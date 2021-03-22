Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости

Минтруд пояснил, как оформить новую выплату на детей

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как подать заявление на новую выплату на детей от 3 до 7 лет. Сделать это можно через портал "Госуслуги" и при личном обращении в МФЦ в период с 1 апреля по 31 декабря. При этом пересчет выплаты происходит уже с 1 января этого года.В источнике
РИА Новости
ИА Красная Весна
Newsler.ru
NashGorod.ru
iReactor
Русская Планета
Москва 24
ТРК Сейм (Курск)
Народные новости
Слово и Дело
РИА Пензенской области
Karelia.news
Deita.ru
SM News
Кубанские новости
Телеканал 360°
Профиль
Infopro54
Вечерняя Москва
ВЛуки.ру
Don24
REGNUM
MariMedia
Лобня
АиФ Оренбург
Пятый канал
Рамблер
Хабаровские вести
CT news
Би-порт

Подробнее о событии

Россияне смогут оформить новую выплату на детей через портал госуслуг

Телеканал 360°08:14

Адресная помощь. Как изменится выплата детских пособий в 2021 году

Аргументы и Факты07:28

С 1 апреля вступают в силу изменения по выплатам детских пособий малообеспеченным семьям

Онлайн-версия газеты Одинцовская неделявчера в 06:48

Минтруд рассказал, как оформить новую выплату на детей

Московский Комсомолец05:34

Минтруд пояснил, как оформить новую выплату на детей

РИА Новости05:24

Названы способы получения новых детских выплат в России

ФАН05:00

В Минтруде объяснили порядок оформления новой выплаты на детей

Известия06:41
Интересное

Евгений Пригожин обратился в СКР из-за объявления его в розыск ФБР

"22 марта Евгений Викторович Пригожин обратился в Следственный комитет Российской Федерации с заявлением о попытке похищения его гражданами США в составе организованной преступной группы", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице "ВКонтакте" принадлежащей предпринимателю компании "Конкорд".
Российская газета04:45

Ретейлеры в России прогнозируют подорожание одежды и обуви к лету

Российские ретейлеры прогнозируют подорожание одежды, обуви и аксессуаров к началу летнего сезона из-за роста стоимости материалов и повышения расходов на логистику, а также на увеличение фонда оплаты труда, пишет газета «Коммерсантъ».
RT на русском07:21