Общество
РБКМинтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием
Масштаб обналичивания с использованием КТС Росфинмониторинг не раскрывал. Почему Минтруд против ликвидации КТС Как следует из ответа Минтруда, ведомство считает, что предложение банков ликвидировать комиссии по трудовым спорам угрожает правам работников.
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с чего всё началось
Министерство труда и социальной защиты не поддержало поправки в законодательство, которые готовили банки для пресечения схемы обналичивания с использованием решений комиссий по трудовым спорам (КТС).РБК00:00
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Общество
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