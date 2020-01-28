В России предложили понизить новую величину прожиточного минимума. Снижение может быть на 4% на фоне падения цен на овощи из продуктовой корзины в течение последнего квартала 2019 года, поясняют в Минтруде. К "минималке" привязаны пенсионные выплаты, детские пособия и субсидии малоимущим.

Наука В обеззараженной питьевой воде нашли вредные соединения Исследователи из США и Швейцарии обнаружили, что при использовании наиболее распространенного способа обеззараживания воды, который заключается в добавлении хлорноватистой кислоты и ее солей, могут образовываться токсичные вещества.

Общество Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.

Политика Путин прокомментировал работу правительства Медведева «Сложностей было много, и, разумеется, 100% никогда и нигде планы, наверное, не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны», — сказал Путин.

Политика В России могут упростить приём в гражданство украинцев и белорусов Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что разработаны законопроекты по упрощению процедуры приобретения российского гражданства для украинцев и белорусов.

Экономика Банк «Дом.РФ» банкротит петербургского миллиардера Зингаревича По данным издания «Фонтанка», иск носит технический характер, речь идёт о долге в 20 млн рублей — средства были взяты еще до 2016 года, когда был приостановлен ряд крупных проектов компании Plaza Lotus Group, которую возглавляет Михаил Зингаревич.

Армия и оружие Вьетнам купил у России учебно-боевые самолеты Як-130 Контракт на приобретение Вьетнамом 12 учебно-боевых самолетов Як-130 производства РФ на сумму свыше $350 млн заключен в конце 2019 года, 29 января сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в ВПК.

Религия Протоиерея Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве Бывшего настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.

Гаджеты В MIUI 11 обнаружился флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Pro В ноябре прошлого года китайский регулятор 3С сертифицировал модель M2001J1C с указанием мощности зарядки — 66 Вт. Таким образом, можно считать подтверждённым, что Xiaomi Mi 10 Pro получит такую скоростную зарядку.

Кино Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9» Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.

Культура Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени» Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».