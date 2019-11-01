Общество

ТАССТАССМинтруд планирует упростить порядок назначения пенсий

Минтруд планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсии, исключив обязательные требования по предоставлению различных справок и документов, если соответствующие сведения имеются в распоряжении ПФР, сообщили в пятницу в пресс-службе Минтруда.
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с чего всё началось
Например, если многодетная мать оформляет досрочную пенсию по старости, ей не нужно будет доказывать факт воспитания ребенка до восьмилетнего возраста: эту информацию проверят при помощи сведений индивидуального учета, паспорта, свидетельства о браке и других документов, пояснили
 в Минтруде.
Коммерсантъ12:18

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Минтруд упростит порядок назначения и выплаты пенсий

Российская газета11:20

Минтруд упростит сбор документов для пенсии

Коммерсантъ12:18

Минтруд намерен упростить порядок назначения и выплат пенсий

RT на русском11:21

Минтруд решил упростить порядок назначения и выплаты пенсий

Газета.Ru16:05

Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий

РИА Новости11:15

Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий

ТАСС10:58

Процесс назначения пенсий в России станет проще

Rambler News Service10:29
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