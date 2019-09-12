За основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. В этом году он составил 12 130 рублей, поэтому МРОТ на 2020 год установят на этом же уровне. Повышение минимального размера оплаты труда затронет примерно четыре миллиона россиян.

с чего всё началось

Как отмечается, минимальный размер отплаты труда составит около 12 тысяч 130 рублей. Согласно закону, минимальная зарплата в России не должна быть меньше прожиточного минимума, который меняется ежегодно. В следующем году он составит соответственно 12,130 руб.

Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год

Политика В Москве назначен новый глава управления по контролю за наркотиками Генерал-лейтенант полиции Олег Баранов представил руководящему составу нового начальника, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Общество Садоводы и огородники получат новые налоговые льготы Для садоводов и огородников будут введены новые налоговые льготы - закон об этом Госдума приняла в окончательном чтении.

Футбол Сборная Англии может уйти с поля, если услышит расистские оскорбления Во время домашнего матча отборочного турнира Евро-2020 против Болгарии форвард команды Рахим Стерлинг услышал оскорбительные для себя кричалки, сообщает The Sun.

Политика В ГП рассказали о планах США вмешаться в дела России в 2017 году Соединённые Штаты ещё в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России с помощью акта Магнитского, заявил глава правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.

Общество В Госдуму внесли проект о внесудебном признании граждан банкротами Глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев внес в Госдуму законопроект, вводящий внесудебный порядок признания граждан банкротами в целях снижения нагрузки на суды и повышения доступности и эффективности процедуры банкротства для физлиц, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Общество Рамзан Кадыров рассказал про причины разводов и неполные семьи Главу Чечни возмутило, что с начала года в России был распалось 621 семей из каждой тысячи.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Политика Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября «С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.

Шоу-бизнес Богомолов сбросил 18 кг перед свадьбой с Собчак Режиссер Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с телеведущей Ксенией Собчак, рассказала знакомая пары.

Хоккей Иван Ургант пошутил над дисквалификацией Евгения Кузнецова Российский актёр театра и кино, шоумен, теле- и радиоведущий Иван Ургант прокомментировал дисквалификацию форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина, которую наложила ИИХФ.

Общество «Ведомости» узнали о планах «ВКонтакте» отсеивать пиратские книги Социальная сеть "ВКонтакте" планирует внедрить систему, блокирующую загрузку пиратских копий книг на свой сайт.

Политика Зеленский уволил главу украинской разведки Газета ВЗГЛЯД ранее писала, почему Бухарев мало годится для должности главы украинской разведки.

Гаджеты В России снизились цены на старые модели iPhone Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.

Политика Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.

Происшествия На КАД каршеринг встал на крышу КИА 12 сентября на внутреннем кольце КАД перед Большим Обуховским мостом КИА "заползла" под Рено, в результате чего каршеринг остался на одних передних колесах.