Ранее Минфин и ЦБ РФ представили новый вид системы накопительной пенсии — гарантированный пенсионный план (ГПП). По этой системе россияне смогут создавать накопления самостоятельно или при помощи работодателя, добровольно перечисляя средства из зарплаты в негосударственные пенсионные фонды.

У Минтруда есть вопросы к новой системе пенсионных накоплений

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