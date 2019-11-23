Общество

News.ruNews.ruУ Минтруда есть вопросы к новой системе пенсионных накоплений

Ранее Минфин и ЦБ РФ представили новый вид системы накопительной пенсии — гарантированный пенсионный план (ГПП). По этой системе россияне смогут создавать накопления самостоятельно или при помощи работодателя, добровольно перечисляя средства из зарплаты в негосударственные пенсионные фонды.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Минтруд готовит замечания к законопроекту о новой системе пенсионных накоплений

ТАСС08:17

Минтруд получил проект Минфина о гарантированном пенсионном плане

РИА Новости08:56

У Минтруда есть вопросы к новой системе пенсионных накоплений

News.ru08:44

В правительстве высказали серьезные претензии к пенсионной реформе

URA.Ru13:15

Минтруд готовит замечания к проекту о новой системе пенсионных накоплений

Парламентская газета08:42

Глава Минтруда рассказал о замечаниях к закону о новой системе пенсионных накоплений

Экономика сегодня08:46

У Минтруда есть ряд замечаний по поводу новой системы пенсионных накоплений

Mockva.ru09:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 20:03, Ашберн
Общество

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

ТАСС 17:38
Происшествия

Три человека погибли при столкновении поезда и машины во Флориде

RT на русском 19:28
Общество

Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Известия 16:43
Происшествия

Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла

Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области.
Российская газета 09:29
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 18:00
Общество

В российских музеях внедрят технологию меток для защиты экспонатов

Размещение меток для обеспечения безопасности экспонатов охватит в перспективе все российские музеи, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.
РИА Новости 19:12
Политика

Салливан назвал условие улучшения отношений России и США

"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении госдепартамента.
РИА Новости 16:55
Фигурное катание

Российских фигуристов оказалось больше всех в финале Гран-при

Окончательный список участников финала Гран-при стал известен по итогам этапа в Японии.
Lenta.ru 16:30
Политика

Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента

Палата депутатов парламента Боливии одобрила закон о проведении новых выборов президента.
Коммерсантъ 18:59
Теннис

Рублёв обыграл канадца в полуфинальном матче Кубка Дэвиса

News.ru 06:53
Происшествия

На востоке Москвы автомобиль врезался в подземный переход

ТАСС 15:39
Общество

«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия 05:06
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
РБК 15:40
Футбол

Болельщики «Факела» напали на футболистов после матча в ФНЛ

Спорт БИЗНЕС Online 13:30
Политика

Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией

НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости 14:23
Политика

Зеленского заметили в форме с черепом на шевроне

Президента Украины Владимира Зеленского заметили в форме с шевроном, на котором изображен череп.
РИА Новости 17:45
Армия и оружие

В России решили определить тактику применения роботов в городских боях

К началу 2020 года в России планируется определить тактику применения роботов в городских боях, сообщил источник в ОПК.
Взгляд.ру 19:32
Политика

Джонсон рассказал, что будет делать в случае победы на выборах

Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что если его партия победит на выборах, то очередные дебаты и голосование по соглашению с Евросоюзом будут проведены до Рождества.
ТК Звезда 19:00
Футбол

«Фламенго» одержал победу в финале Кубка Либертадорес

Аргументы и Факты 18:04
Происшествия

Мужчина избил, изрезал и оставил умирать в лесу свою знакомую

Вести.Ru 11:14
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» и вышел на третье место

Спорт день за днем 15:11
Армия и оружие

В Минобороны подтвердили сход с орбиты российского спутника

RT на русском 08:43
Футбол

Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире

В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
Матч ТВ 17:30
Технологии

Составлены правила общения Земли с космонавтами

Центр подготовки космонавтов и Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (оператор российского сегмента Международной космической станции) составили методические рекомендации по ведению связи между Центром управления полетами и космонавтами, они уже внедрены в работу и дали первые результаты, говорится в совместном докладе двух организаций, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 19:05
Происшествия

В Королеве произошел пожар в жилом доме

Общая площадь возгорания составила 1,4 тыс. кв. м. 23 ноября в Свердловской области произошел пожар в двухэтажном жилом доме площадью 600 кв. м. По данным МЧС, пожарные спасли из здания восемь человек.
РБК 17:24
Происшествия

Стрелявший из окна машины «чеченский волк» извинился

Lenta.ru 16:23
Единоборства

Бой Умара Нурмагомедова в Ташкенте продлился всего один раунд

Умар Нурмагомедов, выступающий в суперлегком весе, на турнире GFC в Ташкенте победил своего соперника — аргентинца Брайана Гонсалеса в первом же раунде, передает корреспондент Sputnik Узбекистан с места событий.
Sputnik Узбекистан 15:06
Единоборства

Каллум Смит победил Райдера и сохранил чемпионский титул

Матч ТВ 18:35
Футбол

Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
Евро-футбол.ру 11:29
Общество

Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов

Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
РБК 18:59
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное