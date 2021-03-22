Минтруд пояснил, как оформить новую выплату на детей
В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как подать заявление на новую выплату на детей от 3 до 7 лет. Сделать это можно через портал "Госуслуги" и при личном обращении в МФЦ в период с 1 апреля по 31 декабря. При этом пересчет выплаты происходит уже с 1 января этого года.В источнике
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С 1 апреля вступают в силу изменения по выплатам детских пособий малообеспеченным семьям
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