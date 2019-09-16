Общество

Газета.RuГазета.RuМинтруд перечислил самые высокооплачиваемые должности в России

Российское министерство труда назвало самые высокооплачиваемые должности в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства. Как стало известно, для определения этого показателя был проведен анализ среднемесячной зарплаты по вакансиям, которые заявлены в органы службы занятости.
Читать в источнике
Комментировать302
с чего всё началось

Минтруд назвал самую высокооплачиваемую в России вакансию

В Министерстве труда и социальной защиты России назвали самую высокооплачиваемую должность в стране. Согласно документу ведомства, с которым ознакомились «Известия» 15 августа, ею стала вакансия механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности.
Известиявчера в 14:00

Подробнее о событии

В море волнуются: механик возглавил топ самых завидных вакансий

Известиявчера в 17:01

Минтруд назвал самые высокооплачиваемые должности в России

ТАСС20:02

Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

РИА Новостивчера в 14:35

Минтруд перечислил самые высокооплачиваемые должности в России

Газета.Ru20:25

Эксперт объяснил, почему механик так много зарабатывает в РФ

РЕН ТВвчера в 17:51

Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в России

Российская газета05:18

Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

Комсомольская правда08:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 23:32, Вашингтон
Политика

Глава офиса Зеленского рассказал о неудачных звонках в Кремль

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью ВВС рассказал о нескольких своих неудачных попытках дозвониться в Кремль.
BFM.ru 10:20
Происшествия

В Саратове возбуждено уголовное дело об изнасиловании женщины-врача

В Саратове следователи возбудили уголовное дело в связи с изнасилованием врача местной поликлиники.
Российская газета 21:52
Футбол

«Ростов» обыграл «Ахмат» в матче 9-го тура РПЛ

«Ростов» обыграл «Ахмат» из Грозного на домашней арене в игре 9-го тура РПЛ.
1rnd.ru 15:29
Общество

Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве

Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Общество

На продажу спиртного могут ввести новые ограничения

Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м. Копия отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко, есть у "Ъ".
Коммерсантъ 18:07
Теннис

Румынский телеведущий назвал Серену Уильямс обезьяной

Телеведущий Раду Банчу сравнил теннисистку Серену Уильямс с обезьяной на национальном телевидении Румынии.
VSE42.RU 21:58
Кино

Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»

Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform 22:38
Экономика

Компания Сечина обвиняет Минфин в предвзятости из-за отказа в льготах на триллионы рублей

«Глава „Роснефти“ Сечин в письме к президенту РФ Владимиру Путину в конце августа пожаловался на Минфин, который выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн рублей „Восток Ойлу“», — сообщает «Коммерсант».
URA.Ru 21:09
Шоу-бизнес

Первому каналу пригрозили судом из-за эфира про Заворотнюк

Lenta.ru 16:33
Происшествия

В Канаде неизвестные открыли стрельбу из автомобиля

Инцидент произошел в понедельник около 19:00 по местному времени. Неизвестные открыли огонь на ходу из белого внедорожника.
Российская газета 21:18
Общество

Губернатор поручил проверить селфи чиновницы в «шоколадной ванне»

РБК 18:34
Происшествия

Дело об убийстве 12-летней жительницы Забайкалья направлено в суд

Почти год потребовалось следователям Забайкальского края, чтобы передать в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвинённого в убийстве 12-летней школьницы, чей труп после масштабных поисков был найден на одной из автостоянок в Чите осенью 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 23:00
Политика

Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию

Таможня и КГБ Белоруссии помогли раскрыть схему нелегальных поставок оружия с Украины через белорусскую территорию в Россию.
Известия 21:52
Происшествия

Путин помиловал трех осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Энергетика

«Газпром» заставили поставлять газ через Украину

Lenta.ru 05:02
Футбол

«Не уступит Киркорову». Зинченко назвал самого стильного футболиста «Манчестер Сити»

Украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко дал интервью, в котором назвал аргентинского защитника Николаса Отаменди самым стильным игроком команды.
Sport24.ru 17:36
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов пожертвовал 100 тысяч долларов в фонд Порье

Напомним, что после поединка в Аб-Даби, в котором Нурмагомедов одержал победу, они обменялись футболками, и Хабиб пообещал продать ее, а полученные деньги передать на благотворительность.
Замана 20:40
Гаджеты

Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире

Российские цены на iPhone 11 оказались одними из самых высоких в мире, выяснил портал PhoneArena, который сравнивал стоимость представленных новинок от Apple в разных странах.
РИА Новости 11:50
Армия и оружие

Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим

Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда 08:50
Авто

ВИП-гараж: изучаем, на каких автомобилях ездят депутаты гордумы Екатеринбурга

Сегодня изучим, какие автомобили стоят в гаражах депутатов городской думы Екатеринбурга. Всего у 36 народных избранников есть 51 автомобиль.
Екатеринбург Онлайн 22:30
Кино

Скончался народный артист «Ленкома» Юрий Колычев

Тело народного артиста РСФСР было найдено в его квартире 16 сентября, сообщает пресс-служба театра «Ленком». Артист умер на 91-м году жизни.
Красная весна 07:30
Общество

Названы города, в которые стремится переехать молодежь

Больше всего молодежи, готовой переехать из родного города в поисках лучшей жизни, оказалось Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде.
Российская газета 20:15
Шоу-бизнес

Шепелев напомнил семье Заворотнюк о своей ошибке с Жанной Фриске

Бывший муж певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев призвал семью Анастасии Заворотнюк сделать публичное заявление о ее здоровье.
РБК 13:49
Игры

Apple запустила игровой сервис Apple Arcade

UfacityNews.ru 14 сентября в 08:25
Шоу-бизнес

У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность

Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости 07:38
Политика

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru 20:50
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Культура

Я люблю яички: неожиданный пункт райдера MARUV

На вопрос, зачем MARUV шоколадные яйца с сюрпризом, эпатажная звезда весело ответила: «Просто я люблю яички – и все».
Городской портал Новый Нижний 04:50
Авто

13 признаков битого автомобиля, которые сможет увидеть непрофессионал

При покупке подержанного автомобиля самое главное узнать был он в серьезной аварии или нет.
Свободная Пресса 01:11
Происшествия

Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте

Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.
Газета.Ru 10:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное