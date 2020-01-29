с чего всё началось

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал. Министерство объясняет это снижением стоимости продуктов, которые используются при расчете прожиточного минимума. В идее Минтруда есть здравое зерно.

Хоккей «Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).

Происшествия Полиция арестовала оперную певицу после инцидента у резиденции Трампа Полиция округа Палм-Бич штата Флорида арестовала оперную певицу Ханну Ремхилд после ее прорыва на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, сообщает телеканал CNBC.

Общество Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свою страницу Писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт в социальной сети Facebook из-за лжи в политической рекламе и отсутствия защиты персональных данных.

Культура Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар» Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.

Политика Захарова прокомментировала заявление МИД Польши о репарациях Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.

Здоровье Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Политика Великобритания официально покинула ЕС Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.

Общество С февраля изменятся правила получения шенгенских виз Со 2 февраля 2020 года вступает в силу обновленный Визовый кодекс ЕС, многократные разрешения на въезд будут выдавать по другим правилам, сообщает АТОР.

Музыка Группа BTS презентовала новую песню Black Swan Участники южнокорейской группы BTS презентовали в последнем эпизоде телепередачи The Late Late Show новый сингл Black Swan и рассказали о предстоящем альбоме "Map of the Soul: 7", сообщает Independent.

Политика ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».

Общество С 1 февраля вырастут выплаты для льготников С 1 февраля ежемесячные денежные выплаты для федеральных льготников вырастут. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда РФ.

Политика Объявлена дата голосования по импичменту Трампа Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.

Шоу-бизнес Гимнастка Хоркина призналась в рождении сына от мужа Веры Глаголевой Двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира 41-летняя российская гимнастка Светлана Хоркина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что отцом ее старшего сына является бывший муж актрисы Веры Глаголевой миллиардер Кирилл Шубский.

Политика В Кремле прокомментировали скандал с батонами и блокадницами в Керчи Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Керчи, где глава горсовета вручила блокадницам пироги и медали в день снятия блокады Ленинграда 27 января.

Политика Посол Германии назвал сроки запуска «Северного потока-2» Немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр в рамках своего выступления перед студентами Уральского федерального университета рассказал о сроках ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», связывающего Россию и Германию.

Политика В Раде пригрозили свержением Зеленского На Украине может произойти свержение власти, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.

Кино Появился полноценный трейлер «Форсажа 9» В сети появился полноценный трейлер девятой части «Форсажа» — продолжающей сагу о быстрых машинах, которая когда-то начиналась с истории про нелегальные гонки.

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.