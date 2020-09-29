Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Вести.Ru
Вести.Ru

Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

С 2021 года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка от 3 до 7 лет, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума на ребенка не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума, – сообщили РИА Новости в Минтруде.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

Почти 95 миллиардов рублей потребуется на увеличение пособия для детей от 3 до 7 лет семьям, среднедушевой доход в которых не вырастет до прожиточного минимума при выплате пособия в половину прожиточного минимума на ребенка, сообщила пресс-служба Минтруда РИА Новости.
РИА Новости23:48
Подробнее о событии
Газета.Ru

Выплаты на детей из малообеспеченных семей в России станут больше

Газета.Ru02:10
Lenta.ru

В России увеличат выплаты на детей из малообеспеченных семей

Lenta.ru01:44
Известия

В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

Известия00:35
URA.Ru

В России увеличат выплаты на детей

URA.Ru00:41
Коммерсантъ

На увеличение пособия на детей от трех до семи лет потребуется 95 млрд руб

Коммерсантъ23:50
РИА Новости

Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

РИА Новости23:48
ИА Красная Весна

Минтруда подсчитал затраты на увеличение выплат малообеспеченным семьям

ИА Красная Весна03:30

Путин назвал отношения РФ с Белоруссией «подлинно союзническими»

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее выразил уверенность в том, что отношения между Россией и Белоруссией и в дальнейшем будут развиваться последовательно и динамично.
REGNUM06:04
674

Макрон пообещал Тихановской помощь в переговорах по разрешению кризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской помощь в переговорах по разрешению политического кризиса в республике, сообщает Delfi.
Ведомости04:23
26

Медведев в четвертый раз подряд выбыл в первом круге «Ролан Гаррос»

Первая ракетка России и пятый номер мирового рейтинга Даниил Медведев потерпел поражение в первом круге на "Ролан Гаррос" от венгра Мартона Фучовича и выбыл с последнего в сезоне турнира "Большого шлема".
Газета.Ru06:02

Ротару и Пугачеву состарили с помощью нейросети

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@ alla_orfey) 4 Сен 2020 в 2:00 PDT Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф посмотрел на предложенные журналистами телеканала НТВ снимки знаменитостей и рассказал, какие именно манипуляции с лицами Пугачевой и Ротару производили хирурги.
Невские Новостивчера в 14:00
34

Двойник Ольги Бузовой сменила имя на «Небузова Яло»

Ранее ходили слухи, что Небузова является мужчиной, который сменил пол, поскольку является фанатом Ольги Бузовой, а также, что операция по смене внешности обошлась двойнику в три миллиона рублей.
Экономика сегоднявчера в 06:31
19

ЦБ продлил перевод пенсионеров на карты «Мир» до 31 декабря

Банк России принял решение продлить срок перевода пенсионеров на карты национальной платежной системы "Мир" до 31 декабря 2020 года, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".
ТАССвчера в 14:12
397

Армянский солдат встал на пути Эрдогана

Президент Турции Реджеп Эрдоган после заявлений своих подчиненных о поддержке Азербайджана окончательно развеял сомнения в участии турецкой стороны в войне в Нагорном Карабахе, 28 сентября во время выступления заявив, что «Турция продолжит всеми возможностями поддерживать братский Азербайджан», и назвав призывы к прекращению огня незаконными и несправедливыми.
Rusarminfo.ruвчера в 14:56
4

«ВКонтакте» запустила собственный мессенджер

Социальная сеть "ВКонтакте" (принадлежит Mail.ru Group) преобразовала раздел "Сообщения" в "Мессенджер": к звонкам и чатам добавилась возможность написать человеку по номеру телефона, говорится в сообщении соцсети.
ПРАЙМ05:54