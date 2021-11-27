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Минтруд: правительство РФ утвердило порядок определения границы бедности в стране

В России пересмотрели подход к расчету уровня бедности в стране.
Lenta.ru
Новый показатель «граница бедности» будет использоваться вместо прожиточного минимума при расчёте уровня бедности в России, сообщается
 27 ноября на сайте Минтруда.
Чита.Ру
Граница бедности будет рассчитываться по федерации ежеквартально, а в региональном разрезе - ежегодно.
ТАСС
Как заявили в Министерстве труда и соцзащиты России, новый показатель вводится для статистического учёта и не повлияет на размер поддержки государства для нуждающихся слоёв населения.
АМИТЕЛ

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Правительство утвердило правила определения «границы бедности»
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