с чего всё началось

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года на 3,7% — в частности, из-за снижения цены на продукты, заложенные в потребительскую корзин.

В Госдуме не ждут изменения МРОТ из-за снижения прожиточного минимума

Политика Лукашенко поблагодарил Помпео за его визит в Минск Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благодарен госсекретарю США Майклу Помпео за его визит в Минск после долгого периода недопонимания между странами.

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Музыка Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.

Политика Великобритания официально вышла из Евросоюза Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.

Общество Apple временно закрыла все магазины в Китае из-за вспышки коронавируса Компания Apple объявила о закрытии всех офисов, магазинов и сервисных центров на территории материкового Китая до 9 февраля из-за вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV.

Общество Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.

Политика ТМК предупредила инвесторов о рисках политических реформ в России «Любые будущие политические реформы или нестабильность могут привести к неопределенности среди инвесторов и ухудшению общей экономической ситуации, включая бегство капитала и замедление инвестиционной и деловой активности», — пишет ТМК.

Космос Получены самые детальные фотографии Солнца Один из первых снимков, полученных на «Inouye Solar Telescope», который показывает крупный план поверхности Солнца, раскрывая турбулентную кипящую плазму, покрывающую всю звезду.

Биатлон Домрачева рассказала о состоянии сборной Китая по биатлону Белорусский тренер женской сборной Китая по биатлону Дарья Домрачева рассказала об обстановке в команде на фоне вспышки коронавируса.