Экономика
REGNUMВ Госдуме не ждут изменения МРОТ из-за снижения прожиточного минимума
Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года на 3,7% — в частности, из-за снижения цены на продукты, заложенные в потребительскую корзин.
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с чего всё началось
На душу населения он составит 10 609 рублей, для трудоспособного населения – 11 510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля, сообщается на портале проектов нормативно-правовых актов.Твой Иркутск28 января в 21:34
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«Эти цифры ни в какие ворота не лезут»: экономист Хазин о новом прожиточном минимуме
Радио Комсомольская правда29 января в 12:22
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Происшествия
В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша
Политика
Лукашенко поблагодарил Помпео за его визит в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благодарен госсекретарю США Майклу Помпео за его визит в Минск после долгого периода недопонимания между странами.
Происшествия
Вылетевший в Сочи самолет экстренно вернулся во Внуково
Пассажирский самолет, который вылетел в Сочи из столичного Внуково, экстренно вернулся в аэропорт.
Авто
Новый Nissan Qashqai покажут осенью
Премьера нового Nissan Qashqai состоится осенью в рамках Франкфуртского автосалона.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца
Бабушка двоих мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, брошенных в московском аэропорту Шереметьево, пожаловалась в полицию на угрозы со стороны их отца.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Общество
Падение метеора на Урале попало на видео
В Ирбитском районе Свердловской области камера запечатлела падение метеора.
Общество
Далай-лама рассказал, как бороться с коронавирусом
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Политика
Великобритания официально вышла из Евросоюза
Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.
Общество
Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в феврале
В феврале россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя из-за празднования Дня защитника Отечества 23 числа.
Общество
Apple временно закрыла все магазины в Китае из-за вспышки коронавируса
Компания Apple объявила о закрытии всех офисов, магазинов и сервисных центров на территории материкового Китая до 9 февраля из-за вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV.
Гаджеты
В Россию пришел смартфон Samsung Galaxy S10 Lite
Здоровье
Заболевший коронавирусом гражданин КНР в Забайкалье выздоравливает
Гражданин Китая, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, идет на поправку.
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Политика
ТМК предупредила инвесторов о рисках политических реформ в России
«Любые будущие политические реформы или нестабильность могут привести к неопределенности среди инвесторов и ухудшению общей экономической ситуации, включая бегство капитала и замедление инвестиционной и деловой активности», — пишет ТМК.
Космос
Получены самые детальные фотографии Солнца
Один из первых снимков, полученных на «Inouye Solar Telescope», который показывает крупный план поверхности Солнца, раскрывая турбулентную кипящую плазму, покрывающую всю звезду.
Биатлон
Домрачева рассказала о состоянии сборной Китая по биатлону
Белорусский тренер женской сборной Китая по биатлону Дарья Домрачева рассказала об обстановке в команде на фоне вспышки коронавируса.
Армия и оружие
Военные Украины испытали в Одессе новый корабль
Шоу-бизнес
«Ну ты даешь»: Татьяна Навка удивила Яну Рудковскую шпагатом
Продольный шпагат прославленной российской спортсменки настолько впечатлил продюсера Яну Рудковскую, что та не удержалась от комментариев.
Хоккей
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ
"Вашингтон" одержал победу над "Оттавой" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась на сцену спустя 25 лет
Примечательно, что Наталья Ветлицкая исчезла со сцены и пропала из публичной плоскости 25 лет тому назад, как раз в тот самый момент, когда она находилась на пике своей популярности.
Шоу-бизнес
Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой
Спортсменка Светлана Хоркина в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала о сыне, рожденном от мужа Веры Глаголевой.
Футбол
Датский хавбек Абильдгор может перейти в «Рубин»
По информации источника, полузащитник датского «Ольборга» Оливер Абильдгор может усилить "Рубин" уже этой зимой.
Футбол
Игало стал игроком «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Одион Игало продолжит карьеру в Англии.