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Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

С 2021 года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка от 3 до 7 лет, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума на ребенка не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума, – сообщили РИА Новости в Минтруде.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

Почти 95 миллиардов рублей потребуется на увеличение пособия для детей от 3 до 7 лет семьям, среднедушевой доход в которых не вырастет до прожиточного минимума при выплате пособия в половину прожиточного минимума на ребенка, сообщила пресс-служба Минтруда РИА Новости.
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ТАСС

На увеличение выплат детям из малообеспеченных семей нужно около 95 млрд рублей

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