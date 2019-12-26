Общество
РБКМинтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием
Масштаб обналичивания с использованием КТС Росфинмониторинг не раскрывал. Почему Минтруд против ликвидации КТС Как следует из ответа Минтруда, ведомство считает, что предложение банков ликвидировать комиссии по трудовым спорам угрожает правам работников.
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с чего всё началось
Министерство труда и социальной защиты не поддержало поправки в законодательство, которые готовили банки для пресечения схемы обналичивания с использованием решений комиссий по трудовым спорам (КТС).РБК00:00
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Экс-участница группы "Стрелки" Юлия Беретта, которая много лет поддерживает теплые отношения с артистом, рассказала корреспонденту издания "Собеседник" о том, что виделась с Андреем пару дней назад и лично убедилась, что певец решительно настроен на возвращение.
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Поставки газа через новый экспортный трубопровод «Турецкий поток» начнутся уже через несколько дней.
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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предполагающий вывод бизнес-структур из-под действия статьи 210 УК РФ о преступных сообществах.
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Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
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Руководитель Роструда Иван Шкловец рассказал, как будет оплачиваться труд в продолжительные новогодние выходные.
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