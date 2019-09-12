Экономика

Газета.RuГазета.RuМинтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год

Как отмечается, минимальный размер отплаты труда составит около 12 тысяч 130 рублей. Согласно закону, минимальная зарплата в России не должна быть меньше прожиточного минимума, который меняется ежегодно. В следующем году он составит соответственно 12,130 руб.
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с чего всё началось

Минтруд РФ установил размер МРОТ на 2020 год

За основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. В этом году он составил 12 130 рублей, поэтому МРОТ на 2020 год установят на этом же уровне. Повышение минимального размера оплаты труда затронет примерно четыре миллиона россиян.
ФАН11 сентября в 22:51

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Минтруд посчитал размер МРОТ на 2020 год

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Минтруд РФ установил размер МРОТ на 2020 год

ФАН11 сентября в 22:51

Минтруд установил минимальный размер оплаты труда на 2020 год

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Минтруд установил минимальный размер оплаты труда на 2020 год

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Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

Газета.Ruвчера в 04:09

Каким будет МРОТ в 2020 году?

Аргументы и Фактывчера в 05:16

В Минтруде назвали размер МРОТ на 2020 год

РЕН ТВ11 сентября в 21:39
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:16, Вашингтон
Экономика

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад не снимать санкций против России.
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В Гарварде вручили Шнобелевские премии

РБК 00:26
Политика

В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.
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Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай

Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.
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Вице-президент «Барселоны» заявил, что между клубом и Месси нет конфликта

Вице-президент «Барселоны» Хосеп Вивес заявил, что между клубом и нападающим Лионелем Месси нет никакого конфликта.
Bookmaker-ratings.ru 02:49
Политика

Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона

Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.
Общая газета.RU 04:53
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72 человека заразились лихорадкой Западного Нила в Ростовской области

72 человека заразились в Ростовской области лихорадкой Западного Нила, из заболевшего числа - тридцать человек из Ростова-на-Дону, проинформировали в пресс-службе администрации донской столицы.
Ugpressa.ru вчера в 16:01
Политика

Вскрытые резервные пачки с бюллетенями обнаружили в МО «Озеро Долгое»

Днем 11 сентября наблюдатели перед пересчетом обнаружили вскрытые резервные пачки с бюллетенями в МО «Озеро Долгое», сообщил кандидат от «Яблока» Вячеслав Тутушкин.
МР7.ру вчера в 09:56
Экономика

Греф заявил об отсутствии у России бизнес-модели экономического роста

Проблема отсутствия современных моделей управления существует по сей день и остается самой актуальной и ключевой, в России нет понимания, как именно развивать экономику, нет соответствующей бизнес-модели, считает глава Сбербанка Герман Греф.
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Недвижимость

ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,9%

Банк ВТБ с 13 сентября снижает ставки по ипотеке до 8,9%, сообщила в пятницу пресс-служба кредитной организации.
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Экономика

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Российская газета 05:11
Общество

ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова

Известия 00:56
Политика

Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку

В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК вчера в 08:06
Гаджеты

Роскачество протестировало 23 новых смартфона

Роскачество протестировало 23 новых смартфона и пополнило ими рейтинг устройств, который помогает потребителям сравнить телефоны и сделать выбор, исходя из собственных предпочтений.
РБК 03:57
Политика

Навальный улетел за границу на фоне обысков в его региональных штабах

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Шоу-бизнес

Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру

Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.
Аргументы и Факты 03:33
Политика

Франция предложила создать государственную цифровую валюту в ЕС

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр предложил создать собственную государственную цифровую волюту в Евросоюзе.
Газета.Ru 04:25
Политика

Сноуден озвучил условия для своего возвращения в США

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться в США, но при условии справедливого и объективного рассмотрения его дела в суде.
Российская газета вчера в 23:29
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«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России

Утром 12 сентября танкер Stena Clear Sky, на борту которого находится партия СПГ, перегруженная с проекта "Ямал СПГ", покинул терминал Монтуар (Франция) и направился в Клайпеду, уточняется в сообщении.
ТАСС 02:49
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Двухлетняя девочка случайно задушила мать

В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила свою мать. Трагедия произошла в Брестской области.
Вести.Ru вчера в 15:18
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Юная пловчиха слишком сильно оголила ягодицы и была лишена победы

Пловчиха Брекинн Уиллис была дисквалифицирована из-за слишком открытого купальника во время соревнований на Аляске (США).
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Билан после скандального выступления в Самаре даст там новый концерт

Известия вчера в 13:47
Космос

Открытие первой межзвездной кометы признали официально

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Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
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Восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов под Апатитами

На станции Апатиты в Мурманской области произошла железнодорожная авария. С рельсов сошли восемь вагонов грузового состава.
Известия 05:08
Гаджеты

Realme представит два смартфона с 64-мегапиксельной основной камерой

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«Нафтогаз» объяснил позицию Украины по транзитному контракту с РФ

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о том, что Киев будет требовать у Москвы компенсацию в том случае, если «Газпром» не захочет обновить условия заключения транзитного договора.
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