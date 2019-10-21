Экономика
RT на русскомМинтруд отреагировал на прогнозы о массовых сокращениях в России
Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование HeadHunter писала, что в каждой десятой компании России может произойти сокращение в 2020 году. По состоянию на 1 октября численность безработных в России составила 662,2 тыс. человек.
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с чего всё началось
Почти каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в следующем году. К таким выводам пришли специалисты HeadHunter по итогам опроса работодателей. Это оптимистичный показатель, так как в 2018-м о планах уволить часть сотрудников говорили в каждой пятой фирме.Известиявчера в 17:01
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Армия и оружие
NYT: Трамп хочет оставить в Сирии 200 военных
Американский президент Дональд Трамп подумывает оставить в Сирии около 200 военных США, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:41
Экономика
Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу
Сбербанк планирует в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
Интерфакс 02:54
Единоборства
Полиция начала проверку после массовой драки на турнире по ММА в Сочи
Последние новости ММА Полиция Краснодарского края сообщила, что проводит проверку, основываясь на опубликованных в интернете видеороликах.
Sport.ru 05:59
Общество
Глава Роскомнадзора назвал штрафы эффективнее блокировок в интернете
В России при регулировании сетевого пространства могут перейти от блокировки к применению штрафов к нарушителям, заявил 21 октября глава Роскомнадзора Александр Жаров.
REGNUM 06:40
Происшествия
В Москве задержан преступник, который вывел из России 750 млн рублей
Лидер преступной группировки, которая незаконно вывела из России 750 миллионов рублей, задержан в столице.
Российская газета 04:03
Космос
Предложено новое объяснение «незаметности» инопланетян
По мнению Зазы Османова, инопланетяне могут существовать, прогресс может позволить им исследовать Вселенную, и они не прячутся от землян или кого бы то ни было намеренно, но все же остаются незаметными.
Московский Комсомолец 04:08
Музыка
Неизданная песня Джона Леннона увидела свет на альбоме Ринго Старра
Ранее неизвестный трек Beatles авторства Джона Леннона издан на новом альбоме Ринго Старра.
KM.ru 04:55
Политика
Медведев предложил сделать административный кодекс понятным
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) должен быть понятным и более приемлемым для целей экономического развития, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Россия 24», текст которого опубликован на сайте правительства.
РБК 04:12
Армия и оружие
Турция сообщила об уходе курдов из зоны безопасности в Сирии
Сирийские курды начали покидать зону безопасности на севере Сирии, созданную Турцией и США, сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.
Коммерсантъ 04:19
Происшествия
15 человек погибли в результате прорыва дамбы в Красноярском крае
Селевой поток затопил поселок старателей, в котором прожило 80 человек. СК сообщает о том, что результате инцидента погибли 15 человек.
RuNews24.ru 19 октября в 05:28
Общество
Фридман прибыл на допрос в испанский суд по делу Zed WorldWide
Предприниматель Михаил Фридман прибыл в Национальную судебную коллегию Испании для дачи показаний по делу, связанному с банкротством испанской технологической компании Zed WorldWide, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на собственных корреспондентов в Мадриде.
Ведомости 04:39
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Дни24 вчера в 00:42
Авто
Hyundai разработал круиз-контроль на ИИ
По подсчетам специалистов, SCC-ML сможет создать около 10000 различных поведенческих сценариев, что обеспечит круиз-контролю адаптацию практически в любой ситуации.
ГЛАС.RU 06:26
Единоборства
Макгрегор даст пресс-конференцию в Москве
Ирландец 24 октября даст пресс-конференцию в Москве.
Metaratings 04:17
Общество
Названы регионы России с самым доступным газом
Жители регионов из первой тройки могут купить на среднюю зарплату наибольшее количество газа — от 15,6 до 20 тысяч кубометров.
Lenta.ru вчера в 19:51
Общество
В Австралии газеты вышли с «вымаранными» полосами в знак протеста
Сегодня в Австралии газеты вышли с первыми полосами, оформленными как материалы с цензурной правкой.
Pravda.Ru 05:30
Технологии
В Роскачестве дали совет, что делать в случае кражи смартфона
Кража смартфона может нести в себе гораздо более тяжелые последствия, чем кажется на первый взгляд - в этом случае можно лишиться не только гаджета, но и большого объема персональных данных, которые злоумышленник может без труда извлечь из устройства.
Газета.Ru 06:29
Политика
Задержанный соратник Порошенко выйдет из СИЗО
Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Олег Гладковский, задержанный по подозрению в злоупотреблении служебным положением, может выйти из СИЗО Киева.
Lenta.ru 05:43
Происшествия
В Петербурге задержанная умерла в отделении полиции
В Петербурге в одном из отделов полиции в ночь на понедельник умерла задержанная.
Интерфакс 04:15
Наука
Соединения фуллеренов помогут в борьбе с раком легкого
Naked Science 04:20
Авто
Новосибирцу насчитали 273 тысячи рублей транспортного налога
Максимальный повышающий с коэффициентом от 1,1 до 3,0 согласно требованиям налогового кодекса применяется к легковым транспортным средствам стоимостью более 3 млн руб. Например, в Новосибирской области коэффициент "3" применен при начислении транспортного налога владельцу автомобиля Bentley Bentayga 2016 года выпуска с двигателем мощностью 608 л.с.
РБК Новосибирск 00:07
Фигурное катание
Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием
Газета.Ru вчера в 22:35
Политика
Путин рассказал о конкуренции России за сотрудничество с Африкой
Москва готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, сообщил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник, 21 октября.
Известия вчера в 20:19
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
Российская газета 06:28
Экономика
Китай впервые в истории обогнал США по числу богачей
Китай впервые обогнал США по числу жителей, на долю которых приходится 10% всего мирового богатства.
Известия 06:47
Игры
10 игр-долгожителей, которые до сих пор популярны
Сегодня Gmbox подготовил для вас список из 10 игр-долгожителей, некоторые из которых не теряют популярность у геймеров уже не первый десяток лет.
Gmbox.ru 18 октября в 07:47