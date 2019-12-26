Общество
РБКМинтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием
Министерство труда и социальной защиты не поддержало поправки в законодательство, которые готовили банки для пресечения схемы обналичивания с использованием решений комиссий по трудовым спорам (КТС).
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Масштаб обналичивания с использованием КТС Росфинмониторинг не раскрывал. Почему Минтруд против ликвидации КТС Как следует из ответа Минтруда, ведомство считает, что предложение банков ликвидировать комиссии по трудовым спорам угрожает правам работников.РБК00:00
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Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Происшествия
Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе
Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвинённым в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости.
Футбол
Кононов назвал причину ухода из «Спартака»
Бывший главный тренер футбольного клуба «Спартак» (Москва) Олег Кононов заявил, что покинул пост наставника «красно-белых» из-за мата в его адрес со стороны болельщиков во время матча 11-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:2).
Политика
Глава Транснефти прокомментировал угрозу Лукашенко «забрать» две трубы
Глава Транснефти Николай Токарев ответил на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр
В Росподтребнадзоре рассказали о риске заражения гриппом через денежные купюры. Об этом сообщается на сайте организации.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Политика
Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу
В Вене начались переговоры России и Украины по газу, сообщает ТАСС со ссылкой на «Газпром».
Армия и оружие
Масштабные поставки Су-57 в войска начнутся в 2020 году
Первые масштабные поставки истребителя пятого поколения Су-57 в Военно-космические силы начнутся уже в следующем году.
Армия и оружие
Советский Т-62 выдержал попадание противотанковой ракеты
Танк Т-62 советского производства, который по-прежнему состоит на вооружении правительственных сил Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты, выпущенной террористами.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев пожаловался на побои пожилой жены Екатерины Терешкович
Появившийся в студии супруг опроверг эти слова рассказом о злоупотреблении Терешкович горячительными напитками.
Происшествия
Российский журналист задержал грабителя в центре Лондона
Российский 80-летний журналист в центре Лондона задержал грабителя, который попытался украсть его сумку.
Политика
Песков рассказал о мощностях для строительства «Северного потока-2»
Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться, что завершить строительство газопровода «Северный поток-2» удастся в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Армия и оружие
У гиперзвукового «Циркона» появится новая версия
Гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон" морского базирования получит сухопутную версию.
Футбол
Наиль Умяров: «Сразу поняли, что от нас хочет Тедеско»
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, что команда сразу поняла требования главного тренера Доменико Тедеско.
Хоккей
Два хоккеиста «Локомотива» примут участие в «Матче звезд»
Два хоккеиста ярославского «Локомотива» примут участие в «Матче звезд» КХЛ. Это голкипер Илья Коновалов и форвард Стефан Да Коста.
Экономика
Банк России лишил лицензий три страховые компании
Компания «Плато» лишилась лицензии на перестрахование, страховая медицинская компания «Урал-Рецепт М» — на осуществление добровольного личного страхования, «Адвант-Страхование» — на осуществление добровольного личного страхования.
Шоу-бизнес
Беременная ростовчанка Костенко заявила, что ей тяжело передвигаться
Ростовчанка написала, что вторая беременность сильно отличается от первой.
Политика
Немцы считают, что Трамп больше угрожает миру, чем Ким Чен Ын
Граждане Германии видят большую угрозу миру в президенте США Дональде Трампе, чем в лидерах КНДР и Ирана Ким Чен Ыне и аятолле Али Хаменеи, свидетельствуют данные опроса американской исследовательской компании YouGov.
Происшествия
Решением суда арестовано имущество замглавы Генштаба Арсланова
В Москве по решению суда арестовано имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве, передает ТАСС.
Политика
Кремль отреагировал на слова Эрдогана о бойцах ЧВК Вагнера в Ливии
Накануне, 25 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на территории Ливии находятся 2 тыс. наемников из Частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Политика
Путин ограничил преследование бизнесменов по статье за создание ОПГ
Законопроект, предусматривающий ограничение применения статьи 210 УК РФ (об организации преступного сообщества) к предпринимателям внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, 26 декабря проект закона опубликован в электронной базе Госдумы РФ.
Политика
Голикова объяснила, почему 31 декабря не будет выходным днем
Зампредседателя правительства Татьяна Голикова объяснила, что последний день нынешнего года не сделали выходным, поскольку для принятия таких решений необходимо больше времени, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Наташа Королева неудачно увеличила губы
Наташа Королева увеличила себе губы.
Армия и оружие
По стандартам НАТО. На Украине испытали новую боевую машину
На полигоне в Днепропетровской области прошли испытания самоходной артиллерийской установки (САУ) «Богдан», которую разработали по стандартам НАТО.
Общество
Серийная сборка самолетов МС-21 начнется в 2020 году
Сборка серийных гражданских самолетов МС-21 начнется в 2020 году, сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
Общество
Синоптики прогнозируют заметное выпадение снега в Москве к 30 декабря
В понедельник, 30 декабря, в Москве ожидается «более заметный» снег, образуется снежный покров.