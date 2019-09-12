Экономика

Газета.RuГазета.RuМинтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год

Как отмечается, минимальный размер отплаты труда составит около 12 тысяч 130 рублей. Согласно закону, минимальная зарплата в России не должна быть меньше прожиточного минимума, который меняется ежегодно. В следующем году он составит соответственно 12,130 руб.
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с чего всё началось

Минтруд РФ установил размер МРОТ на 2020 год

За основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. В этом году он составил 12 130 рублей, поэтому МРОТ на 2020 год установят на этом же уровне. Повышение минимального размера оплаты труда затронет примерно четыре миллиона россиян.
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Сближение по зарплатам

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В Госдуме предложили включить в МРОТ оплату Интернета и стоимость гаджетов

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Минтруд установил минимальный размер оплаты труда на 2020 год

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Минтруд установил минимальный размер оплаты труда на 2020 год

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Газета.Ru04:09

В Минтруде назвали размер МРОТ на 2020 год

РЕН ТВвчера в 21:39

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RT на русском10:50
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 15:21, Вашингтон
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В субботу проведем турнир по кастомке Overthrow 2.0.
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Загадки сверхновых. Как происходят самые смертоносные взрывы в космосе

Каждую секунду во Вселенной вспыхивает примерно восемь десятков сверхновых звезд.
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