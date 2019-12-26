Общество
РБКМинтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием
Масштаб обналичивания с использованием КТС Росфинмониторинг не раскрывал. Почему Минтруд против ликвидации КТС Как следует из ответа Минтруда, ведомство считает, что предложение банков ликвидировать комиссии по трудовым спорам угрожает правам работников.
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Политика
Захарова оценила планы США по кибератаке на Россию
Планы по атаке на российскую элиту, которые разрабатывает киберкомандование США, считают в Москве нелегальной деятельностью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Политика
МИД РФ: запрос по убийству Хангошвили поступил после высылки сотрудников посольства в ФРГ
Запросы в адрес Москвы со стороны Берлина о помощи в расследовании убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили поступили, когда сотрудники российского посольства в ФРГ уже были высланы.
Политика
Захарова заявила, что Россия зеркально ответит на санкции США по «Северному потоку - 2»
Россия, следуя принципу взаимности, примет меры в ответ на санкции США против строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Политика
Матвиенко не исключила жестких мер на действия Эстонии против Sputnik
Россия примет ответные жесткие меры в отношении Эстонии, если Таллин продолжит давление на Sputnik Эстония, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Экономика
Группа ВЭБа стала владельцем блокпакета НПФ «Благосостояние»
"ВЭБ-лизинг", входящий в группу ВЭБа, стал владельцем блокирующего пакета акций НПФ "Благосостояние", сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Политика
Президент Ирака подал в отставку
Президент Ирака Бархам Салех, выступая в парламенте, заявил о решении подать в отставку с занимаемого им поста из-за неспособности партий договориться о кандидатуре нового премьер-министра.
Религия
РПЦ прекратила поминовение патриарха Александрийского
Русская православная церковь (РПЦ) прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора II из-за признания им неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Политика
Названа дата обмена пленными между Украиной и Донбассом
Украина и самопровозглашенные республики Донбасса согласовали точную дату обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» — 29 декабря.
Общество
Верховный суд России утвердил ликвидацию движения «За права человека»
Верховный суд России утвердил решение о ликвидации движения «За права человека» Льва Пономарева «в связи с грубыми и неустранимыми нарушениями в оформлении деятельности организации».
Общество
В больнице сообщили об атрофии мозга у Галины Волчек
Инсайдер в медицинских кругах утверждает, что на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности у актрисы якобы развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией, а также начались отеки нижних конечностей.
Происшествия
В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной
В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Недвижимость
Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым
Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым, которые подключили сервис «Свое дело». Об этом сообщается в пресс-релизе банка.
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон в России
Основное предпочтение россияне отдавали смартфонам с камерами свыше 16 Мп и экранами большой диагонали — свыше 6 дюймов.
Общество
Пограничники обратились к петербуржцам, выезжающим в Эстонию
Ведомство уточнило самое загруженное время на погранпереходах — с 08.00 до 16.00 часов 28, 29, 30 декабря 2019 года и 2, 3, 4 января 2020 года (по выезду из России) и с 16.00 до 23.00 часов 6, 7, 8, 11 и 12 января (по въезду в РФ).
Происшествия
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Здоровье
Почему не получится полностью запретить «снюс»
По закону смесь не запрещена — продукция не относится ни к сигаретам, ни к наркотикам, поэтому привлечь продавцов к ответственности сложно.
Происшествия
Лавина накрыла туристов на горнолыжном курорте в Швейцарии
Швейцарские спасатели задействовали кинологов и вертолеты для поиска пострадавших при сходе лавины на горнолыжном курорте Андерматт, сообщает Blick.
Политика
В Вене начались переговоры России и Украины по газу
Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу в рамках достигнутых 20 декабря договоренностей, сообщает ТАСС.
Происшествия
Обыск в ФБК проводили судебные приставы
Политика
Путин поблагодарил Патрушева за улиток
"По итогам встречи в Адыгее разведение виноградных улиток будет включено в перечень сельскохозяйственных видов деятельности, а значит, сможет получать меры господдержки - в частности гранты", - заявил Патрушев.
Политика
Посольство США прокомментировало запуск поездов по Крымскому мосту
В посольстве США в Украине назвали запуск поездов по Крымскому мосту "неуважением к суверенитету Украины".
Футбол
«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Брайтоном»
Политика
С января 2020 года Генпрокуратура Украины будет упразднена
Генпрокуратура Украины как институт прекратит свое существование к новому году, заявил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка 26 декабря в ходе общения с журналистами.
Политика
На Украине уволили всех работавших над делом МН17 прокуроров
Все представители Украины в международной следственной группе по делу крушения «Боинга» рейса МН17 были уволены со своих прокурорских постов.
Общество
Экс-супруг принцессы Норвегии Ари Бен совершил самоубийство
В Норвегии скончался писатель, художник и бывший супруг принцессы Марты Луизы Ари Бен. Отец трех детей покончил с собой.