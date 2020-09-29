Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

В министерстве напомнили, что в 2020 году была установлена ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет. На нее в бюджетах всех уровней предусмотрено около 170 миллиардов рублей. Выплаты уже получают семьи, в которых воспитываются свыше 3,8 миллиона детей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

Почти 95 миллиардов рублей потребуется на увеличение пособия для детей от 3 до 7 лет семьям, среднедушевой доход в которых не вырастет до прожиточного минимума при выплате пособия в половину прожиточного минимума на ребенка, сообщила пресс-служба Минтруда РИА Новости.
РИА Новости23:48
Подробнее о событии
Известия

В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

Известия00:35
ТАСС

На увеличение выплат детям из малообеспеченных семей нужно около 95 млрд рублей

ТАСС03:12
Газета.Ru

Выплаты на детей из малообеспеченных семей в России станут больше

Газета.Ru02:10
Lenta.ru

В России увеличат выплаты на детей из малообеспеченных семей

Lenta.ru01:44
Коммерсантъ

На увеличение пособия на детей от трех до семи лет потребуется 95 млрд руб

Коммерсантъ23:50
РИА Новости

Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

РИА Новости23:48
Вести.Ru

Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

Вести.Ru04:00

Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без «пластики»

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал в эфире телеканала НТВ, какие операции сделали Алла Пугачева и София Ротару, а нейросеть показала, как бы выглядели постаревшие певицы без медицинского вмешательства.
РИА Новости18:35
23

Reuters: Турция отправляет сирийских боевиков на помощь Азербайджану

Источники Reuters заявили, что Турция направляет сирийских боевиков в помощь своему союзнику Азербайджану Ранее посол Армении в Москве заявил, что Турция отправила 4 тысячи боевиков из северной Сирии в Азербайджан Автор: Служба новостей Фото: Al Jazeera Дата: 28.09.2020 (CHELINDUSTRY) Источники Reuters заявили, что Турция направляет сирийских боевиков в помощь своему союзнику Азербайджану.
Chelindustry.ruвчера в 10:29
2