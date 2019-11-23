Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане, есть вопросы по обеспечению гарантий, сообщил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.
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Минтруд готовит замечания к законопроекту о новой системе пенсионных накоплений

ТАСС08:17

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане

РИА Новости08:56

У Минтруда есть вопросы к новой системе пенсионных накоплений

News.ru08:44

В правительстве высказали серьезные претензии к пенсионной реформе

URA.Ru13:15

Минтруд готовит замечания к проекту о новой системе пенсионных накоплений

Парламентская газета08:42

Глава Минтруда рассказал о замечаниях к закону о новой системе пенсионных накоплений

Экономика сегодня08:46

У Минтруда есть ряд замечаний по поводу новой системы пенсионных накоплений

Mockva.ru09:54
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Политика

Боливия отказала Эво Моралесу в защите от уголовного преследования

Ранее боливийская партия Эво Маралеса "Движение к социализму" представила в Палате сенаторов законопроект, предусматривающий защиту экс-президента Боливии и бывшего вице-президента страны от уголовного преследования, а также предоставление всем бывшим чиновникам права покинуть Боливию, сообщает ТАСС.
Вести.Ru 19:01
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Россиянка Алена Косторная победила на этапе Гран-при в Японии

Российская фигуристка Алена Косторная взяла золото в соревнованиях одиночниц на последнем этапе Гран-при в японском Саппоро.
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Финансы

Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума

Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России.
РБК вчера в 04:41
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Дзюба обратился к болельщикам после победы над «Рубином»

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку в матче против "Рубина" (2:1).
Спорт день за днем 13:58
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Путин призвал «Единую Россию» «терзать и трясти» чиновников

Президент России Владимир Путин заявил, что "Единая Россия" не должна соглашаться с любым, даже самым высокопоставленным чиновником.
Российская газета 06:54
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Пол Маккартни опубликовал в Сети две новые песни

РИА Новости вчера в 12:20
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Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Известия 11:34
Космос

Астронавты вышли в космос для ремонта спектрометра на МКС

Астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано вышли в открытый космос для проведения работ по ремонту магнитного альфа-спектрометра на Международной космической станции (МКС).
RT на русском вчера в 09:07
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Ситком «Интерны» стал мультсериалом

Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Piter.tv вчера в 12:35
Общество

Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
РИА Новости 17:17
Экономика

У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец

Российский бизнесмен Владимир Колбин перестал быть абсолютным владельцем компании «Спектр», миноритария СОГАЗа.
РБК 13:16
Армия и оружие

Десятки курдских боевиков SDF уничтожены в провинции Ракка в Сирии

С 9 по 22 октября Анкара проводила антитеррористическую операцию "Источник мира" в Сирии, чтобы пресечь попытки курдских боевиков создать транспортный коридор в районе трассы М-4 и освободить незаконно захваченные бандами курдов территории Сирии.
Народные новости 17:20
Авто

Компания Kia презентовала новый кроссовер Kia KX3

Южнокорейский автопроизводитель KIA презентовал на автосалоне в Гуанчжоу новый компактный кроссовер KIA KX3.
Автоновости дня вчера в 04:05
Общество

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
РИА Новости вчера в 08:46
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в АПЛ

В матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал победу над «Челси».
RT на русском 14:23
Шоу-бизнес

Мать Юлии Началовой со слезами на глазах записала видеообращение

Слово и Дело 03:25
Технологии

Полторы сотни новых геоглифов плато Наска открыли японские ученые

Японские ученые из Университета Ямагата обнаружили на перуанском плато Наска 143 совершенно новых геоглифа.
TV BRICS 21 ноября в 04:01
Политика

Адвокат Трампа уверен в причастности Байдена к коррупции на Украине

Адвокат американского президента Рудольф Джулиани уверен, что собранные им улики доказывают причастность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена к коррупции на Украине.
Известия 22:37
Здоровье

Саратовская Госавтоинспекция опровергла слухи о сдаче экзамена при замене прав

Госавтоинспекция сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав. Эту информацию в ГИБДД назвали недостоверной.
Новости Саратова 06:31
Хоккей

Ничушкин прервал безголевую серию. Она длилась 91 матч

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин прервал свою рекордную безголевую серию.
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Рогозин доложил Путину о строительстве второй очереди Восточного

Глава ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о соблюдении сроков строительства второй очереди космодрома Восточный.
Вести.Ru 11:20
Политика

Юмашев рассказал, как Примаков пытался уволить Путина из ФСБ

"Примаков пытался дважды уволить с поста ФСБ Владимира Путина, а Борис Николаевич не дал".
REGNUM вчера в 11:46
Происшествия

В Анапе из-за горящих плавней ввели режим повышенной готовности

Глава Анапы Юрий Поляков ввел режим повышенной готовности из-за возгорания плавней.
РБК вчера в 20:44
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Путин проверил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию

Газета.Ru 14:53
Шоу-бизнес

Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту

В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
WomanHit.ru 07:25
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Папа Римский Франциск в Нагасаки призвал к миру без ядерного оружия

РИА Новости 21:48
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«Вашингтон» по буллитам уступил «Ванкуверу», Овечкин очков не набрал

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Политика

Эксперт рассказал о саморазрушении украинской экономики

Украинская экономика напоминает человека, страдающего от многочисленных болезней, и лечение одной вызывает ухудшение других.
РИА Новости 19:19
Политика

Глава ВМС США пригрозил уволиться из-за спора с Трампом

Начальник Военно-морских сил (ВМС) США Ричард Спенсер и глава элитного подразделения Сил специальных операций SEAL («Морские котики») контр-адмирал Коллин Грин грозились уйти в отставку.
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Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно

Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Свободная Пресса 21 ноября в 01:47
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