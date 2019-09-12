Экономика

Газета.RuГазета.RuМинтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год

Как отмечается, минимальный размер отплаты труда составит около 12 тысяч 130 рублей. Согласно закону, минимальная зарплата в России не должна быть меньше прожиточного минимума, который меняется ежегодно. В следующем году он составит соответственно 12,130 руб.
Читать в источнике
Комментировать98
с чего всё началось

Минтруд РФ установил размер МРОТ на 2020 год

За основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. В этом году он составил 12 130 рублей, поэтому МРОТ на 2020 год установят на этом же уровне. Повышение минимального размера оплаты труда затронет примерно четыре миллиона россиян.
ФАНвчера в 22:51

Подробнее о событии

Минтруд посчитал размер МРОТ на 2020 год

Российская газетавчера в 21:15

В Госдуме предложили включить в МРОТ оплату Интернета и стоимость гаджетов

ФАН05:00

Минтруд установил минимальный размер оплаты труда на 2020 год

Известия00:07

Минтруд установил минимальный размер оплаты труда на 2020 год

URA.Ruвчера в 22:23

Каким будет МРОТ в 2020 году?

Аргументы и Факты05:16

Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

Газета.Ru04:09

В Минтруде назвали размер МРОТ на 2020 год

РЕН ТВвчера в 21:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 07:50, Вашингтон
Общество

Госдума приняла закон о налоговых льготах для садоводов и огородников

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, приводящий Налоговый кодекс в соответствие с нормами закона о садоводстве и огородничестве и вводящий налоговые льготы для садоводов и огородников.
ТАСС 06:21
Космос

«Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы лунной программы СССР

Государственная корпорация «Роскосмос» в четверг, 12 сентября, опубликовала на своем сайте ряд рассекреченных документов лунной программы СССР.
Известия 07:12
Футбол

Юрий Семин: «Закончили тему календаря. Бесконечно говорить нет смысла»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение РФС назначить матч 1/16 финала Кубка России с «Балтикой» на 25 сентября.
Sports.ru 05:50
Авто

Toyota снизила стоимость кроссовера Toyota RAV4

Автоновости дня 01:05
Общество

Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч

На популярных онлайн-сервисах появились объявления от тех, кто готов занять очередь за новым iPhone 11.
Российская газета вчера в 15:00
Происшествия

Инициатор вылазки на объект «Роскосмоса» вышел из тени

Люди, задержанные у закрытого объекта «Роскосмоса», просто хотели выпить и необычно провести выходные, рассказал РИА Новости инициатор и участник времяпрепровождения Даниил Пустовалов.
Рамблер 06:54
Наука

Экспедиция Северного флота отметила новый остров в Арктике на карте

Члены комплексной экспедиции Северного флота на архипелаг Земля Франца-Иосифа подтвердили появление нового острова вместо полуострова Литтрова острова Галля.
Российская газета 03:57
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Армия и оружие

В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
Гаджеты

Новая VR-гарнитура HTC заменит HTC Vive

HTC объявила, что новая гарнитура виртуальной реальности HTC Vive Comos фактически заменит оригинальную HTC Vive.
News.ru 05:17
Происшествия

В Москве ревнивый муж застрелил жену

Вести.Ru 05:43
Общество

Каждый десятый сотрудник врёт, чтобы отпроситься с работы

Каждый десятый сотрудник (10%) российских компаний и предприятий скрывает истинную причину и лжёт начальству, чтобы отпроситься с работы пораньше.
REGNUM 07:11
Политика

В ГП рассказали о планах США вмешаться в дела России в 2017 году

Соединённые Штаты ещё в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России с помощью акта Магнитского, заявил глава правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.
RT на русском 06:56
Космос

Китай успешно запустил три спутника

Китай при помощи ракеты-носителя Long March 4B успешно вывел на орбиту три спутника, передаёт «Синьхуа».
RT на русском 01:23
Политика

Число довольных работой Зеленского украинцев выросло в полтора раза

Еще 18% не смогли сформировать свое отношение к его деячтельности.
Московский Комсомолец 06:37
Общество

Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю

Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Армия и оружие

На Украине разоружили три добровольческих батальона

В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
Lenta.ru 02:50
Политика

Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября

Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября, сообщил на пленуме председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
Энергетика

Новак заявил о сокращении добычи сланцевой нефти в США

ОПЕК+ видит более сложное положение в США с добычей сланцевой нефти, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
Вести.Финанс 06:55
Политика

Путин прибыл в Дагестан в годовщину нападения боевиков

Москва 24 06:39
Политика

ЕС продлил индивидуальные санкции против России

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в структурах ЕС сообщало, что постпреды стран Евросоюза согласовали документ о продлении санкций против России на полгода.
RT на русском 07:26
Здоровье

Вопросы свердловских врачей к Минздраву пройдут цензуру

Вопросы свердловских врачей к Министерству здравоохранения России пройдут цензуру.
Твой Континент 10 сентября в 02:40
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1972 года

Среда стала самым тёплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
RT на русском вчера в 09:09
Происшествия

У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей

РИА Новости 04:52
Происшествия

Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске

РИА Новости 04:36
Кино

Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту

YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.
ИнфоСМИ вчера в 13:25
Интернет

«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств

ТАСС 06:55
Происшествия

В мэрию Улан-Удэ поступило письмо с угрозами

В мэрии сообщили, что в интернет-приемную администрации Улан-Удэ поступило сообщение об угрозе закладки радиоуправляемых устройств на вокзале, колледжах, детсадах, ссузах и вузах и на других объектах.
РИА Новости 07:27
Спорт

Домрачева и Бьорндален стали тренерами сборных Китая по биатлону

Российская газета 05:45
Общество

39 вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов мира

Россия увеличила присутствие своих высших учебных заведений в авторитетном рейтинге университетов.
Вести.Ru вчера в 15:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное