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РИА Новости
РИА Новости

Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

В министерстве напомнили, что в 2020 году была установлена ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет. На нее в бюджетах всех уровней предусмотрено около 170 миллиардов рублей. Выплаты уже получают семьи, в которых воспитываются свыше 3,8 миллиона детей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

Почти 95 миллиардов рублей потребуется на увеличение пособия для детей от 3 до 7 лет семьям, среднедушевой доход в которых не вырастет до прожиточного минимума при выплате пособия в половину прожиточного минимума на ребенка, сообщила пресс-служба Минтруда РИА Новости.
РИА Новости23:48
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Газета.Ru

Выплаты на детей из малообеспеченных семей в России станут больше

Газета.Ru02:10
Lenta.ru

В России увеличат выплаты на детей из малообеспеченных семей

Lenta.ru01:44
Телеканал 360°

Детские выплаты малообеспеченным семьям запланировали увеличить

Телеканал 360°01:02
URA.Ru

В России увеличат выплаты на детей

URA.Ru00:41
ИА Красная Весна

Минтруд посчитал, сколько не хватает семьям до прожиточного минимума

ИА Красная Весна01:13
РИА Новости

Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

РИА Новости23:48
Известия

В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

Известия00:35

Собянин: Длинные школьные каникулы помогут снизить заболеваемость

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым в столице устанавливаются каникулы с 5 октября по 18 октября 2020 года включительно для школьников как общеобразовательных школ, так и учащихся заведений дополнительного образования, в том числе и спортивных.
Собянин: Длинные школьные каникулы помогут снизить заболеваемость
Российская газета02:29
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РКН просит Twitter объяснить отсутствие аккаунта РИА Новости в выдаче

«Роскомнадзор обратился к компании Twitter Inc. с просьбой объяснить, по каким причинам в поисковой выдаче социальной сети Twitter отсутствует аккаунт российского информационного агентства РИА Новости», — приводит агентство сообщение.
RT на русском02:30
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Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без «пластики»

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал в эфире телеканала НТВ, какие операции сделали Алла Пугачева и София Ротару, а нейросеть показала, как бы выглядели постаревшие певицы без медицинского вмешательства.
РИА Новости18:35
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Власти придумали способ борьбы с махинациями с китайской черной икрой

Правительственная комиссия по рыбохозяйственному комплексу на заседании 9 сентября обсудила вопрос, как бороться с нелегальной черной икрой на российском рынке, следует из имеющейся у РБК копии протокола мероприятия.
РБК01:30

Кремль призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не время искать правых и виновных в ситуации в Нагорном Карабахе, необходимо прекратить боевые действия, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ruвчера в 12:03
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В Госдуме оценили идею запретить рекламу безалкогольного пива

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал в беседе с RT предложение члена Общественной палаты, руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева ввести запрет на рекламу безалкогольного пива.
RT на русском02:37
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