Экономика
КоммерсантъМинтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал. Ведомство объясняет это снижением стоимости продуктов, которые используются при расчете прожиточного минимума.
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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей
Парламентская газетавчера в 04:48
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Политика
Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера
Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
Общество
В МВД рассказали о новых паспортах для граждан РФ
Казакова рассказала, что точные данные о начале замены паспортов старого вида на новый пока отсутствуют, поскольку МВД работает над новым типом главного документа гражданина РФ.
Шоу-бизнес
Виталий Гогунский после развода закрутил роман с бывшей стриптизершей
Виталий Гогунский официально развелся со своей женой Ириной в прошлому году. А на днях актер появился с новой избранницей.
Общество
Китай передал России геном коронавируса
Китай уже передал России геном нового коронавируса 2019-nCoV.
Происшествия
По делу Ивана Голунова задержаны бывшие полицейские
В Москве задержаны бывшие сотрудники УВД по ЗАО, которых уволили после дела журналиста Ивана Голунова.
Происшествия
В Прикамье мужчина поджег бывшую жену
В Соликамске Пермского края мужчина поджег бывшую жену в алкомаркете. Видеозапись с камеры наблюдения появилась в интернете.
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Происшествия
У берегов Ямайки зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7
Гаджеты
Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке в $91,8 млрд
Корпорация Apple сообщила о рекордной выручке в $91,8 млрд (на 9%) в первом квартале 2020 финансового года, который закончился 28 декабря 2019-го.
Футбол
«Зенит» без Кокорина отправился на вторые тренировочные сборы
Пресс-служба петербургского "Зенита" в Twitter опубликовала список игроков, отправившихся на вторые тренировочные сборы.
Политика
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Общество
ФСБ нашла еще один использовавшийся для сообщений о минировании сервис
Ранее анонимные пользователи рассылали сообщения о минировании с нидерландского почтового сервиса StartMail, пока 23 января Роскомнадзор не заблокировал его на территории России.
Армия и оружие
Опубликована видеозапись полетов истребителей Су-35С в Карелии
Телеканал «Звезда» опубликовал видео полетов российских истребителей Су-35С одного из соединений Западного военного округа в воздушном пространстве Карелии.
Кино
Российские порноактеры завоевали четыре «Порно-Оскара»
Общество
Советника Зеленского крайне возмутили январские платёжки за газ
В январе счета на оплату газа оказались выше планируемых на 1−2 тыс. гривен (2,5−5 тыс. рублей), сообщил советник президента Украины Игорь Новиков на своей странице в социальной сети Facebook.
Киберспорт
Состоялся полноценный релиз Warcraft III: Reforged
В 2:00 мск Warcraft III: Reforged вышла из бета-теста.
Экономика
Росстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года
Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8% по итогам 2019 года, следует из предварительной оценки Росстата.
Политика
Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой войне
В Кремле «категорически не согласились» со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в развязывании Второй мировой войны.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»
Политика
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
Экономика
Банки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ
Банки в конце 2019 года ощутили первый эффект от ограничений ЦБ в рознице — выдачи необеспеченных кредитов и кредитных карт упали как в количественном, так и в денежном выражении, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на российском рынке), с которыми ознакомился РБК.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Мурманском
В Мурманской области четыре человека погибли в результате аварии. Как стало известно РЕН ТВ, ДТП произошло в Кольском районе.
Происшествия
Под Ростовом в массовом ДТП двое человек погибли и семеро пострадали
В Ростовской области в результате столкновения автобуса, микроавтобуса, грузовика и автомобиля погибли два человека, еще семеро получили травмы.
Здоровье
Главный фармаколог Петербурга рассказал об ошибках при лечении ОРВИ
Не существует иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью считает главный фармаколог Петербурга Александр Хаджидис.
Культура
Надежда Ангарская станет участницей шоу «Последний герой»
Космос
Рогозин предложил вовлекать ученых Беларуси в исследования на МКС
Не только в научных центрах Союзного государства, но и на космической орбите МКС предлагает совместную исследовательскую работу генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Армия и оружие
Войска Дамаска взяли под контроль три селения в Идлибе
Общество
RT набрал более 10 млрд просмотров на YouTube
Российский многоязычный информационный телеканал RT опередил на YouTube BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и Fox News, набрав более 10 миллиардов просмотров.
Происшествия
В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде
Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.