Lenta.ru«Ъ»: Минтруд планирует новый подход к учету числа бедных в РоссииВ России может появиться новый показатель оценки благосостояния граждан — «граница бедности».ИзвестияПредполагается, что граница бедности будет учитывать текущий уровень инфляции.RT на русскомВ пресс-службе Минтруда подчеркнули, что границу бедности собираются учитывать как статистический показатель, а все меры поддержки по-прежнему будут назначаться с учетом прожиточного минимума.РИА НовостиПо мнению экспертов, данный показатель позволит лучше мониторить достижение национальной цели по сокращению уровня бедности в стране.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuLife.ruНациональная служба новостейРЕН ТВИзвестияЭкономика сегодняПодробнее о событии«Коммерсантъ»: Минтруд подгтовит новый критерий бедностиRT на русском21:13Власти обсуждают переход на новый показатель оценки бедностиИзвестиявчера в 14:05Самое цитируемоеМинтруд готовит новый критерий бедности в РоссииURA.Ru16:00«Ъ»: Минтруд планирует новый подход к учету числа бедных в РоссииLenta.ru20:08Минтруд рассматривает введение нового показателя оценки бедности в РоссииЭкономика сегодня19:18Две немного разные бедностиКоммерсантъ17:46В России изменят систему учета бедных гражданРЕН ТВ20:26Показать ещёОценить238Поделиться