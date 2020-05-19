Общество
Телеканал 360°Минтруд подготовит законопроекты по удаленной работе
Министерство труда РФ готовит законодательные инициативы для урегулирования гибких форм занятости. В первую очередь, в отношении удаленной работы. Проекты призваны регламентировать трудовые отношения россиян и защитить их доход.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 00:46, Ашберн
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК вчера в 05:41
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 10:27
Авто
Volkswagen объявил цены на новый Polo в России
Экономика сегодня вчера в 08:21
Здоровье
Мясников рассказал, когда вызывать скорую при проблемах с сердцем
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" объяснил, в каких случаях людям, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, необходимо звонить в скорую.
РИА Новости вчера в 20:14
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть
Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб. Курс евро опустился на 72 коп. до 78,9 руб. Нефть дорожает в понедельник на фоне сокращения добычи и признаков постепенного восстановления спроса по мере смягчения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 03:25
Авто
В России дебютировала новая «ГАЗель»
Горьковский автозавод начал продажи на российском рынке коммерческих автомобилей семейства «Газель NN» нового поколения.
Республика Татарстан 16 мая в 05:35
Политика
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
Известия вчера в 23:56
Кино
Россиянам раскроют тайны звездных постояльцев отеля люкс
Российский сериал на протяжении десяти серий рассказывают истории о сотрудниках, владельцах и постояльцах премиального бутик-отеля, в который попадают как звезды спорта, так и политики, бизнесмены, писатели и зарубежные туристы.
Lenta.ru 00:00
Экономика
Центробанк прогнозирует дальнейший рост годовой инфляции в России
По оценке регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция в России по итогам 2020 года составит 3,8−4,8% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.
REGNUM вчера в 13:59
Политика
СБУ завела дело о госизмене на Кучму и главу офиса Зеленского
СБУ завела дело по факту госизмены со стороны главы офиса президента Украины Андрея Ермака и второго президента Украины Леонида Кучмы на переговорах в Минске.
Газета.Ru вчера в 15:55
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
Единоборства
Майк Тайсон рассказал, как подрался в тюрьме
Чемпионат вчера в 07:20
Общество
В России подсчитали общую сумму выплат семьям с детьми от государства
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков назвал общую сумму выплат от государства семьям с детьми на фоне эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:08
Политика
Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»
В сюжете немецкого телеканала MDR, рассказывающем об отношениях ГДР и СССР, советские военные, базировавшиеся в восточной Германии, были названы «оккупантами».
Известия 00:43
Общество
Прикованную к кровати москвичку оштрафовали за нарушение самоизоляции
РИАМО вчера в 13:34
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
Происшествия
Медведь прокусил бедро жителю Ярославля
BFM.ru вчера в 11:49
Шоу-бизнес
Переболевшая коронавирусом Надежда Бабкина вернулась к работе
Певица Надежда Бабкина и историк моды Александр Васильев вернулись к съемкам телепередачи «Модный приговор» после лечения от пневмонии, сообщает Газета.ру.
Общественное телевидение России вчера в 07:09
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Происшествия
В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего из окна дома на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 14:05
Общество
В США вакцину от коронавируса успешно испытали на людях
Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 12:53
Общество
Обороты у магазинов подскочили на 10% после ослабления ограничений
Анализ показал, что после ослабления с 12 мая ограничений во многих регионах, доля работающих торговых предприятий малого и среднего бизнеса выросла на 6,1 п.п и составила 57,5% от докризисного количества.
РБК вчера в 22:00
Музыка
Новый клип Little Big попал в десятку самых просматриваемых в мире
«Наш новый клип «Hypnodancer» оказался на пятом месте в еженедельном чарте самых просматриваемых видео в мире на YouTube!» — говорится в записи, которую участники коллектива разместили в своем инстаграме.
АБН вчера в 09:27
Общество
Бурков рассказал, когда в Омской области отменят режим самоизоляции
Вторая пресс-конференция губернатора Омской области Александра Буркова в формате онлайн началась с ответа на вопрос, когда завершится режим самоизоляции и повышенной готовности.
РИА ОмскИнформ 00:23
Энергетика
Россия создаст нефтяной резерв по примеру США
Россия создаст стратегический нефтяной резерв по примеру США, где такое хранилище существует с 1970-х годов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Российского газового общества (РГО) Романа Самсонова.
Lenta.ru вчера в 13:28
Политика
Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии
Польза от принятия президентом США Дональдом Трампом противомалярийного препарата гидроксихлорохина перевешивала возможные риски, говорится в копии письма за подписью врача Трампа Шона Конли, распространенного Белым домом.
РИА Новости вчера в 20:47
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло
По данным синоптиков, потепление в европейской части России до отметки в 20°C должно произойти в последние пять дней мая, сообщает ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 22:48
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com вчера в 03:11
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал поклонникам домашнюю теплицу
Артист рассказал, что идея завести собственную теплицу принадлежит именно Алле Борисовне.
RuNews24.ru вчера в 21:37