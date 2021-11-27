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Минтруд: правительство утвердило правила определения «границы бедности» в России

Правительство утвердило порядок определения "границы бедности" в целом по России и по регионам, сообщили в пресс-службе Минтруда.
РИА Новости
По данным ведомства, начальное значение «границы бедности» будет определяться на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины.
РБК
В целом по России «границу бедности» будут рассчитывать ежеквартально, а по регионам — каждый год.
РБК
По заявлению
 Министерства труда и соцзащиты России, новый показатель вводится исключительно для целей статистического учета и не повлияет на размер поддержки государства для социально необеспеченных слоев населения.
Финансовая газета

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Правительство утвердило правила определения «границы бедности»
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