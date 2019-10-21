Почти каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в следующем году. К таким выводам пришли специалисты HeadHunter по итогам опроса работодателей. Это оптимистичный показатель, так как в 2018-м о планах уволить часть сотрудников говорили в каждой пятой фирме.

с чего всё началось

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование HeadHunter писала, что в каждой десятой компании России может произойти сокращение в 2020 году. По состоянию на 1 октября численность безработных в России составила 662,2 тыс. человек.

Минтруд отреагировал на прогнозы о массовых сокращениях в России

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