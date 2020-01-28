Экономика
Газета.RuМинтруд выступил за понижение прожиточного минимума
В России предложили понизить новую величину прожиточного минимума. Снижение может быть на 4% на фоне падения цен на овощи из продуктовой корзины в течение последнего квартала 2019 года, поясняют в Минтруде. К "минималке" привязаны пенсионные выплаты, детские пособия и субсидии малоимущим.
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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей
Парламентская газетавчера в 04:48
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В ноябре прошлого года китайский регулятор 3С сертифицировал модель M2001J1C с указанием мощности зарядки — 66 Вт. Таким образом, можно считать подтверждённым, что Xiaomi Mi 10 Pro получит такую скоростную зарядку.
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