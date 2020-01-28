Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал. Ведомство объясняет это снижением стоимости продуктов, которые используются при расчете прожиточного минимума.
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Минтруд сохранит социальные выплаты после уменьшения прожиточного минимума

URA.Ruвчера в 22:44

Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

РБКвчера в 18:46

Минтруд: величина прожиточного минимума за IV кв. 2019 года не влияет на размер соцвыплат

ТАССвчера в 13:51

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

РИА Новостивчера в 09:54

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей

Известиявчера в 07:27

Без добавки

Российская газетавчера в 05:59

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей

Парламентская газетавчера в 04:48
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Политика

Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
РИА Новости 01:25
Общество

В МВД рассказали о новых паспортах для граждан РФ

Казакова рассказала, что точные данные о начале замены паспортов старого вида на новый пока отсутствуют, поскольку МВД работает над новым типом главного документа гражданина РФ.
REGNUM вчера в 11:51
Шоу-бизнес

Виталий Гогунский после развода закрутил роман с бывшей стриптизершей

Виталий Гогунский официально развелся со своей женой Ириной в прошлому году. А на днях актер появился с новой избранницей.
7Дней.ру вчера в 11:00
Общество

Китай передал России геном коронавируса

Китай уже передал России геном нового коронавируса 2019-nCoV.
ТАСС 02:35
Происшествия

По делу Ивана Голунова задержаны бывшие полицейские

В Москве задержаны бывшие сотрудники УВД по ЗАО, которых уволили после дела журналиста Ивана Голунова.
Ведомости 02:02
Происшествия

В Прикамье мужчина поджег бывшую жену

В Соликамске Пермского края мужчина поджег бывшую жену в алкомаркете. Видеозапись с камеры наблюдения появилась в интернете.
URA.Ru вчера в 05:03
Происшествия

Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

RT на русском 01:56
Происшествия

У берегов Ямайки зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7

ТАСС вчера в 15:19
Гаджеты

Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке в $91,8 млрд

Корпорация Apple сообщила о рекордной выручке в $91,8 млрд (на 9%) в первом квартале 2020 финансового года, который закончился 28 декабря 2019-го.
Коммерсантъ вчера в 21:30
Футбол

«Зенит» без Кокорина отправился на вторые тренировочные сборы

Пресс-служба петербургского "Зенита" в Twitter опубликовала список игроков, отправившихся на вторые тренировочные сборы.
Газета.Ru 03:28
Политика

Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
РИА Новости вчера в 13:26
Общество

ФСБ нашла еще один использовавшийся для сообщений о минировании сервис

Ранее анонимные пользователи рассылали сообщения о минировании с нидерландского почтового сервиса StartMail, пока 23 января Роскомнадзор не заблокировал его на территории России.
РБК 03:34
Армия и оружие

Опубликована видеозапись полетов истребителей Су-35С в Карелии

Телеканал «Звезда» опубликовал видео полетов российских истребителей Су-35С одного из соединений Западного военного округа в воздушном пространстве Карелии.
Военное дело 00:21
Кино

Российские порноактеры завоевали четыре «Порно-Оскара»

Московский Комсомолец вчера в 11:53
Общество

Советника Зеленского крайне возмутили январские платёжки за газ

В январе счета на оплату газа оказались выше планируемых на 1−2 тыс. гривен (2,5−5 тыс. рублей), сообщил советник президента Украины Игорь Новиков на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 03:41
Киберспорт

Состоялся полноценный релиз Warcraft III: Reforged

В 2:00 мск Warcraft III: Reforged вышла из бета-теста.
CyberSport.ru вчера в 19:18
Экономика

Росстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года

Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8% по итогам 2019 года, следует из предварительной оценки Росстата.
РБК вчера в 10:51
Политика

Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой войне

В Кремле «категорически не согласились» со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в развязывании Второй мировой войны.
Профиль вчера в 06:18
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»

ToDay News Ufa вчера в 07:16
Политика

Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии

Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
РИА Новости 01:00
Экономика

Банки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ

Банки в конце 2019 года ощутили первый эффект от ограничений ЦБ в рознице — выдачи необеспеченных кредитов и кредитных карт упали как в количественном, так и в денежном выражении, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на российском рынке), с которыми ознакомился РБК.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Мурманском

В Мурманской области четыре человека погибли в результате аварии. Как стало известно РЕН ТВ, ДТП произошло в Кольском районе.
РЕН ТВ 03:14
Происшествия

Под Ростовом в массовом ДТП двое человек погибли и семеро пострадали

В Ростовской области в результате столкновения автобуса, микроавтобуса, грузовика и автомобиля погибли два человека, еще семеро получили травмы.
Газета.Ru 02:38
Здоровье

Главный фармаколог Петербурга рассказал об ошибках при лечении ОРВИ

Не существует иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью считает главный фармаколог Петербурга Александр Хаджидис.
АБН 00:34
Культура

Надежда Ангарская станет участницей шоу «Последний герой»

Дни24 вчера в 07:58
Космос

Рогозин предложил вовлекать ученых Беларуси в исследования на МКС

Не только в научных центрах Союзного государства, но и на космической орбите МКС предлагает совместную исследовательскую работу генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Российская газета 27 января в 04:36
Армия и оружие

Войска Дамаска взяли под контроль три селения в Идлибе

REGNUM 27 января в 14:01
Общество

RT набрал более 10 млрд просмотров на YouTube

Российский многоязычный информационный телеканал RT опередил на YouTube BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и Fox News, набрав более 10 миллиардов просмотров.
iReactor 02:50
Происшествия

В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде

Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
РИА Новости вчера в 23:17
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Lenta.ru вчера в 16:58
Как работают Яндекс.Новости?
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