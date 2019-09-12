Экономика
Газета.RuМинтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год
Как отмечается, минимальный размер отплаты труда составит около 12 тысяч 130 рублей. Согласно закону, минимальная зарплата в России не должна быть меньше прожиточного минимума, который меняется ежегодно. В следующем году он составит соответственно 12,130 руб.
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За основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. В этом году он составил 12 130 рублей, поэтому МРОТ на 2020 год установят на этом же уровне. Повышение минимального размера оплаты труда затронет примерно четыре миллиона россиян.ФАН11 сентября в 22:51
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