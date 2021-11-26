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«Ъ»: Минтруд планирует новый подход к учету числа бедных в России

В России может появиться новый показатель оценки благосостояния граждан — «граница бедности».
Известия
Предполагается, что граница бедности будет учитывать текущий уровень инфляции.
RT на русском
В пресс-службе Минтруда подчеркнули, что границу бедности собираются учитывать как статистический показатель, а все меры поддержки по-прежнему будут назначаться с учетом прожиточного минимума.
РИА Новости
По мнению экспертов, данный показатель позволит лучше мониторить достижение национальной цели по сокращению уровня бедности в стране.
Московский Комсомолец

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