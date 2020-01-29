Экономика

BFM.ruBFM.ruМинтруд предлагает понизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал. Министерство объясняет это снижением стоимости продуктов, которые используются при расчете прожиточного минимума. В идее Минтруда есть здравое зерно.
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с чего всё началось
На душу населения он составит 10 609 рублей, для трудоспособного населения – 11 510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля, сообщается на портале проектов
 нормативно-правовых актов.
Твой Иркутск28 января в 21:34

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Прожиточный минимум рассчитывается в России очень странно — эксперт

Красная весна30 января в 04:37

Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

РБК28 января в 18:46

«Эти цифры ни в какие ворота не лезут»: экономист Хазин о новом прожиточном минимуме

Радио Комсомольская правда29 января в 12:22

Минтруд определил величину прожиточного минимума

Телеканал 360°29 января в 11:53

Чем нам грозит идея Минтруда снизить прожиточный минимум

Online47.ru29 января в 05:37

Минтруд готовит изменения в состав потребительской корзины из-за снижения прожиточного минимума

Невские Новости29 января в 21:51

Изменение прожиточного минимума не снизит соцвыплаты, пояснил Минтруд

Милосердие.ru28 января в 16:20
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Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
REGNUM 00:13
Происшествия

Полиция арестовала оперную певицу после инцидента у резиденции Трампа

Полиция округа Палм-Бич штата Флорида арестовала оперную певицу Ханну Ремхилд после ее прорыва на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, сообщает телеканал CNBC.
РИА Новости вчера в 23:20
Экономика

Джефф Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут

Основатель Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на $13,2 млрд за 15 минут, пишет Bloomberg.
РБК 30 января в 21:29
Общество

Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свою страницу

Писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт в социальной сети Facebook из-за лжи в политической рекламе и отсутствия защиты персональных данных.
РИА Новости 00:34
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма 30 января в 04:30
Биатлон

Первый тренер Логинова: Не хочу касаться темы Александра

Первый тренер российского биатлониста Александра Логинова Екатерина Халиуллина рассказала о том, что не поддерживает общение со своим воспитанником.
Советский спорт вчера в 06:37
Политика

Захарова прокомментировала заявление МИД Польши о репарациях

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 15:50
Здоровье

Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса

Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 30 января в 04:13
Политика

Великобритания официально покинула ЕС

Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Газета.Ru вчера в 18:04
Общество

С февраля изменятся правила получения шенгенских виз

Со 2 февраля 2020 года вступает в силу обновленный Визовый кодекс ЕС, многократные разрешения на въезд будут выдавать по другим правилам, сообщает АТОР.
РИА Новости вчера в 16:09
Музыка

Группа BTS презентовала новую песню Black Swan

Участники южнокорейской группы BTS презентовали в последнем эпизоде телепередачи The Late Late Show новый сингл Black Swan и рассказали о предстоящем альбоме "Map of the Soul: 7", сообщает Independent.
РИА Новости 29 января в 11:31
Политика

ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым

ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
РБК 30 января в 21:42
Происшествия

В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша

В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
Ведомости вчера в 07:40
Здоровье

В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
RT на русском вчера в 10:20
Общество

С 1 февраля вырастут выплаты для льготников

С 1 февраля ежемесячные денежные выплаты для федеральных льготников вырастут. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда РФ.
Мой Брянск вчера в 05:40
Политика

Объявлена дата голосования по импичменту Трампа

Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 20:16
Шоу-бизнес

Гимнастка Хоркина призналась в рождении сына от мужа Веры Глаголевой

Двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира 41-летняя российская гимнастка Светлана Хоркина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что отцом ее старшего сына является бывший муж актрисы Веры Глаголевой миллиардер Кирилл Шубский.
Взгляд.ру вчера в 14:31
Футбол

Тухель — о Кавани: есть ситуации хуже, чем остаться в «ПСЖ»

Думаю, в скором времени Эдинсон придёт в норму, вновь будет чувствовать уверенность. Кавани — отличный футболист, он подходит „ПСЖ“.
Чемпионат 01:23
Технологии

Улучшенная Android Auto принесла неожиданные проблемы водителям

В начале недели компания Google выпустила обновление Android Auto, принёсшее долгожданную функцию отключения звука оповещений.
iXBT.com вчера в 23:45
Хоккей

«Монреаль» обыграл «Баффало» в матче НХЛ. Ковальчук забросил шайбу

ТАСС Спорт 30 января в 23:22
Политика

В Кремле прокомментировали скандал с батонами и блокадницами в Керчи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Керчи, где глава горсовета вручила блокадницам пироги и медали в день снятия блокады Ленинграда 27 января.
DixiNews вчера в 06:20
Политика

Кремль ответил на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего российскую сторону в нарушении договоренностей по Сирии.
Lenta.ru вчера в 04:52
Политика

Посол Германии назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр в рамках своего выступления перед студентами Уральского федерального университета рассказал о сроках ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», связывающего Россию и Германию.
Наша версия вчера в 08:54
Политика

В Раде пригрозили свержением Зеленского

На Украине может произойти свержение власти, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
РИА Новости вчера в 16:14
Кино

Появился полноценный трейлер «Форсажа 9»

В сети появился полноценный трейлер девятой части «Форсажа» — продолжающей сагу о быстрых машинах, которая когда-то начиналась с истории про нелегальные гонки.
Игромания.ру вчера в 16:24
Политика

Правительство Чувашии отправили в отставку

Правительство Чувашии ушло в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
РИА Новости вчера в 02:33
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Общество

Через пункты пропуска в Приморье началась эвакуация россиян из Китая

Вывоз россиян из Китая через пункты пропуска в Приморье стартовал в субботу, сообщил РИА Новости представитель краевого правительства.
РИА Новости вчера в 23:17
Политика

Зеленский позвал США добывать нефть и газ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский позвал компании из США добывать нефть и газ на украинской территории, в первую очередь на шельфовых участках Черного моря.
Lenta.ru вчера в 11:45
Шоу-бизнес

Мария Шукшина крестила внука от скандально известной Фрейи Зильбер

News.ru вчера в 21:07
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