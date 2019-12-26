Министерство труда и социальной защиты не поддержало поправки в законодательство, которые готовили банки для пресечения схемы обналичивания с использованием решений комиссий по трудовым спорам (КТС).

с чего всё началось

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