Коронавирус
Русская ПланетаОдин день работы за три: стаж медиков посчитают по новой формуле
О новом порядке расчета стажа сообщили в Министерстве труда. Льготный порядок формирования пенсионного стажа предполагает использование формулы «день за три», пишет РБК. Проект постановления правительства был разработан по поручению президента России Владимира Путина.
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Медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, засчитают день работы за три
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