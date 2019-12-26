Общество

РБКРБКМинтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием

Масштаб обналичивания с использованием КТС Росфинмониторинг не раскрывал. Почему Минтруд против ликвидации КТС Как следует из ответа Минтруда, ведомство считает, что предложение банков ликвидировать комиссии по трудовым спорам угрожает правам работников.
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Минтруд отверг предложение о ликвидации комиссии по трудовым спорам

News.ru08:30

Минтруд не поддержал предложение банков о ликвидации комиссии по трудовым спорам

ТАСС03:09

Минтруд не одобрил идею банков о ликвидации комиссии по трудовым спорам

REGNUM03:34

Минтруд не поддержал предложение ликвидировать комиссию по трудовым спорам

Аргументы и Факты04:45

Минтруд выступил против ликвидации КТС, которые используют для мошенничества

Коммерсантъ01:13

РБК: Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием

Ведомости00:56

Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием

РБК00:00
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Общество

В правительстве разъяснили новые правила регистрации автомобилей

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На трассе "Дон" М4 опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Тбилиси. Это произошло у Ярлукино на 356 километре трассы.
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Срок подготовки актов о предустановке российского ПО просят увеличить

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что намерена подготовить подзаконный акт об обязательной предустановке отечественного ПО на компьютеры, smart-TV и смартфоны в январе.
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Телеканал "Россия" покажет отреставрированную версию фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или с легким паром !".
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В Риге матчем между местным "Динамо" и магнитогорским "Металлургом" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
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Известно, что в этом году традиционно рейтинг главных фильмов, сериалов и персон киноиндустрии портал составлял на основе оценок российских зрителей.
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Судно Королевского флота было направлено из Портсмута в Ла-Манш для мониторинга за кораблём Балтийского флота ВМФ России.
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Власти Украины пригрозили оставить ДНР без воды

Украинские власти рассматривают вариант "водной блокады" ДНР, если республика не погасит долги за коммунальные услуги.
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Обвинение запросило от 6 до 18 лет фигурантам дела «Сети»

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