика
Верховный суд США ужесточил правила предоставления убежища мигрантам
В среду Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа ограничить предоставление убежища мигрантам.
Российская газета вчера в 19:37
Политика
Песков подтвердил, что возможный агент США работал в Кремле
Олег Смоленков, которого источник «Коммерсанта» назвал агентом США в России, работал в администрации президента, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ведомости 10 сентября в 06:04
Транспорт
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С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.
Ведомости вчера в 12:10
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в себя в парижской клинике
Известный немецкий пилот автогонок серии «Формула-1» Михаэль Шумахер пришёл в сознание в парижском госпитале имени Жоржа Помпиду.
REGNUM вчера в 07:18
Общество
Береги стаж смолоду: россиян начнут готовить к пенсии с 45 лет
С 2022 года россияне смогут контролировать, насколько полно и точно собирает необходимые для назначения пенсий данные ПФР.
Известия вчера в 17:01
Здоровье
Врач назвала первый признак болезни легких
Волгоградская правда 01:18
Футбол
Компани не сыграет в своём прощальном матче из-за травмы
Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани сообщил, что не сыграет в своём прощальном матче, который состоится сегодня, 11 сентября.
Евро-футбол.ру вчера в 10:24
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Коммерсантъ 00:43
Политика
Эстония захотела отменить безвизовый режим для Украины
МВД Эстонии начало искать способы отменить безвизовый режим для граждан Украины.
Ruposters.ru вчера в 08:13
Общество
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета вчера в 15:00
Энергетика
В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
RT на русском вчера в 10:09
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Милоша Земана с русинами
МИД Украины попросило у посла Чехии разъяснений по поводу встречи президента страны Милоша Земана и членов организации "Всемирный совет подкарпатских русинов" .
Вести.Ru вчера в 22:31
Общество
39 вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов мира
Россия увеличила присутствие своих высших учебных заведений в авторитетном рейтинге университетов.
Вести.Ru вчера в 15:17
Политика
Лимаренко назначил Карасина сенатором от Сахалина
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал распоряжение о назначении сенатором от региона бывшего заместителя министра иностранных дел Григория Карасина.
РИА Новости вчера в 23:54
Космос
Впервые на потенциально обитаемой экзопланете обнаружена вода
Используя космический телескоп «Hubble», астрономы впервые в истории смогли обнаружить большое количество воды в атмосфере потенциально обитаемой экзопланеты, что знаменует собой начало новой эры в исследованиях внесолнечных миров, способных поддерживать жизнь.
Ин-спейс.ру вчера в 12:25
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM вчера в 01:03
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени
Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости вчера в 06:28