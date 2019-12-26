Общество

РБКРБКМинтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием

Масштаб обналичивания с использованием КТС Росфинмониторинг не раскрывал. Почему Минтруд против ликвидации КТС Как следует из ответа Минтруда, ведомство считает, что предложение банков ликвидировать комиссии по трудовым спорам угрожает правам работников.
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с чего всё началось

Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием

Министерство труда и социальной защиты не поддержало поправки в законодательство, которые готовили банки для пресечения схемы обналичивания с использованием решений комиссий по трудовым спорам (КТС).
РБК00:00

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Минтруд не одобрил идею банков о ликвидации комиссии по трудовым спорам

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Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием

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Коммерсантъ01:13

РБК: Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием

Ведомости00:56

Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием

РБК00:00
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