В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как подать заявление на новую выплату на детей от 3 до 7 лет. Сделать это можно через портал "Госуслуги" и при личном обращении в МФЦ в период с 1 апреля по 31 декабря. При этом пересчет выплаты происходит уже с 1 января этого года.

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