Экономика

REGNUMREGNUMВ Госдуме не ждут изменения МРОТ из-за снижения прожиточного минимума

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года на 3,7% — в частности, из-за снижения цены на продукты, заложенные в потребительскую корзин.
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с чего всё началось
На душу населения он составит 10 609 рублей, для трудоспособного населения – 11 510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля, сообщается на портале проектов
 нормативно-правовых актов.
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