Коронавирус
Русская ПланетаОдин день работы за три: стаж медиков посчитают по новой формуле
О новом порядке расчета стажа сообщили в Министерстве труда. Льготный порядок формирования пенсионного стажа предполагает использование формулы «день за три», пишет РБК. Проект постановления правительства был разработан по поручению президента России Владимира Путина.
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Медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, засчитают день работы за три
Комсомольская правдавчера в 09:41
Медикам, работающим с COVID-19, при оформлении пенсии засчитают один день за три
Коммерсантъвчера в 09:36
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Ученые объяснили наличие полупрозрачной кожи у стеклянных лягушек
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В Челябинской области коронавирусная инфекция подтверждена еще у 142 человек.
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Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
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Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7
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Южнокорейский производитель гаджетов Samsung выпустил обновленную версию своего смартфона Galaxy A51.
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