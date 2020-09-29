В министерстве напомнили, что в 2020 году была установлена ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет. На нее в бюджетах всех уровней предусмотрено около 170 миллиардов рублей. Выплаты уже получают семьи, в которых воспитываются свыше 3,8 миллиона детей.

С чего всё началось Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей Почти 95 миллиардов рублей потребуется на увеличение пособия для детей от 3 до 7 лет семьям, среднедушевой доход в которых не вырастет до прожиточного минимума при выплате пособия в половину прожиточного минимума на ребенка, сообщила пресс-служба Минтруда РИА Новости. РИА Новости 23:48