Экономика
BFM.ruМинтруд предлагает понизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал. Министерство объясняет это снижением стоимости продуктов, которые используются при расчете прожиточного минимума. В идее Минтруда есть здравое зерно.
Читать в источнике
Оценить12761
с чего всё началось
На душу населения он составит 10 609 рублей, для трудоспособного населения – 11 510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля, сообщается на портале проектов нормативно-правовых актов.Твой Иркутск28 января в 21:34
Подробнее о событии
Показать все источники
«Эти цифры ни в какие ворота не лезут»: экономист Хазин о новом прожиточном минимуме
Радио Комсомольская правда29 января в 12:22
Минтруд готовит изменения в состав потребительской корзины из-за снижения прожиточного минимума
Невские Новости29 января в 21:51
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 02:05, Ашберн
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова
Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
Происшествия
Полиция арестовала оперную певицу после инцидента у резиденции Трампа
Полиция округа Палм-Бич штата Флорида арестовала оперную певицу Ханну Ремхилд после ее прорыва на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, сообщает телеканал CNBC.
Экономика
Джефф Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут
Основатель Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на $13,2 млрд за 15 минут, пишет Bloomberg.
Общество
Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свою страницу
Писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт в социальной сети Facebook из-за лжи в политической рекламе и отсутствия защиты персональных данных.
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Биатлон
Первый тренер Логинова: Не хочу касаться темы Александра
Первый тренер российского биатлониста Александра Логинова Екатерина Халиуллина рассказала о том, что не поддерживает общение со своим воспитанником.
Политика
Захарова прокомментировала заявление МИД Польши о репарациях
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.
Здоровье
Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса
Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
Политика
Великобритания официально покинула ЕС
Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Общество
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Со 2 февраля 2020 года вступает в силу обновленный Визовый кодекс ЕС, многократные разрешения на въезд будут выдавать по другим правилам, сообщает АТОР.
Музыка
Группа BTS презентовала новую песню Black Swan
Участники южнокорейской группы BTS презентовали в последнем эпизоде телепередачи The Late Late Show новый сингл Black Swan и рассказали о предстоящем альбоме "Map of the Soul: 7", сообщает Independent.
Политика
ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым
ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
Происшествия
В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша
В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
Здоровье
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Общество
С 1 февраля вырастут выплаты для льготников
С 1 февраля ежемесячные денежные выплаты для федеральных льготников вырастут. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда РФ.
Политика
Объявлена дата голосования по импичменту Трампа
Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Шоу-бизнес
Гимнастка Хоркина призналась в рождении сына от мужа Веры Глаголевой
Двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира 41-летняя российская гимнастка Светлана Хоркина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что отцом ее старшего сына является бывший муж актрисы Веры Глаголевой миллиардер Кирилл Шубский.
Футбол
Тухель — о Кавани: есть ситуации хуже, чем остаться в «ПСЖ»
Думаю, в скором времени Эдинсон придёт в норму, вновь будет чувствовать уверенность. Кавани — отличный футболист, он подходит „ПСЖ“.
Технологии
Улучшенная Android Auto принесла неожиданные проблемы водителям
В начале недели компания Google выпустила обновление Android Auto, принёсшее долгожданную функцию отключения звука оповещений.
Хоккей
«Монреаль» обыграл «Баффало» в матче НХЛ. Ковальчук забросил шайбу
Политика
В Кремле прокомментировали скандал с батонами и блокадницами в Керчи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Керчи, где глава горсовета вручила блокадницам пироги и медали в день снятия блокады Ленинграда 27 января.
Политика
Кремль ответил на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего российскую сторону в нарушении договоренностей по Сирии.
Политика
Посол Германии назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр в рамках своего выступления перед студентами Уральского федерального университета рассказал о сроках ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», связывающего Россию и Германию.
Политика
В Раде пригрозили свержением Зеленского
На Украине может произойти свержение власти, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
Кино
Появился полноценный трейлер «Форсажа 9»
В сети появился полноценный трейлер девятой части «Форсажа» — продолжающей сагу о быстрых машинах, которая когда-то начиналась с истории про нелегальные гонки.
Политика
Правительство Чувашии отправили в отставку
Правительство Чувашии ушло в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Общество
Через пункты пропуска в Приморье началась эвакуация россиян из Китая
Вывоз россиян из Китая через пункты пропуска в Приморье стартовал в субботу, сообщил РИА Новости представитель краевого правительства.
Политика
Зеленский позвал США добывать нефть и газ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский позвал компании из США добывать нефть и газ на украинской территории, в первую очередь на шельфовых участках Черного моря.
Шоу-бизнес