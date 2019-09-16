В Министерстве труда и социальной защиты России назвали самую высокооплачиваемую должность в стране. Согласно документу ведомства, с которым ознакомились «Известия» 15 августа, ею стала вакансия механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности.

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Российское министерство труда назвало самые высокооплачиваемые должности в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства. Как стало известно, для определения этого показателя был проведен анализ среднемесячной зарплаты по вакансиям, которые заявлены в органы службы занятости.

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