с чего всё началось

Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.

Политика В Раде назвали провалы Зеленского во внешней политике Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко перечислил провалы президента Украины Владимира Зеленского во внешней политике.

Кино Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.

Кино HBO анонсировал приквел «Игры престолов» Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".

Происшествия Три человека погибли в результате взрыва танкера в Находке На танкере «Залив Америка» в Находке произошел взрыв, в результате которого погибли три человека.

Экономика В Германии назвали рубль лучшей валютой Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.

Кино Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Происшествия В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика В департаменте образования Ненецкого автономного округа рассказали, что мальчик, убитый накануне в детском саду, был не единственным ребенком в семье.

Политика Лавров: Путин не видит себя укротителем гадюшника на Ближнем Востоке Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что президент России Владимир Путин, действуя на Ближнем Востоке, не видит себя "укротителем гадюшника".

Политика В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.

Наука Ученые: Кесарево сечение вызывает изменения в мозге Ученые выяснили, что роды путем кесарево сечения могут не лучшим образом отразиться на состоянии новрожденного.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина впервые показала лицо сына Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», впервые показала лицо сына.

Единоборства Ковалев оказался тяжелее Альвареса перед боем за титул WBO Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев оказался чуть тяжелее соперника по предстоящему бою мексиканца Сауля Альвареса.

Общество Грета Тунберг попросила помочь ей пересечь Атлантику Экоактивистка Грета Тунберг, не летающая на самолётах по личным убеждениям, попросила своих сторонников помочь добраться из США в Испанию, где состоится 25-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25).

Происшествия Военный в Бурятии спас семью из пожара Военнослужащий соединения войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа спас семью, включая двух малолетних детей, из пожара в частном доме в республике Бурятия.

Шоу-бизнес После долгого перерыва Алла Пугачева даст концерт в Минске Как известно, певица давно не ездила на гастроли и на вопрос журналистов о том, не переживает ли она перед концертом в Минске, Пугачева ответила, что почти «умирает от страха».

Киберспорт Method EU стала чемпионом Mythic Dungeon International 2019 Method EU обыграла Method NA в гранд-финале Mythic Dungeon International 2019 и стала чемпионом турнира по World of Warcraft.

Общество Страдающий от рака телеведущий из США назвал первые симптомы болезни Американский телеведущий Алекс Требек обращал внимание на разные тревожные симптомы, которые подавал его организм, но ничего с этим не делал.

Армия и оружие СММ ОБСЕ констатировала отвод сил у Золотого Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтверждают отвод сил и средств от линии соприкосновения на участке в районе населённого пункта Золотое в Донбассе со стороны Вооружённых сил Украины.

Общество Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.