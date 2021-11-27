Министерства труда и соцзащиты России, новый показатель вводится исключительно для целей статистического учета и не повлияет на размер поддержки государства для социально необеспеченных слоев населения.
Некоторые противники вакцинации, откликнувшиеся на письмо врачей и пришедшие осмотреть "красную зону" больницы имени О.М. Филатова в Москве, отказались следовать правилам и надевать средства защиты, сообщили в эфире телеканала "Россия 24".
Франсуа Хаммер, сотрудник обсерватории Парижского университета наук и литературы вместе с коллегами использовал данные аппарата Gaia, чтобы рассчитать движение 40 карликовых галактик вокруг Млечного Пути.