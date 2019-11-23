Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане, есть вопросы по обеспечению гарантий, сообщил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.
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В правительстве высказали серьезные претензии к пенсионной реформе

URA.Ruвчера в 13:15

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане

РИА Новостивчера в 08:56

Минтруд готовит замечания на законопроект о новой системе пенсионных накоплений

Будущее России. Национальные проектывчера в 08:17

У Минтруда есть вопросы к новой системе пенсионных накоплений

News.ruвчера в 08:44

Минтруд готовит замечания к проекту о новой системе пенсионных накоплений

Парламентская газетавчера в 08:42

Минтруд готовит замечания к законопроекту о новой системе пенсионных накоплений

ТАССвчера в 08:17

Глава Минтруда рассказал о замечаниях к закону о новой системе пенсионных накоплений

Экономика сегоднявчера в 08:46
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 18:54, Ашберн
Армия и оружие

С-400 будут развернуты в Турции в автономном режиме

Российские зенитные ракетные системы С-400 будут работать в Турции в автономном режиме, заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акара.
Русская Планета вчера в 07:43
Наука

Одобрено второе в мире лекарство на основе РНК-интерференции

В США одобрили второе лекарство, в основе которого лежит РНК-интерференция.
N+1 22 ноября в 05:57
Культура

Умер украинский актер Давид Бабаев

Умер народный артист Украины Давид Бабаев. Он известен по роли в фильме «Дорога в ад» и по озвучке мультфильма «Дядя Федор, пес и кот».
Телеканал 360° 11:52
Футбол

Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
Евро-футбол.ру вчера в 11:29
Религия

Украинские раскольники предложили перенести празднование Рождества

Предстоятель раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифаний Думенко предложил праздновать Рождество 25 декабря.
РИА Новости 14:00
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая призналась, что в ее жизни нет любимого мужчины

Телепрограмма вчера в 03:26
Энергетика

На АЗС в Южно-Сахалинске лит 98-го продают за 70 рублей

Как сообщает Telegram-канал "Стоит", цена 1 литра 98-го бензина на АЗС "Змачинский" достигла 70 рублей, за неделю стоимость топлива выросла сразу на 15 рублей.
Московский Комсомолец 18:07
Шоу-бизнес

Ксения Алферова показала маму без фотошопа

Актриса Ксения Алферова решила продемонстрировать, как выглядит ее знаменитая мама Ирина Алферова без прикрас.
Bimru.ru 04:39
Армия и оружие

Главком ВМС США отказал Трампу в защите морпеха Галлахера

Морской пехотинец Эдвард Галлахер предстанет перед специальной комиссией, несмотря на попытки президент США Дональд Трамп защитить военного.
REGNUM 22 ноября в 22:41
Армия и оружие

Численность британской армии планируют значительно сократить

Численность британских сухопутных войск может быть сокращена до минимального уровня за 100 лет, а один из новейших авианосцев британской армии планируется передать в аренду США.
Известия 07:16
Общество

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова

Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
ТАСС 22 ноября в 06:43
Общество

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

РБК 15:03
Политика

США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
РИА Новости вчера в 22:37
Происшествия

Более 20 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Конго

Пассажирский самолет, принадлежавший частной авиакомпании Busy Bee, потерпел крушение вскоре после взлета в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго.
РБК 08:32
Шоу-бизнес

Саша Савельева привела грудного сына в ресторан с громкой музыкой

В марте 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой и родила сына, которого назвали необычным именем Леон.
StarHit.ru 01:00
Наука

Ученые назвали простой способ повышения самооценки

Кубанские новости вчера в 06:07
Музыка

Лобода появилась в клипе фронтмена Rammstein

Российско-украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе солиста Rammstein Тилля Линдеманна.
Известия вчера в 20:50
Армия и оружие

В краже унитазов с украинских военных кораблей обвинили мародеров

Pravda.Ru 07:49
Авто

Kia Telluride назван «Внедорожником года»

Американское авторитетное автомобильное издание MotorTrend назвало «Внедорожником 2020 года» автомобиль Kia Telluride.
Daily-Motor.Ru 02:38
Гаджеты

Золотые наушники Apple произвели в России

В России компания Caviar запустила золотую версию новых беспроводных наушников Apple AirPods Pro под названием Caviar AirPods Gold Edition.
МонаВиста вчера в 07:45
Происшествия

Экс-глава Сибирского отделения РАН сообщил об обысках в доме

Речь идет о деле о превышении должностных полномочий, фигурантом которого проходит бывший заместитель Асеева Эдуард Скубеневский, который раньше занимал должность управделами сибирского отделения РАН.
РБК 07:03
Происшествия

В Черном море при кораблекрушении погибли 14 тысяч овец

В Черном море погибли 14 тысяч овец, сообщает BBC. Инцидент произошел в румынском порту Мидия.
РЕН ТВ 16:35
Политика

В Румынии начался второй тур президентских выборов

Второй тур президентских выборов стартовал в воскресенье в Румынии.
ТАСС 00:17
Происшествия

Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину

Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
РБК 04:05
Общество

Пушков прокомментировал поддержку Ротару Поклонской

Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
РИА Новости 09:58
Армия и оружие

Главком Сухопутных войск России сообщил о новом роботе для армии

РБК 17:38
Наука

Выявлена новая разновидность ВИЧ-инфекции

К исследованиям подключились ученые со всего мира. Корпорации начали разрабатывать новый метод обнаружения ВИЧ и вируса гепатита.
Vevby.ru 22 ноября в 18:25
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Вести.Ru 18:29
Кино

Фильм «Ford против Ferrari» вновь возглавил прокат в РФ

Аргументы и Факты 18:14
Шоу-бизнес

Южнокорейская певица K-pop Гу Хара умерла в 28 лет

В Сеуле на 29-м году жизни умерла известная южнокорейская певица К-рор Гу Хара сообщает издание Newsweek.
Московский Комсомолец 11:11
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