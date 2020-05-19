Министерство труда РФ готовит законодательные инициативы для урегулирования гибких форм занятости. В первую очередь, в отношении удаленной работы. Проекты призваны регламентировать трудовые отношения россиян и защитить их доход.

Происшествия СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам. 1K

Религия Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов «Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении. 452

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Авто В России дебютировала новая «ГАЗель» Горьковский автозавод начал продажи на российском рынке коммерческих автомобилей семейства «Газель NN» нового поколения. 137

Политика Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования «Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая. 79

Кино Россиянам раскроют тайны звездных постояльцев отеля люкс Российский сериал на протяжении десяти серий рассказывают истории о сотрудниках, владельцах и постояльцах премиального бутик-отеля, в который попадают как звезды спорта, так и политики, бизнесмены, писатели и зарубежные туристы.

Экономика Центробанк прогнозирует дальнейший рост годовой инфляции в России По оценке регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция в России по итогам 2020 года составит 3,8−4,8% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. 9

Политика СБУ завела дело о госизмене на Кучму и главу офиса Зеленского СБУ завела дело по факту госизмены со стороны главы офиса президента Украины Андрея Ермака и второго президента Украины Леонида Кучмы на переговорах в Минске. 6

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Общество Объяснена низкая смертность от коронавируса в России Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24". 256

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Фигурное катание Алина Загитова отмечает 18-летие Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. 4

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Общество Обороты у магазинов подскочили на 10% после ослабления ограничений Анализ показал, что после ослабления с 12 мая ограничений во многих регионах, доля работающих торговых предприятий малого и среднего бизнеса выросла на 6,1 п.п и составила 57,5% от докризисного количества. 1

Музыка Новый клип Little Big попал в десятку самых просматриваемых в мире «Наш новый клип «Hypnodancer» оказался на пятом месте в еженедельном чарте самых просматриваемых видео в мире на YouTube!» — говорится в записи, которую участники коллектива разместили в своем инстаграме. 589

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Политика Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии Польза от принятия президентом США Дональдом Трампом противомалярийного препарата гидроксихлорохина перевешивала возможные риски, говорится в копии письма за подписью врача Трампа Шона Конли, распространенного Белым домом. 37

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло По данным синоптиков, потепление в европейской части России до отметки в 20°C должно произойти в последние пять дней мая, сообщает ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда. 2