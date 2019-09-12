Экономика
Газета.RuМинтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год
Как отмечается, минимальный размер отплаты труда составит около 12 тысяч 130 рублей. Согласно закону, минимальная зарплата в России не должна быть меньше прожиточного минимума, который меняется ежегодно. В следующем году он составит соответственно 12,130 руб.
Читать в источнике
Оценить107
с чего всё началось
За основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. В этом году он составил 12 130 рублей, поэтому МРОТ на 2020 год установят на этом же уровне. Повышение минимального размера оплаты труда затронет примерно четыре миллиона россиян.ФАНвчера в 22:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:27, Вашингтон
Футбол
Зинченко догнал Марио Фернандеса по трансферной стоимости
Сегодня авторитетный портал Transfermarkt повысил стоимость игрока Манчестер Сити в полтора раза с 20 до 30 миллионов евро.
Советский спорт 11:52
Политика
В Москве назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками
Должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков оказалась вакантной после увольнения Юрия Девяткина.
Говорит Москва 08:54
Политика
Президент Владимир Путин прилетел в Дагестан
В четверг, 12-го сентября, глава России Владимир Путин в дагестанском селе Ботлих пообщается с участниками народного ополчения в период боевых действий в августе-сентябре 1999-го года и возложит венок к памятнику.
Журналистская правда 07:10
Политика
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.
РИА Новости 07:47
Футбол
Али Даеи, забивший 109 голов за сборную: «Роналду побьет мой рекорд»
Бывший нападающий сборной Ирана Али Даеи, удерживающий мировой рекорд по количеству голов за сборную (109), уверен, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду превзойдет его достижение.
Sports.ru 08:25
Политика
Постпред США при ООН пообещала «защищать бедных и слабых»
Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт пообещала друзьям и союзникам Соединённых Штатов защищать их на международной арене, как и «бедных и слабых».
RT на русском 12:07
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru 12:14
Шоу-бизнес
Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма вчера в 03:52
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv 10 сентября в 09:53
Экономика
России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда
Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.
Lenta.ru 09:21
Игры
Вышел трейлер открытого бета-теста Call of Duty: Modern Warfare
Cyber.sports.ru 10 сентября в 01:53
Политика
В Праге решили перенести памятник маршалу Коневу в музей
RT на русском 12:33
Армия и оружие
Российский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания
Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания.
Российская газета 02:09
Политика
В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.
RT на русском 10:28
Происшествия
Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
Прокурор запросил шесть лет колонии для участника несанкционированной акции 3 августа в Москве Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.
RT на русском 11:53
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
РИА Новости вчера в 12:39
Экономика
В России предложили лишить анонимности владельцев криптовалют
Ассоциация банков России (АБР) подготовила концепцию оборота децентрализованных криптовалют, которая лишит анонимности владельцев криптовалюты.
РБК 08:03
Теннис
Ким Клийстерс объявила о возобновлении карьеры
GoTennis.ru 08:15
Культура
Павел Лобков покидает телеканал «Дождь»
Российский журналист, ведущий программы "Бремя новостей" на телеканале "Дождь" Павел Лобков уходит с телеканала в конце сентября.
ТАСС 12:38
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика
Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "в идеале" хотел бы видеть республику в составе России.
Газета.Ru 11:39
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева назвала причины ухода от Константина Меладзе
Телепрограмма 10 сентября в 06:35
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Здоровье
Продажу вейпов и электронных сигарет запретят в ближайшие месяцы
Ожидалось, что запрет на продажу любых электронных сигарет, вейпов и жидкостей для них в США введут с мая 2020 года, как обещало Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), но в итоге ограничение вступит в силу ещё раньше.
Популярная механика 03:38
Энергетика
«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для потребителей на 3,4%
Украинская компания «Нафтогаз» сообщила о снижении цены на природный газ для потребителей на 3,4% в сентябре.
RT на русском 10:54
Общество
Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали
РИА Новости 11:22
Кино
Джеки Чан не сможет приехать в Россию на премьеру фильма
Экономика сегодня 10 сентября в 18:29
Общество
Появилось видео свадебного платья Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак выйдет замуж за театрального режиссера Константина Богомолова в платье израильского бренда Galia, утверждает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 05:09