Экономика

Deita.ruDeita.ruМинтруд серьезно взялся за новую пенсионную систему

Накануне стало известно, что у Министерства труда и социального развития есть серьезные вопросы к предложенной в конце октября новой схеме пенсионных накоплений. Об этом заявил глава ведомства Максим Топилин в кулуарах съезда «Единой России».
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В правительстве высказали серьезные претензии к пенсионной реформе

URA.Ru23 ноября в 13:15

Минтруд готовит замечания к проекту о новой системе пенсионных накоплений

Парламентская газета23 ноября в 08:42

Глава Минтруда рассказал о замечаниях к закону о новой системе пенсионных накоплений

Экономика сегодня23 ноября в 08:46

У Минтруда есть вопросы к новой системе пенсионных накоплений

News.ru23 ноября в 08:44

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане

РИА Новости23 ноября в 08:56

Минтруд готовит замечания к законопроекту о новой системе пенсионных накоплений

ТАСС23 ноября в 08:17

Минтруд готовит замечания на законопроект о новой системе пенсионных накоплений

Будущее России. Национальные проекты23 ноября в 08:17
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Политика

Медведев уволил главу «Российского экологического оператора»

Премьер-министр Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора "Российского экологического оператора" Дениса Буцаева.
РИА Новости 02:40
Авто

В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Коммерсантъ 02:23
Политика

Жириновский предлагает расширить пределы самообороны

Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.
Вести.Ru 02:18
Транспорт

Проезд по МЦД станет бесплатным на две недели

Газета.Ru 01:43
Политика

Спецподразделения Росгвардии не обяжут представляться, заявил депутат

Законопроект об обязанности росгвардейцев представляться не будет распространяться на сотрудников спецподразделений ведомства - ОМОНА и СОБРа, заявил журналистам один из авторов проекта, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
РИА Новости 04:19
Общество

В центре Киева осквернили памятник еврейскому писателю

REGNUM 03:02
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

Вести.Ru вчера в 18:29
Общество

Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
ТАСС 03:23
Общество

ВМФ России принял на вооружение подлодку «Петропавловск-Камчатский»

На «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге в понедельник, 25 ноября, состоялась церемония принятия в состав ВМФ России дизель-электрической подлодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» — первой из серии субмарин, строящихся для Тихоокеанского флота, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:13
Экономика

Совфед одобрил бюджет на 2020-2022 годы

Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Российская газета 03:46
Транспорт

Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока

Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Газета.Ru 01:56
Происшествия

В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы

Российская газета 01:41
Происшествия

Пожар на шахте в Коми локализован

Вести.Ru 00:45
Происшествия

При кораблекрушении в Черном море погибли 14 тысяч овец

В Черном море перевернулся корабль, перевозивший более 14 тысяч овец.
Вести.Ru вчера в 23:30
Экономика

МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Интерфакс 01:06
Политика

Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом

Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Lenta.ru вчера в 21:21
Общество

Синоптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»

В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину».
REGNUM 02:18
Политика

Крым создаст трибунал по инциденту в Керченском проливе

Крым намерен созвать международный общественный трибунал по инциденту в Керченском проливе, произошедшем ровно год назад, 25 ноября 2018-го.
RT на русском 04:10
Космос

СМИ сообщили о переносе запуска «Прогресса МС-13» к МКС

Газета.Ru 04:10
Экономика

Владелец Louis Vuitton приобрел Tiffany за $16,2 млрд

Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy подтвердила информацию о приобретении крупнейшей транснациональной ювелирной компании Tiffany за $16,2 млрд.
ТАСС 02:30
Футбол

Семин перечислил проблемы «Локомотива» перед игрой с «Байером» в ЛЧ

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что команда испытывает ряд проблем перед домашним матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Байера».
РБК 04:24
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Происшествия

Два автобуса столкнулись в Красноярске

Байкал24 01:25
Экономика

«НОВАТЭК» не получит поддержку из бюджета в 2020 году

Ни один проект производителя газа "НОВАТЭК" не получит поддержки из бюджета в 2020 году, несмотря на неоднократные поручения президента и принятое постановление правительства, пишет газета "Коммерсантъ".
Интерфакс 02:29
Общество

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Lenta.ru вчера в 14:21
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликована ранее неизвестное фото матери. Девушка поздравила артистку с Днём матери.
News.ru 00:19
Спорт

Песков призвал дождаться конкретных решений по РУСАДА

Надо дождаться принятия конкретных решений, спортивные власти находятся в контакте и будут в дальнейшем взаимодействовать с Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и международным спортивным сообществом.
ФАН 04:30
Общество

«Подводный ядерный взрыв» зафиксирован в Южно-Китайском море

REGNUM 22 ноября в 05:35
Фигурное катание

Навка: Медведева миновала этап взросления, а Загитова еще нет

Организм олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой еще находится в стадии взросления и развития, тогда как двукратная чемпионка мира Евгения Медведева уже прошла данный этап, заявила в интервью РИА Новости победительница ОИ-2006 в танцах на льду Татьяна Навка.
РИА Новости 03:01
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