Общество

РБКРБКМинтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием

Масштаб обналичивания с использованием КТС Росфинмониторинг не раскрывал. Почему Минтруд против ликвидации КТС Как следует из ответа Минтруда, ведомство считает, что предложение банков ликвидировать комиссии по трудовым спорам угрожает правам работников.
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Минтруд отверг предложение о ликвидации комиссии по трудовым спорам

News.ru08:30

Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием

РБК00:00

Минтруд не одобрил идею банков о ликвидации комиссии по трудовым спорам

REGNUM03:34

Минтруд не поддержал предложение банков о ликвидации комиссии по трудовым спорам

ТАСС03:09

Минтруд выступил против ликвидации КТС, которые используют для мошенничества

Коммерсантъ01:13

РБК: Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием

Ведомости00:56

Минтруд не поддержал предложение ликвидировать комиссию по трудовым спорам

Аргументы и Факты04:45
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Президент Ирака Бархам Салех, выступая в парламенте, заявил о решении подать в отставку с занимаемого им поста из-за неспособности партий договориться о кандидатуре нового премьер-министра.
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Названа дата обмена пленными между Украиной и Донбассом

Украина и самопровозглашенные республики Донбасса согласовали точную дату обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» — 29 декабря.
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Общество

Верховный суд России утвердил ликвидацию движения «За права человека»

Верховный суд России утвердил решение о ликвидации движения «За права человека» Льва Пономарева «в связи с грубыми и неустранимыми нарушениями в оформлении деятельности организации».
Коммерсантъ 09:29
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В больнице сообщили об атрофии мозга у Галины Волчек

Инсайдер в медицинских кругах утверждает, что на фоне острой сердечно-сосудистой недостаточности у актрисы якобы развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией, а также начались отеки нижних конечностей.
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В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной

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Газета.Ru 07:49
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Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Коммерсантъ 08:38
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На Ставрополье зафиксировали случай заражения сибирской язвой

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Почему не получится полностью запретить «снюс»

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Лавина накрыла туристов на горнолыжном курорте в Швейцарии

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В Вене начались переговоры России и Украины по газу

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"По итогам встречи в Адыгее разведение виноградных улиток будет включено в перечень сельскохозяйственных видов деятельности, а значит, сможет получать меры господдержки - в частности гранты", - заявил Патрушев.
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«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Брайтоном»

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Экс-супруг принцессы Норвегии Ари Бен совершил самоубийство

В Норвегии скончался писатель, художник и бывший супруг принцессы Марты Луизы Ари Бен. Отец трех детей покончил с собой.
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