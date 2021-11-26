Появился новый синопсис «Бэтмена» Мэтта Ривза

«Бэтмен» Мэтта Ривза считается одним из самых ожидаемых фильмов 2022 года, правда, после того как еще в октябре на экраны вышел второй трейлер, новостей о проекте не было.