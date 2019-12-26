Общество

РБКРБКМинтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием

Масштаб обналичивания с использованием КТС Росфинмониторинг не раскрывал. Почему Минтруд против ликвидации КТС Как следует из ответа Минтруда, ведомство считает, что предложение банков ликвидировать комиссии по трудовым спорам угрожает правам работников.
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Минтруд отверг предложение о ликвидации комиссии по трудовым спорам

News.ru08:30

Минтруд не поддержал предложение ликвидировать комиссию по трудовым спорам

Аргументы и Факты04:45

Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием

РБК00:00

Минтруд не поддержал предложение банков о ликвидации комиссии по трудовым спорам

ТАСС03:09

Минтруд выступил против ликвидации КТС, которые используют для мошенничества

Коммерсантъ01:13

РБК: Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием

Ведомости00:56

Минтруд не одобрил идею банков о ликвидации комиссии по трудовым спорам

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